Solde de la rentrée d'Amazon : 11 items avec la note de 4,5/5 ou plus qui sont en rabais
Jusqu'à 200 $ d'économie sur un seul achat? On dit oui! 🤑
La rentrée approche à grands pas et, que tu retournes à l'école ou au bureau (ou pas du tout), les soldes qui y sont associés sont toujours les bienvenus. Parmi les géants qui lancent leurs aubaines, Amazon Canada propose de bonnes offres sur plusieurs essentiels : articles électroniques, pour la maison et le bureau, et plus encore. Bref, c'est le moment idéal pour rayer quelques items de ta wish list pendant que leur prix est réduit.
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Ce qui distingue cette sélection, c'est qu'on a volontairement ignoré les aubaines alléchantes sur papier, mais décevantes une fois la commande reçue : chaque produit de cette liste affiche une note d'au moins 4,5 étoiles sur 5 sur Amazon Canada, et plusieurs cumulent des dizaines de milliers d'avis de la clientèle. On parle donc de valeurs sûres, pas simplement de gros pourcentages!
On a repéré onze deals qui valent particulièrement le détour, avec des rabais atteignant 79 % et des économies pouvant grimper à plus de 200 $ sur un seul achat. Attention, c'est bien connu : les prix peuvent changer sans préavis sur cette plateforme de vente en ligne. Si un item attire ton attention, mieux vaut donc ne pas trop attendre.
Nespresso Vertuo Pop+ – Cafetière avec mousseur à lait Aeroccino3
Il y a actuellement un rabais de 99 $ sur la cafetière Nespresso Vertuo Pop+ avec mousseur à lait.
Prix régulier : 239 $
Prix en solde : 140 $
Rabais : 99 $ (41 %)
Avec le coût de la vie, tu dois sans doute (comme pas mal tout le monde) faire partie des gens qui veulent arrêter de payer 6 $ pour un café sur le chemin du bureau. Presque 100 $ de moins sur une machine à café Nespresso, ça se refuse donc difficilement. Disons-le, la populaire marque a déjà fait ses preuves, mais si tu doutes, sache que le modèle Vertuo Pop+ affiche une note de 4,5 étoiles sur 5 basée sur 371 avis sur Amazon Canada et se démarque d'abord par son format compact, qui trouve sa place même sur un comptoir déjà pas mal occupé.
Cette machine prépare six formats de café sur simple pression d'un bouton, du ristretto au café infusé à froid. Le mousseur à lait Aeroccino3 est inclus dans l'ensemble, ce qui te permet de te faire des lattés et des cappuccinos avec une mousse chaude ou froide sans sortir de chez toi.
C'est ici pour trouver la Nespresso Vertuo Pop+ sur le site d'Amazon Canada
Bouteille d'eau Owala Kids FreeSip de 473 ml
Il y a actuellement un rabais de 7 $ sur la populaire bouteille d’eau Owala Kids FreeSip.
Prix régulier : 34,99 $
Prix en solde : 27,99 $
Rabais : 7 $ (20 %)
Les plus jeunes, comme les adultes, adorent la populaire marque Owala (je suis aussi dans le lot), mais payer une quarantaine de dollars (taxes incluses) pour une petite bouteille d'eau, même en acier inoxydable, ça fait mal. C'est donc un bon moment pour en commander une avec un rabais de 7 $. Avec 122 947 avis et une note de 4,6 étoiles sur 5, cette version au format compact est parfaite pour se glisser dans une boîte à lunch.
Son isolation à double paroi garde les boissons froides jusqu'à 24 heures, ce qui est plutôt utile quand la bouteille passe la journée dans un casier ou dans l'auto. Le bec FreeSip permet de boire avec la paille intégrée ou directement par l'ouverture, selon l'envie du moment, et le couvercle verrouillable protège le bec et prévient les dégâts au fond du sac d'école.
Le format de 473 ml est offert à rabais avec une base colorée rose, orange ou bleue.
C'est ici pour trouver la bouteille Owala Kids FreeSip sur le site d'Amazon Canada
Bouteille d'eau Owala FreeSip Sway de 1,18 l
Il y a actuellement un rabais de 10,08 $ sur la bouteille isotherme Owala FreeSip Sway de 1,18 litre.
Prix régulier : 49,70 $
Prix en solde : 39,62 $
Rabais : 10,08 $ (20 %)
Pour les personnes qui trouvent que 473 ml, c'est vite bu, la Owala est aussi à rabais en format de 1,18 litre. La FreeSip Sway récolte elle aussi 4,6 étoiles sur 5, cette fois avec 6 583 avis.
Même principe que sa petite soeur : une isolation à double paroi qui garde les boissons froides jusqu'à 24 heures et le bec FreeSip qui permet de boire à la paille ou directement par l'ouverture. Sa grande poignée facilite le transport et sa base est conçue pour entrer dans un porte-gobelet, un détail qui change tout sur la route.
Un bon choix pour le gym, les longues journées au bureau ou les road trips d'automne alors que sa couleur « cerise noire » est parfaite pour la saison.
C'est ici pour trouver la bouteille Owala FreeSip Sway sur le site d'Amazon Canada
Casque sans fil JBL Tune
Il y a actuellement un rabais de 30,05 $ sur le casque sans fil JBL Tune 520BT.
Prix régulier : 69,98 $
Prix en solde : 39,93 $
Rabais : 30,05 $ (43 %)
Un casque JBL sous la barre des 40 $, c'est le genre d'aubaine qui part vite : plus de 1 000 exemplaires ont déjà été vendus « au cours du mois dernier », peut-on lire sur la plateforme de vente en ligne, et le modèle affiche 4,5 étoiles sur 5 avec 15 676 avis.
Le Tune 520BT est équipé de la technologie Pure Bass de JBL et se connecte sans fil à ton téléphone grâce au Bluetooth 5.3. Tu peux aussi personnaliser le son à partir de l'application JBL Headphones et de son égaliseur. Le modèle offre jusqu’à 57 heures d’autonomie et une recharge rapide : cinq minutes suffisent pour obtenir trois heures d'écoute supplémentaires. La batterie peut, quant à elle, être complètement rechargée en deux heures. Tu n'as donc pas trop à stresser si tu oublies de le recharger pendant des jours, ou même de l'emporter avec toi pour un week-end.
Les boutons sur l'oreillette permettent également de gérer les appels sans avoir à sortir ton téléphone, tandis que la fonction Voice Aware te permet d'entendre ta propre voix pendant ceux-ci. Il est offert au rabais en noir, en violet et en blanc.
C'est ici pour trouver le casque JBL Tune 520BT sur le site d'Amazon Canada
Casque sans fil Beats Solo 4
Il y a actuellement un rabais de 110,01 $ sur le casque sans fil Beats Solo 4.
Prix régulier : 279,95 $
Prix en solde : 169,94 $
Rabais : 110,01 $ (39 %)
Si tu as un peu plus de budget à consacrer à des écouteurs, les Beats Solo 4, offerts avec 110 $ de rabais, peuvent valoir l'investissement. Ce casque considéré « haut de gamme » cumule d'ailleurs 26 924 avis et affiche une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5.
Ce modèle sans fil mise sur un son puissant, un design ultraléger et une autonomie pouvant atteindre 50 heures. Et si tu oublies de le charger, dix minutes de recharge permettent d'obtenir jusqu'à cinq heures d'écoute. Pas de temps à perdre!
Compatible avec les appareils Apple et Android, le Beats Solo 4 prend également en charge l'audio haute résolution sans perte lorsqu'il est utilisé avec une connexion USB-C ou un câble de 3,5 mm. La compagnie explique qu'il est « repensé pour offrir une expérience d'écoute immersive », proposant également l'audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête.
Les modèles noir mat, bleu ardoise et rose pâle sont actuellement en rabais.
C'est ici pour trouver le casque Beats Solo 4 sur le site d'Amazon Canada
Sac à dos extra large résistant à l'eau
Il y a actuellement un rabais de 20 $ sur le sac à dos extra large de 50 litres.
Prix régulier : 69,99 $
Prix en solde : 49,99 $
Rabais : 20 $ (29 %)
Un sac à dos de 50 litres, c'est pas mal la définition de « j'apporte tout, au cas où ». Ce modèle à l'allure assez sobre et passe-partout, noté 4,6 étoiles sur 5 par 636 personnes, compte 17 poches et trois compartiments principaux pour éviter que tout se retrouve pêle-mêle dans le fond. Il comprend un compartiment rembourré pouvant accueillir un laptop allant jusqu'à 17,3 po, un port de charge USB, une poche antivol et des bandes réfléchissantes pour être plus visible lorsqu'il fait sombre. Il est également résistant à l'eau.
C'est ici pour trouver le sac à dos sur le site d'Amazon Canada
Chargeur portable Charmast avec câbles intégrés
Il y a actuellement un rabais de 10,42 $ sur le chargeur portable Charmast de 10 000 mAh avec câbles intégrés.
Prix régulier : 33,99 $
Prix en solde : 23,57 $
Rabais : 10,42 $ (31 %)
Plus de 3 000 exemplaires vendus au cours du dernier mois et une note de 4,5 étoiles sur 5 pour 2 764 avis : cette batterie externe Charmast fait clairement partie des achats incontournables.
Sa particularité, c'est que plusieurs câbles sont directement intégrés au boîtier, donc plus besoin de fouiller dans le sac pour trouver le bon fil, ou d'en trimballer plusieurs avec toi. Elle peut alimenter jusqu'à six appareils en même temps et son écran numérique affiche le pourcentage de charge qu'il te reste.
Le modèle blanc est offert à 23,57 $, tandis que le rose, le mauve et le bleu coûtent 2 $ de plus.
C'est ici pour trouver la batterie externe sur le site d'Amazon Canada
Ordinateur portable HP Chromebook 14 pouces
Il y a actuellement un rabais de 200,95 $ sur l’ordinateur portable HP Chromebook de 14 po.
Prix régulier : 599,95 $
Prix en solde : 399 $
Rabais : 200,95 $ (33 %)
C'est le plus gros rabais en dollars de cette liste : plus de 200 $ de moins sur un ordinateur portable, à quelques jours de la rentrée. Le moment est plutôt bien choisi si tu as besoin de t'équiper.
Ce Chromebook HP de 14 pouces est équipé d'un écran IPS 2K, d'un processeur Intel N150, de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage, ce qui suffit largement pour les travaux scolaires, la navigation et le divertissement au quotidien. Son autonomie atteint douze heures, soit assez pour passer une journée complète de cours sans traîner le chargeur.
Il comprend aussi une caméra FHD 1080p pour les appels vidéo, le Wi-Fi 6 et un clavier rétroéclairé. Un choix simple, léger et polyvalent à petit prix.
C'est ici pour trouver le HP Chromebook sur le site d'Amazon Canada
Adaptateur CarPlay sans fil
Il y a actuellement un rabais de 150 $ sur l’adaptateur CarPlay sans fil.
Prix régulier : 189,99 $
Prix en solde : 39,99 $
Rabais : 150 $ (79 %)
C'est le rabais le plus impressionnant de la liste, avec 79 % de réduction, même si on doute qu'Amazon en vende vraiment à 190 $. Cet adaptateur affiche 4,9 étoiles sur 5, mais sur un plus petit nombre d'avis (44).
Il transforme le CarPlay filaire d'origine de ton auto en version sans fil : tu le branches dans le port USB ou USB-C, tu fais l'appariement Bluetooth une seule fois, puis il se reconnecte automatiquement chaque fois que tu démarres le véhicule. Fini le branchement et le débranchement à chaque déplacement.
Sa technologie double bande (2,4 GHz et 5 GHz) assure une connexion stable pour la navigation, la musique, Siri et les appels mains libres, tandis que son format compact garde le tableau de bord dégagé. Il prend aussi en charge les mises à jour du micrologiciel en ligne et est compatible avec les iPhone équipés d'iOS 10 ou d'une version plus récente.
C'est ici pour trouver l'adaptateur CarPlay sans fil sur le site d'Amazon Canada
Haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink Flex
Il y a actuellement un rabais de 32,69 $ sur le haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink Flex (2e génération).
Prix régulier : 189 $
Prix en solde : 156,31 $
Rabais : 32,69 $ (17 %)
Le Bose SoundLink Flex fait partie des haut-parleurs portables les mieux notés, avec 11 474 avis et une note moyenne de 4,7 étoiles sur 5.
Malgré son format compact (9,04 x 20,14 x 5,23 cm), il offre un son clair et puissant ainsi que des basses étonnamment profondes pour sa taille. Son autonomie peut atteindre douze heures, tandis que la technologie PositionIQ ajuste automatiquement le son selon la position du haut-parleur, qu'il soit placé à la verticale, à l'horizontale ou suspendu.
Il résiste à l'eau et à la poussière, ce qui permet de l'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment sur le balcon, dans la cour ou au parc, et il est très léger (454 grammes). Les modèles noir, orange et blanc sont également en rabais, mais un peu plus chers : ils sont affichés à 169 $.
C'est ici pour trouver le Bose SoundLink Flex sur le site d'Amazon Canada
Écran plat Samsung de 27 pouces
Il y a actuellement un rabais de 71,99 $ sur l’écran IPS Samsung de 27 po.
Prix régulier : 189,99 $
Prix en solde : 118 $
Rabais : 71,99 $ (38 %)
Un écran Samsung de 27 po à 118 $, ça attire l'attention. Le modèle affiche 4,5 étoiles sur 5 avec 387 avis, une bonne option si tu veux agrandir ton espace de travail sans y mettre une fortune.
Son panneau IPS offre des couleurs vives qui restent constantes même quand on le regarde de côté, tandis que son taux de rafraîchissement de 100 Hz rend les mouvements plus fluides, autant pour le travail que pour les vidéos et les jeux. Il propose d'ailleurs un mode jeu dédié.
Autre détail apprécié pour les longues journées devant l'écran : le mode d'économie oculaire réduit la lumière bleue et le scintillement. Avec son design ultra fin et ses bordures discrètes, il s'intègre facilement à un bureau comme à une configuration de jeu.
C'est ici pour trouver l'écran Samsung sur le site d'Amazon Canada
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