Un versement du crédit d'impôt pour solidarité t'attend cette semaine et voici quand
Un petit coup de pouce bienvenu pour ton budget! 💸
L'épicerie, le loyer, l'essence... Les dépenses s'accumulent vite, surtout quand le budget est serré. Bonne nouvelle, puisqu'un nouveau dépôt du crédit d'impôt pour solidarité de Revenu Québec arrive ce mois-ci pour des milliers de ménages québécois à revenu faible ou moyen.
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Cette aide financière non imposable sert à donner un peu d'air aux personnes et aux familles qui en ont le plus besoin. Et ce mois-ci, elle sera déposée autant chez les gens qui la reçoivent chaque mois que chez ceux qui la reçoivent aux trois mois.
La fréquence des versements dépend du montant total auquel tu as droit pour la période qui va de juillet 2026 à juin 2027.
- Si ton crédit annuel est de 800 $ ou plus, tu reçois un montant chaque mois, donc aussi en octobre
- S'il se situe entre 241 et 799 $, tu reçois quatre versements trimestriels, et celui d'octobre est le deuxième
- S'il est de 240 $ ou moins, tu as déjà tout reçu en un seul dépôt en juillet, et rien ne te sera versé ce mois-ci
Combien peux-tu recevoir?
Le montant annuel varie selon ta situation familiale et ton revenu. Au maximum, une personne seule sans enfant peut recevoir 1 281 $ pour toute la période, alors qu'un couple avec deux enfants peut aller chercher jusqu'à 1 948 $.
Comme ces montants dépassent 800 $, ils sont versés mensuellement. Ce mois-ci, ça représente donc environ 107 $ pour une personne seule et environ 162 $ pour un couple avec deux enfants qui touchent le maximum.
Le crédit commence par ailleurs à diminuer lorsque le revenu familial net dépasse 43 195 $. Il tombe à zéro au-delà de 64 545 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale, et de 70 395 $ pour un couple.
Es-tu admissible?
Pour les versements de juillet 2026 à juin 2027, Revenu Québec se base sur ta situation au 31 décembre 2025. À cette date, tu devais notamment habiter au Québec et avoir 18 ans ou plus. Les personnes mineures qui étaient parents, en couple ou émancipées peuvent aussi y avoir droit.
Toi ou ta conjointe ou ton conjoint deviez aussi avoir un statut légal au Canada, comme la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, le statut de personne protégée ou une résidence temporaire depuis au moins 18 mois.
Certaines situations te rendent toutefois inéligible. C'est le cas si tu as été détenu ou détenue en prison pendant plus de 183 jours en 2025, si tu as reçu l'Allocation famille de Retraite Québec en décembre 2025 à moins d'avoir eu 18 ans ce mois-là, ou si toi ou ta conjointe ou ton conjoint étiez une personne demandeuse d'asile.
Surtout, n'oublie pas qu'il est impossible de recevoir ce crédit sans avoir produit ta déclaration de revenus, même si tu remplis tous les autres critères.
Quand l'argent arrivera-t-il?
Le versement d'octobre du crédit d'impôt pour solidarité sera déposé le lundi 5 octobre 2026. Revenu Québec recommande d'être inscrit ou inscrite au dépôt direct pour éviter tout retard.
Pour les personnes qui reçoivent des versements trimestriels, les deux prochains dépôts auront lieu le 5 janvier et le 5 avril 2027. Pour tous les détails, tu peux consulter le site de Revenu Québec.
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