8 activités à Montréal pour un week-end bien rempli avec tes personnes préfs
Il y a plusieurs incontournables à ne pas manquer!
Le temps des Fêtes n’est pas encore là, mais Montréal est déjà en mode festif. Si tu cherches quoi faire à Montréal du 20 au 22 novembre, on a rassemblé huit idées de sorties incluant des activités gratuites, des incontournables et des nouveautés qui valent le détour. De quoi te mettre dans la magie des Fêtes sans attendre.
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Au menu ce week-end : un village de Noël miniature caché dans une église, un marché de plus de 100 artisans pour avancer tes cadeaux et un bar à cocktails déguisé en atelier du père Noël et plus encore. Que tu préfères rester au chaud ou affronter le froid, il y en a pour tous les goûts.
Aller voir le Défilé du père Noël
Coût : Gratuit
Quand : Le samedi 21 novembre 2026, dès 11 h
Adresse : Boul. René-Lévesque, entre la rue Drummond et la rue Saint-Urbain, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : C'est le temps de sortir tes mitaines et de te préparer à retomber en enfance, parce que le Défilé du père Noël débarque à Montréal le 21 novembre! Pour cette 74e édition, tu pourras voir défiler des chars allégoriques, des fanfares, des lutins et une foule de personnages tout droit sortis de l'univers de Noël. Le père Noël sera évidemment de la partie, accompagné de la Fée des étoiles, qui sera incarnée cette année par Marie-Yasmine (Mimi) Alidou, joueuse de soccer des Roses de Montréal. Le défilé débutera à 11 h, à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Drummond, pour se terminer à la rue Saint-Urbain. Et comme l'événement a lieu beau temps, mauvais temps, mieux vaut t'habiller chaudement et arriver tôt pour te trouver une bonne place!
Accessibilité : Aucun espace réservé aux personnes à mobilité réduite le long du parcours, mais le boulevard est accessible à tout le monde
Profiter de la féérie du Complexe Desjardins
Coût : Gratuit, sauf le carrousel et le petit train (3 $ plus taxes par personne, par activité)
Quand : Du 21 novembre au 24 décembre 2026, selon un horaire variable
Adresse : Complexe Desjardins - 150, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu cherches une activité de Noël qui ne fera pas exploser ton budget? Le Complexe Desjardins a justement plusieurs petites surprises gratuites au programme cette année! Du 21 novembre au 24 décembre, tu pourras faire un tour au Royaume du père Noël, où les enfants pourront rencontrer le célèbre personnage à la barbe blanche, lui partager leur liste de souhaits et prendre une photo avec lui.
Il y aura aussi du maquillage pour les plus jeunes, des spectacles de danse, de théâtre, des chorales et des orchestres. Pour 3 $ plus taxes par personne, tu pourras également faire un tour de carrousel ou embarquer dans le petit train. Et même sans enfants, ça vaut la peine de t'arrêter devant la Fontaine Boréale, qui propose un spectacle de jets d'eau, de musique et de lumières toutes les heures dès 16 h. Petit détail à savoir : les fins de semaine, il faut prendre rendez-vous sur place le jour même pour rencontrer le père Noël.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Admirer un village de Noël miniature
Coût : Gratuit (les dons sont les bienvenus)
Quand : Du 14 novembre au 22 décembre 2026, le jeudi et le vendredi de 15 h à 20 h, le samedi de 10 h à 16 h et le dimanche de 12 h 30 à 16 h 30 (les heures peuvent varier les soirs de concerts Candlelight)
Adresse : Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs - 4155, rue Wellington, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Dans l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à Verdun, un village de Noël miniature s’étend sur 700 pieds carrés. Maisonnettes, sapins enneigés, lumières qui scintillent et manèges qui tournent pour vrai : chaque recoin cache un petit détail qu’on remarque seulement en s’approchant.
Peindre ta propre toile pendant un brunch dans le Vieux-Montréal
Coût : 59 $ par personne
Quand : Le dimanche 22 novembre 2026, à 11 h 30
Adresse : Vieux-Port Steakhouse - 39, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de faire changement des brunchs classiques, tu peux opter pour un mélange entre une sortie au resto et un atelier d’art. Au Vieux-Port Steakhouse, Canvas Club Art Community propose des cours de peinture pour terminer ton repas en beauté. Tu n’as pas besoin d’avoir des connaissances en la matière pour participer : il suffit de réserver ta place et de suivre le cours avec le matériel fourni.
Côté bouffe, plusieurs options s’offrent à toi. Le repas débute avec un muffin du jour et un mini croissant. Ensuite, tu choisis ton plat principal : un bagel au saumon fumé, une omelette au jambon ou une assiette bénédictine au bœuf braisé. Si tu as une plus grosse faim, la gaufre au poulet frit est offerte pour 4 $ de plus, et le steak and eggs (une bavette de huit onces, deux œufs pochés, des patates déjeuner et des fruits frais) pour 18 $ de plus.
Un verre de mimosa est inclus dans le prix, et si tu veux, tu peux ajouter la formule boozy brunch pour 34 $ de plus par personne : une bouteille de bulles servie avec du jus d’orange ou de pamplemousse.
Accessibilité : L'établissement comporte plusieurs niveaux et des escaliers pour accéder à certaines sections
Découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs à un festival de musiques du monde
Coût : Gratuit à 30 $ selon le spectacle
Quand : Jusqu'au samedi 21 novembre 2026
Adresse : Plusieurs adresses à Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Jusqu'au 21 novembre, Mundial Montréal rassemble des artistes de partout afin de présenter leur musique devant le public et les gens de l’industrie. Comme les prestations sont courtes, tu peux découvrir plusieurs univers en une seule sortie.
Vendredi, de 14 h à 16 h 30, le Centre Sanaaq accueille gratuitement Siibii, Bianca Rocha, Alysha Brilla et Nadine Altounji, entre indie pop, folk métissé et musique populaire brésilienne. Le soir, les OFF Mundial prennent le relais. Less Toches, Les Tireux d’Roches et Margaret Tracteur montent sur la scène du Petit Campus à 20 h (20 $ en prévente, 25 $ à la porte), puis la soirée Caribbean Frequencies poursuit la fête au Belmont dès 22 h 30.
Samedi, de 20 h à 21 h 30, Qawwali Flamenco réunit le chant soufi pakistanais de Faiz Ali Faiz et le flamenco du guitariste Chicuelo. Pour finir le festival en dansant, le party RITMO s’installe au Barbossa de 22 h à 3 h, avec Mickey Perez, Rythm & Hues et Sugarface Belfo
Trinquer dans un bar de Noël éphémère
Coût : Entrée gratuite, cocktails entre 11 $ et 19 $
Quand : Tous les jours de 17 h à 1 h, jusqu’au 26 décembre 2026
Adresse : Bar Miracle - 1844, rue Atateken, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le bar pop-up Miracle transforme un bar de Montréal en décor de Noël assumé, et cette année, il s’installe sur la rue Atateken. Sapins couverts de boules, guirlandes lumineuses et décorations dans chaque recoin : ici, l’esprit des Fêtes est poussé au maximum.
À la carte, une douzaine de cocktails de saison entre 14 $ et 19 $, aux noms aussi festifs que le décor. Le Christmapolitan revisite le classique avec de la fleur de sureau et une sauce aux canneberges épicées, alors que le Snowball Old-Fashioned mise sur le pain d’épices. Si tu as froid en arrivant, le Coconut Hot Chocolate est servi chaud, avec du rhum, de l’amaretto et une crème fouettée à la noix de coco. Si tu ne bois pas d’alcool, trois cocktails sans alcool sont offerts entre 11 $ et 12 $. Les shots, à 14 $, viennent avec un verre Miracle à rapporter à la maison.
Magasiner tes cadeaux des Fêtes
Coût : Entrée gratuite, contribution volontaire au profit du Phare, Enfants et Familles
Quand : Le samedi 21 et le dimanche 22 novembre 2026, de 10 h à 17 h
Adresse : Locoshop Angus - 2600, rue William-Tremblay, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si ta liste de cadeaux a besoin d'attention, le LocoShop des Fêtes pourrait t’aider à faire des trouvailles parfaites. Pendant le week-end, plus d’une centaine d’artisanes et d’artisans d’ici s’installent au Locoshop Angus avec bijoux, céramiques, chandelles, tricots, objets en bois, déco, illustrations et soins corporels.
Les gourmands y trouveront aussi de quoi garnir un panier-cadeau : chocolat, conserves, thés, jerky et même de la crème glacée. Le marché revient deux week-ends de suite avec des artisans différents chaque fois, donc même si tu y es allé la semaine dernière, la sélection sera nouvelle. L’entrée est gratuite, et ta contribution volontaire à l’entrée est remise au Phare, Enfants et Familles.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite
Te balader dans un nouveau parcours lumineux
Coût : 32 $ par adulte, 28,80 $ par personne de 65 ans et plus, 27,20 $ par personne étudiante de 17 à 22 ans, 16 $ par jeune de 5 à 16 ans
Quand : Jusqu’au 23 janvier 2027, en soirée, par plages horaires
Adresse : Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (entrée Remembrance) - 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Signé Moment Factory, Ancestra Lumina est le tout premier parcours Lumina à Montréal. Pendant deux kilomètres, tu traverses une partie du plus grand cimetière au Canada et tu passes par huit stations de lumières, de projections et de sons qui rendent hommage aux personnes qui y reposent. Selon ton rythme, la marche dure de 45 minutes à une heure. La chapelle illuminée de la station « Honorer » et la passerelle de la finale, au milieu des arbres, sont particulièrement impressionnantes.
À 32 $ par adulte, ce n'est pas donné pour une balade, mais si tu as la place dans ton budget pour une sortie à ce prix, c’est une soirée qui fait autant réfléchir qu’elle émerveille.
Accessibilité : Accessible aux poussettes (tout-terrain fortement recommandées), non accessible aux fauteuils roulants