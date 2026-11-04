8 activités à Montréal à partir de 5 $ pour remplir ton week-end de bons plans
Envoie ça dans le « group chat »!
La ville de Montréal ne manque jamais d'occasions de sortir, et même avec les journées qui raccourcissent et le froid qui s'installe, il y a encore plein de bonnes raisons de profiter de la ville. Que tu aies envie de découvrir de nouveaux endroits, de passer du temps avec ta gang ou simplement de faire changement de ta routine, on a déniché quelques idées de sorties pour occuper ton week-end du 6 au 8 novembre 2026.
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Cette fin de semaine, tu pourras notamment te plonger dans l'ambiance des Fêtes un peu quétaine mais 100 % festive, faire de belles trouvailles à petit prix, profiter d'activités en famille ou encore regarder une série qui a fait beaucoup jaser, et ce, sur le grand écran.
Prendre un verre dans un décor de Noël complètement magique
Coût : Cocktails de Noël : 15 $ - Cafés/Thés : 5 $ - Plats à partager : 20 $ (prix de 2025, ceux de 2026 sont à venir)
Quand : Oucerture le 4 novembre 2026
Adresse : Le Petit Dep - 5125, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette semaine, Le Petit Dep a ressorti ses milliers de lumières et ses figurines de Pères Noël et de bonshommes de neige pour une autre saison de sa Taverne de Noël, qui devient un café/resto aussi quétaine que charmant. L’an dernier, le menu misait sur des cocktails des Fêtes comme le lait de poule et le vin chaud, mais aussi sur des plats à partager et des pizzas. Ici, pas de réservation, alors tu pourrais faire la file si tu y vas pendant un moment achalandé. Note que ceux et celles qui comptent y aller seulement pour un verre sont mieux d'éviter la plage du souper, de 17 h à 20 h, puisque les tables y sont réservées aux personnes qui mangent.
Jouer à des jeux de société pendant trois jours au Palais des congrès
Coût : 30 $ pour le vendredi, 39 $ pour le samedi et 35 $ pour le dimanche, 89 $ pour la passe trois jours, 10 $ par jour pour les 13 à 17 ans; gratuit pour les 12 ans et moins accompagnés d’un adulte payant
Quand : Du 6 au 8 novembre 2026
Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ludicon, la convention de jeux de société de Montréal, s’installe au Palais des congrès durant tout le week-end. Sur place, tu auras accès à une grande ludothèque, mais tu peux aussi apporter tes propres jeux. Des tournois, des démonstrations, des prototypes et des sessions « Jouez pour gagner », où tu peux remporter des jeux, sont également au programme. Que tu sois une personne passionnée de jeux de plateau ou de jeux de rôle, c’est l’occasion parfaite de passer une fin de semaine complète à jouer avec ta gang. À noter que tous les billets doivent être achetés en ligne, même le jour de l’événement, et qu’aucun paiement en argent comptant ne sera accepté sur place.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire le plein de produits de beauté à rabais
Coût : Gratuit, réservation requise, article en vente sur place
Quand : Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2026
Adresse : Entrepôt Groupe Marcelle - 9456, ch. de la Côte-de-Liesse, Lachine, QC
Pourquoi tu dois y aller : La vente d’entrepôt du Groupe Marcelle est de retour à Montréal, avec des rabais pouvant atteindre 80 %. Maquillage, soins de la peau et parfums des marques Watier, Marcelle, Annabelle et CW Beggs seront offerts à prix réduit. Que tu veuilles renflouer ta trousse de beauté ou prendre de l’avance sur tes achats des Fêtes, c’est le moment d’en profiter. L’entrée est gratuite, mais il faut réserver ta place en ligne.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Regarder toute la première saison de <em>Heated Rivalry</em> au cinéma
Le Starcité de Montréal et le Cinéma Cineplex Forum et VIP présentent un marathon de « Heated Rivalry ».
Coût : 24,99 $ plus taxes
Quand : Le dimanche 8 novembre 2026, à 13 hAdresse :
- Cinéma Starcité Montréal - 4825, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC
- Cinéma Cineplex Forum et VIP - 2313, rue Sainte-Catherine O., Suite 101, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si la scène où Shane regarde Ilya danser avec une femme dans un club avec la chanson All the Things She Said par Harrison comme trame sonore occupe un espace éternel dans ta tête, prépare-toi pour un binge épique de la série Heated Rivalry sur grand écran! Tu as bien lu, le Starcité de Montréal et le Cinéma Cineplex Forum et VIP présentent les six épisodes de la série en un seul marathon, qui dure environ cinq heures et 22 minutes, entractes inclus. Les épisodes sont présentés en anglais, alors si tu es fans de cette histoire d'amour pleine de tourments et d'interdits, tu sais quoi faire!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Échanger les jouets de tes enfants lors d’un grand troc
Coût : 7 $ par famille
Quand : Le dimanche 8 novembre 2026, de 9 h à 15 h
Adresse : Paroisse Saint-Denis - 5050, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Un événement de troc de jouets débarque ce week-end et c'est l'occasion parfaite de faire du ménage à la maison tout en dénichant de nouvelles trouvailles pour les enfants, sans te ruiner. Le principe est simple : tu apportes des jouets, des livres, des jeux de société, des déguisements ou même des jeux vidéo dont tu ne te sers plus, et tu reçois en échange des crédits pour magasiner parmi les articles des autres. Le tout est organisé comme une vraie petite boutique, par catégorie et par groupe d'âge.
Déguster du vin dans le Vieux-Port
Coût : 31,69 $ par billet, dix coupons de dégustation inclus
Quand : Le vendredi 6 novembre 2026, de 14 h à 21 h
Adresse : Grand Quai du Port de Montréal - 200, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les adeptes de vin et de bonnes découvertes ont rendez-vous à la 16e édition de La Grande Dégustation de Montréal! Sur place, tu pourras découvrir plus de 1 700 produits de 235 producteurs provenant de 21 pays, dont plusieurs importations privées. La Bourgogne, le Chablis, les Côtes du Rhône, la Rioja et la Grèce seront notamment à l’honneur. Ton billet comprend dix coupons de dégustation, et tu peux en ajouter pour 1 $ chacun. Tu pourras aussi acheter tes bouteilles coups de cœur avec l'application de la SAQ et te régaler aux kiosques de fromages, d'huîtres, de sushis et de chocolats.
Accessibilité : Non accessible aux poussettes
Danser sur du R&B un dimanche avant 21 h
Coût : 13,18 $ par personne pour l'admission générale
Quand : Le dimanche 8 novembre 2026, de 16 h 30 à 21 h
Adresse : Bar Pamplemousse - 1583, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de te coucher tard pour aller danser! Le Sundae Shorties, un day party qui en est déjà à sa troisième saison, te fait bouger au Bar Pamplemousse dès la fin de l’après-midi. Au programme : du R&B, du hip-hop, du dancehall, des classiques et des future beats, mixés par les DJ résidentes Fly Lady Di et Deeclectic. Pour l’occasion, elles accueillent DJ Kelly, qui fera ses débuts au Sundae Shorties avec ses meilleurs throwbacks. Et comme le party se termine à 21 h, tu peux danser toute la soirée sans sacrifier ton lundi matin. À noter que l’événement est réservé aux 19 ans et plus.
Créer ton propre bijou à breloques
Coût : Chaînes de 19 à 25 $, breloques de 4,50 à 9,25 $ chacune (bracelet avec une breloque à partir de 28,25 $)
Quand : Du vendredi au dimanche, sous réservation
Adresse : Café Manufique - 4146, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d’un bijou qui te ressemble vraiment? Au Café Manufique, le charm bar te permet de créer ton propre collier, bracelet, bracelet de cheville ou même ta chaîne de sac en choisissant tes breloques une par une. Initiales, signes astrologiques, symboles d’amour, souvenirs de voyage ou petits porte-bonheur : il y en a pour tous les styles, et comme la sélection change régulièrement, chaque visite réserve son lot de surprises. Les bijoux sont en acier inoxydable plaqué or 18 carats, offerts en version dorée ou argentée, hypoallergéniques et conçus pour ne pas ternir. Et plus tu ajoutes de breloques, moins chacune coûte cher! Si la création te donne la piqûre, le café propose aussi un bead bar, un atelier de mini terrariums et un atelier d’exfoliants corporels, le tout avec un latté à la main.