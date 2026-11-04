Élections de mi-mandat aux États-Unis : Voici comment Donald Trump a réagi à sa défaite
Dans la catégorie « Mauvais perdant », le gagnant est...
Ça y est! Une véritable vague bleue a déferlé sur les États-Unis lors des élections de mi-mandat de ce mardi 3 novembre. Les démocrates ont réussi à reprendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, infligeant une cuisante défaite aux républicains. Le président Donald Trump a d'ailleurs reconnu le revers de son parti, tout en refusant d'en porter le blâme.
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Ce scrutin, qui avait pris des allures de référendum sur la présidence Trump, a donné lieu à d'importantes victoires démocrates d'est en ouest du pays. Même des États historiquement favorables aux républicains, comme le Texas, les deux Carolines et le Kansas, ont élu des démocrates au Sénat.
Le parti de Barack Obama, de Joe Biden et de Bill Clinton a notamment remporté la majorité des 435 sièges de la Chambre des représentants, franchissant le seuil des 218 nécessaires pour en prendre le contrôle. Il a également réussi à renverser la majorité républicaine au Sénat.
Au fur et à mesure que les résultats tombaient, le locataire de la Maison-Blanche a multiplié les réactions, tant sur son réseau Truth Social que lors d'entrevues téléphoniques accordées à différents médias américains.
Au New York Times, Donald Trump a souligné être « absolument prêt » à accepter les résultats des élections, allant jusqu'à dire se réjouir « à l’idée de travailler avec eux ».
« Nous finirons probablement par trouver un terrain d’entente », a-t-il dit en entrevue.
Ce n'est que vers 22 h 30 que Donald Trump a finalement fait allusion à la victoire des démocrates.
« Je n'étais pas sur le bulletin de vote et, si ça avait été le cas, nous aurions remporté une victoire ÉCRASANTE! Merci de votre attention à ce sujet », a-t-il écrit sur Truth Social, après s'en être pris à plusieurs médias pour leur couverture des résultats.
En entrevue avec POLITICO, le président américain a affirmé vouloir collaborer avec le Parti démocrate pour « nous assurer que les choses vont bien aller pour notre pays », tout en apportant une nuance.
« J’ai le droit de mettre mon veto sur tout, mais je ne veux pas simplement m’asseoir pendant deux ans et mettre mon veto sur tout, a-t-il déclaré. Je veux aussi que les choses avancent. J’ai beaucoup d’amis chez les démocrates. »
Plus tard en soirée, il a publié l'image d'une casquette reprenant la typographie et les couleurs de sa célèbre marchandise MAGA (Make America Great Again), mais sur laquelle le slogan avait été remplacé par le mot « VETO ».
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