Fini, la chicane? PSPP et Mark Carney se rencontreront (enfin) avant un nouveau sommet

PSPP a accepté l'invitation de Mark Carney dans un message... de 1 600 mots. 😳

Mark Carney. Droite : Paul St-Pierre Plamondon.

Paul St-Pierre Plamondon a accepté l'invitation à une rencontre avec son homologue, Mark Carney.

Mark Carney | Facebook, Paul St-Pierre Plamondon | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Après une semaine tendue entre Ottawa et Québec, voilà que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) a accepté la main tendue par son homologue fédéral, Mark Carney. Les deux hommes politiques se rencontreront dans les prochains jours avant le Sommet de la Francophonie.

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Dans une longue publication de plus de 1 600 mots diffusée ce dimanche 1er novembre sur ses réseaux sociaux, le péquiste affirme avoir « bien entendu l’invitation de Mark Carney pour une rencontre », acceptant du même coup cette invitation et remerciant le premier ministre fédéral « pour son changement de ton ».

« Sans surprise, je demande simplement que cette rencontre soit faite dans le respect des lois du Québec, notamment la loi sur la Commission de la capitale nationale, qui énonce que les rencontres de cette nature doivent se tenir à Québec », a écrit le premier ministre du Québec.

Lors d'une entrevue exclusive avec La Presse, Mark Carney a réaffirmé vouloir rencontrer PSPP à Montréal d'ici une dizaine de jours, soit avant le Sommet de la Francophonie, qui aura lieu au Cambodge du 14 au 17 novembre prochain.

Optimiste, le chef libéral souhaite notamment fixer des balises et des cibles communes entre les deux paliers gouvernementaux, mais également remettre sur le bon pied la relation entre Ottawa et Québec.

« Nous pouvons travailler ensemble », a-t-il confié au média montréalais.

Si le premier ministre canadien est grandement ouvert à rencontrer son homologue québécois à Montréal ou à Ottawa, PSPP, lui, préfèrerait que le tout se déroule à Québec, dans le respect de la Loi sur la Commission de la capitale nationale.

« Dorénavant, lorsque le Québec et ses intérêts ne seront pas respectés, on ne gardera plus le silence et on ne fera pas semblant que ça n’a pas eu lieu. Dorénavant, on va se tenir debout jusqu’à ce que le respect soit obtenu et que nos intérêts soient bel et bien servis », a-t-il aussi écrit.

Pour rappel, une chicane sur la place publique est survenue entre les deux hommes la semaine dernière, après que PSPP s'est vu refuser de prendre la parole lors du sommet Canada-Union européenne, qui se tenait les 29 et 30 octobre dernier à Montréal.

Il avait déploré que le gouvernement fédéral ait « décidé d’écarter le Québec des discussions » qui ont eu lieu lors de l'évènement. PSPP a finalement décidé de ne pas se présenter au diner d'honneur, envoyant plutôt le négociateur en chef et représentant du premier ministre du Québec, Pascal Paradis.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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