Voici les 14 familles les plus riches du Québec en 2026

Elles cumulent à elles seules près de 90 milliards $! 🤯

Geoff Molson. Droite : Pierre-Karl Péladeau.

Le palmarès des familles les plus riches au Québec en 2026 a été dévoilé par The Gazette, le 31 octobre dernier.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Les plus grandes fortunes dans la province ont continué de gonfler cette année, et ce, malgré la guerre commerciale qui oppose le Canada aux États-Unis. C'est ce que révèle le plus récent palmarès des familles les plus riches du Québec en 2026 de The Gazette.

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Cette deuxième édition du classement du média montréalais évalue à environ 110 milliards $ la richesse combinée des 25 personnes et familles les plus fortunées du Québec. C'est 27 % de plus que lors de la première édition de 2025.

Pour arriver à ces chiffres, le journal a épluché les documents boursiers, les divulgations d'entreprises et les registres fonciers, en plus d'estimer la valeur des sociétés privées.

Les montants sont volontairement prudents, précise-t-on, puisque les fiducies familiales et les entreprises non cotées en Bourse dévoilent peu de choses sur leurs finances.

Ces estimations diffèrent donc de celles du classement du magazine Forbes, publié en mars, qui repose sur sa propre méthode de calcul.

Les familles Bombardier et Beaudoin, héritières de Joseph-Armand Bombardier, l’inventeur de la motoneige, figurent également parmi celles qui ont connu les plus fortes hausses de fortune cette année. Leur patrimoine a plus que doublé, passant de 2,9 à 6 milliards de dollars.

On te présente les 14 familles les plus riches du Québec en 2026, avec leur fortune en dollars canadiens.

14. Les frères Molson

13. La famille Coutu

  • Fortune estimée à 3,6 milliards $
  • Fondatrice du Groupe Jean Coutu, vendu à Metro en 2018

12. Stephan Crétier

  • Fortune estimée à 3,8 milliards $
  • Fondateur et PDG de GardaWorld

11. Pierre Karl Péladeau

  • Fortune estimée à 4,7 milliards $
  • À la tête de Québecor

10. Jacques D'Amours

  • Fortune estimée à 5 milliards $
  • Cofondateur de Couche-Tard

9. Lawrence Stroll

  • Fortune estimée à 5,1 milliards $
  • Président exécutif d'Aston Martin

8. Robert Miller

  • Fortune estimée à 5,3 milliards $
  • Fondateur de Future Electronics, vendue en 2024

7. Ryan Cohen

  • Fortune estimée à 5,7 milliards $
  • PDG de GameStop

6. Andrew Lutfy

  • Fortune estimée à 6 milliards $
  • À la tête de Groupe Dynamite et de Carbonleo

5. Les familles Bombardier et Beaudoin

  • Fortune estimée à 6 milliards $
  • Actionnaires de contrôle de Bombardier et de BRP

4. La famille Saputo

  • Fortune estimée à 8,5 milliards $
  • Principale actionnaire de Saputo inc.

3. Alain Bouchard et sa famille

2. Naomi, Sharon et Danna Azrieli

  • Fortune estimée à 11 milliards $
  • À la tête du Groupe Azrieli

1. La famille Desmarais

  • Fortune estimée à 11,5 milliards $
  • À la tête de Power Corporation

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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