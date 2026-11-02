William s’ouvre sur ce qu’on n’a pas vu d'Émilie, Billy et lui et aborde sa chicane avec Fred
« J’ai eu l’impression que Billy, dans un sens, a peut-être mis de la pression sur Émilie. »
Les gars arrivés en twist à Occupation Double Panama ont eu de la misère à faire leur place cette saison. Après Après Jeremy, le premier à partir (lors de la même soirée d’élimination que Rébecca), William et Charles-Philippe ont à leur tour plié bagage à la suite de la semaine de jeux Tentations. Et le dimanche 1er novembre, c’est Frédérick qui a frôlé l’élimination. Selon William, entrer aussi tard dans l’aventure place les candidats dans une position particulièrement difficile : ils doivent charmer quelqu’un sans se mettre leurs colocataires à dos.
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À l’écran, William a souvent eu l’air du gars qui n’arrivait pas à lâcher prise avec Émilie. L’entrepreneur en construction de 28 ans originaire de Québec assure toutefois que la réalité était beaucoup plus nuancée que ce que le montage a laissé voir. En entrevue avec Narcity Québec, il revient sur ce qui s’est vraiment passé entre eux et donne son avis sur le couple qu’elle forme avec Billy. Il s’ouvre aussi sur sa chicane avec Frédérick.
Voici tout ce qu’il avait à dire sur son passage dans les maisons d’OD Panama.
Qu’est-ce qui t’a surpris en écoutant les épisodes?
« En fait, il y a beaucoup de gens qui m’en parlent, mais j’ai l’air un peu insistant envers Émilie. Mais moi, selon les informations que j’avais dans l’aventure, je n’ai pas eu cette perception-là. Je n’ai peut-être pas sizé tout de suite ce qu’elle m’avait dit. Puis, ça m’a quand même surpris à l’écran. Sinon, après tout, je n’ai pas eu beaucoup de temps d’écran, ce qui fait qu’il n’y a pas tant de choses qui m’ont surpris.
« Aussi, il y a un autre truc qui m’a surpris : Alexandrie, après mon premier 5 à 7 et ma discussion avec elle, mentionne que je suis quand même, avec Olivier, dans ses tops. Je n’ai jamais su ça, dans le fond. Dans l’émission, on n’a jamais su ça parce que tout de suite, elle a eu une date avec Mathieu, puis là, tout était réglé, puis ça s’est embrassé et tout. Donc, je n’avais pas su ça. »
Selon toi, était-ce clair qu'Émilie n'avait pas d'intérêt?
« En fait, c’est une connexion qui est très rapide. Occupation Double, ça va vite, mais je n’avais pas vu ça comme ça dans l’aventure. Je me suis accroché, on va dire, au petit “je pense que j’ai pris ma décision”. Mais tu sais, elle a pris sa décision sans réellement apprendre à me connaître. On s’était parlé cinq minutes, puis elle a dit qu’elle voulait apprendre à mieux me connaître. Puis après ça, aussitôt que Billy change son fusil d’épaule par rapport à Emma, elle dit tout de suite qu’elle le choisit. J’ai encore aujourd’hui un doute que c’était peut-être un peu stratégique de sa part, ou de leur part, pour pouvoir aller plus loin. Parce que c’est sûr que se caser avec un gars arrivé en twist plutôt qu’avec un gars arrivé au début, c’est différent. Je pense que c’est plus difficile pour une fille ou pour un gars de se caser avec une twist, dans le sens où tu viens d’arriver, c’est plus facile de te tasser puis de t’éliminer s’il y a quelque chose.
« Mais, par la suite, c’est la première chose que j’ai faite lors de la semaine Tentations : j’ai voulu lui parler pour clarifier les choses, et qu’elle me dise de vive voix qu’elle avait pris sa décision, et non juste un “je pense”. Je lui ai exprimé que, moi, je m’étais fié à ces mots-là [“je pense”, et non “j’ai”], alors que c’était semi-clair. Les autres exclus étaient d’accord que ça peut laisser un sous-entendu, surtout dans un contexte d’émission comme ça, où tout va vite, puis où tu dois quand même explorer tes connexions.
« La première journée de la semaine Tentations, je me suis assis sur le bord de la piscine avec elle, puis elle m’a dit : “Oui, j’ai vraiment fait mon choix, c’est Billy.” Je lui ai dit : “C’est parfait, je n’irai pas plus loin.” Mais ça, ce n’est pas montré à l’écran. Ça m’a un peu déçu qu’ils ne montrent pas ça, parce que j’ai juste l’air d’un gars insistant, alors que je ne suis tellement pas de même dans la vie de tous les jours. »
Que penses-tu de la pression de s'afficher en couple très rapidement cette saison?
« Je trouve ça un peu intense. Moi, je ne me suis pas senti à ma place pour ça. Dans la vie en général, je suis un gars qui prend vraiment son temps. Puis moi, quelqu’un qui dit “Je t’aime” à quelqu’un d’autre, ou qui dit qu’il la voit dans sa soupe, qu’il voit son futur avec elle, alors qu’il lui a parlé pendant deux heures au total, c’est un peu too much pour moi. Je ne suis vraiment pas comme ça. Je n’aurais jamais dit ça à une fille à Occupation Double, même après avoir passé une semaine avec elle. »
Après avoir écouté les épisodes, quelle fille t’aurait intéressé le plus?
« Imane était quand même dans mes intérêts. Je trouve qu’elle a une tête forte, une intelligence émotionnelle, puis elle a vraiment la tête sur les épaules. Mais Olivier, qui était vraiment mon bon ami dans l’aventure, était vraiment vers elle et il la voyait dans sa soupe. Donc je ne voulais pas commencer à brasser les cartes de tout le monde.
« Après ça, Émilie, c’est une fille qui m’intéressait quand même. Par la suite, Engie, je lui avais démontré [mon intérêt], mais on ne le voit pas non plus à l’écran. Pendant le party Matelots, je lui ai dit qu’elle était mon top 2, mais elle ne m’a pas exprimé la même chose en retour.
« Alexandrie aussi était vraiment de mon goût. C’est une fille vraiment intéressante, qui avait de la jasette. Si j’avais su qu’elle avait dit aux autres filles, et dans son confessionnal, que j’étais dans ses tops, je serais peut-être allé plus vers elle. Mais encore là, tu ne veux pas te mettre les gars à dos, tu viens d’entrer dans une maison, tu vis 24 heures sur 24 avec eux. Mathieu était casé avec elle. Je ne vais pas commencer à me mettre tout le monde à dos non plus.
« Si ça a été mal vu que j’aille vers Émilie alors qu’elle avait choisi Billy, je ne sais pas comment ça aurait été perçu que j’aille vers Alexandrie, alors qu’elle avait choisi Mathieu et que Mathieu l’avait choisie. […] Dans l’émission, on voit juste des parties des conversations. Au party Boîte de nuit, je continue à aller vers [Émilie] parce qu’elle m’avait dit qu’elle avait beaucoup d’intérêt envers moi. En plus, dans les émissions, je vois qu’elle dit : “Will, c’est vraiment mon top 1, et Billy, je vais regarder s’il prend sa décision par rapport à Emma.” Dans le même épisode, quand elle a frenché Billy au party Matelots, elle dit à Juliette qu’elle regrette peut-être d’être allée vite, parce qu’elle aurait voulu apprendre à mieux me connaître. J’ai eu l’impression que Billy, dans un sens, a peut-être mis de la pression sur Émilie. Dans le sens : “J’ai cancellé Emma pour toi, donc toi, affiche-toi tout de suite avec moi.” »
Donc, penses-tu que c’est quand même stratégique qu’elle se soit tournée vers Billy pour ne pas papillonner et acheter la paix?
« Peut-être, dans un sens. Elle avait vraiment l’air d’avoir quelque chose pour Billy, on l’a vu dans les maisons. Mais, en même temps, à tellement le dire, on dirait que tu t’auto-brainwash. Dans le sens où tu essaies de te convaincre toi-même, parce qu’elle en parle beaucoup. Même chose pour Billy avec Émilie, il n’arrêtait pas. Je comprends que tu es dans une aventure, donc tu parles beaucoup de la fille ou du gars.
« Mais à tellement le dire, moi, selon ma perception, selon comment je suis, à tellement en parler, c’est comme si tu essayais de te convaincre, dans un sens, que c’est ta personne et tout, au lieu d’apprendre réellement à connaître la personne en tant que telle. Oui, ça se peut que ce soit stratégique, mais je pense qu’elle avait vraiment un intérêt pour lui. Mais ça se peut que ce soit stratégique par rapport au fait que j’étais une twist, et que lui, c’était un ancien.
« Billy et moi, on avait une belle connexion, on était amis. Mais quand j’ai dit que j’allais continuer à aller voir Émilie, il s’est mis à moins m’aimer. Je trouvais qu’il était plus réticent envers moi, parce que justement, si Émilie changeait son fusil d’épaule, lui, sa game était morte. Ça le faisait chier. C’est pareil avec Enzo. Il n’aimait pas Enzo, parce qu’Enzo aussi allait vers Emma. Lui, il avait peur pour sa game, et non peur que la fille ne le choisisse pas. Je ne sais pas si je m’exprime bien, mais moi, je me dis : choisis celui que tu veux. Fais juste le bon choix pour toi, dans le fond. Vas-y avec ton gut feeling et ce que tu ressens. »
Frédérick en veut à William d'avoir embrassé Sabrina et dit qu'il lui avait fait des attaques personnelles. Occupation Double | Crave
Pendant la semaine Tentations, Frédérick a dit que tu lui avais fait des attaques personnelles lorsqu’il parlait à Olivier. De quoi parlait-il?
« Aucune idée. Je ne sais pas, il est en train de délirer, parce que je n’ai fait aucune attaque personnelle. On peut le voir dans les émissions. À un moment donné, je dis : “J’adore Fred, je ne suis pas mal intentionné, mais si vous me choisissez pour des jeux de frenchs, je ne vais pas dire non à mon équipe.” Premièrement, on va faire des points, on a un avantage d’élimination. Puis, deuxièmement, ce jeu-là peut m’avantager dans mon désavantage de n’avoir personne. Je ne vais pas commencer à dire non à des défis, je suis le seul dans la maison qui n’est pas casé. Au final, je me serais mis mon équipe à dos pour l’autre équipe. À un moment donné, il y a des limites aussi. Je peux penser à moi là-dedans. Mais Fred, il délire. Je ne lui ai pas fait d’attaque personnelle, je n’ai jamais parlé contre lui. »
William a embrassé Sabrina pendant le jeu Tentations, ce qui a fait réagir Frédérick. Occupation Double | Crave
As-tu eu la chance de parler avec Frédérick de cette chicane qui, selon toi, n’était pas claire?
« Oui, c’est ça. Il y a eu un débrief quand je suis sorti. Dans le fond, lors de ma soirée d’élimination, il essayait encore de me piquer. Je lui ai quasiment dit : “Hey, big, je viens d’être éliminé, souhaite-moi donc bon retour et débuzz avec le french avec Sabrina". Parle-lui, parce que c’est elle, ta copine. Moi, je ne te dois rien. Ça fait trois semaines qu’on se connaît, on est dans un jeu de séduction. À un moment donné, je ne suis pas ta mère, il y a des limites. Prends sur toi et fais un homme de toi au lieu de nous brailler dans les bras parce que tu penses qu’on t’envoie des attaques personnelles. Il me dit : “Au final, je pense que je ne te connais pas.” Je lui ai répondu : “Moi non plus, je ne te connais pas, on s’est connus il y a trois semaines.”
« J’ai bien vu à l’écran que je ne le connaissais pas, parce que quand on a fait entrer Jacob, il est allé nous backstab, Olivier et moi, auprès de Jacob, en déformant ben raide nos propos. »
Que veux-tu dire quand tu affirmes que Frédérick vous a backstab?
« Dans le fond, il est allé voir Jacob pour lui dire qu’on n’était pas contents que Jacob soit entré, et qu’on se disait dans la chambre qu’on voulait faire deux clans. Mais nous, on a justement dit, mot pour mot : “On a peur que ça fasse deux clans vu que Jacob est entré. Les anciens vont se tenir, puis ils vont tous nous éliminer dès qu’ils vont pouvoir.” On avait peur de ça, puis lui, il va dire qu’on veut faire ça. Il dit aussi qu’on est en cal*sse parce que Jacob est entré, mais ça n’a même pas rapport à Jacob. On n’était pas contents de notre décision d’avoir fait entrer un gars parmi d’autres gars. C’était zéro stratégique. On a fait entrer de la compétition dans l’aventure. C’est 100 % explicable et compréhensible, mais lui, il va déformer nos propos ben raide auprès de Jacob, tout seul de son bord. J’ai trouvé ça un peu langue sale et langue brune d’avoir fait ça pour lécher le cul du monde. »
Selon toi, qui joue le plus une game cette année?
« Je pense que Billy, c’est un bon joueur. Fred, il a essayé. Ça n’a pas marché. Sinon, je ne sais pas. Mathieu, il disait qu’il se voyait beaucoup avec Alexandrie à l’extérieur, mais là, il a eu un gros crush sur Sab, et quand elle est partie, c’est redevenu Alexandrie. Je pense que, dans un sens, tout le monde joue une game. C’est peut-être moins comme ça du côté des filles, mais du côté des gars, je pense vraiment que tout le monde joue une game. Alexis a vraiment trouvé sa personne. C’est le couple le plus cute qu’il y a pas. Je ne pense pas qu’il joue nécessairement une game, mais tout le monde est dans un jeu, je pense que tout le monde joue un peu. Mais il y en a qui sont des joueurs plus forts que d’autres. »
Comment s'est passé ton séjour dans la maison des exclus? As-tu eu des rapprochements?
« J’ai vraiment aimé mon temps chez les exclus. Ils m’ont vraiment donné des commentaires positifs sur ma personnalité qu’ils n’avaient pas vue dans l’aventure. Ça m’a permis d’être plus moi-même, sans micros, sans caméras. On dirait que tu es plus capable de lâcher ton fou et de te laisser aller un peu. Avec Rébecca, on a eu quelques petits rapprochements, on s’est frenchés quelques fois, mais pas plus que ça. Puis, j’ai appris à la connaître aussi, parce que dans l’aventure, je ne la connaissais pas. Quand elle s’est fait éliminer, j’ai dit en joke : “Salut, moi, c’est William.” On ne s’était même pas parlé une fois. »
Rébecca et toi venez aussi du même coin. Est-ce qu'il y a du potentiel pour développer quelque chose à l'extérieur?
« Non, pas vraiment. C'est pas mon genre. Physiquement, c'est une super belle fille, mais c'est plus niveau personnalité. Ça ne lui enlève rien, elle est magnifique comme personne, mais moi, personnellement, c'est moins mon genre. Je me verrais pas nécessairement en relation sérieuse avec elle. »
Qui a, d'après toi, le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Panama?
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