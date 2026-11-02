Un docu sur le « grand remplacement » au Québec fait jaser à Tout le monde en parle
Quand la théorie du complot s'invite à TLMEP, ça fait réagir! 😳
Le passage du journaliste Simon Coutu à Tout le monde en parle, ce dimanche 1er novembre, n’est pas passé dans le beurre. Venu présenter son nouveau documentaire, De souche, dans lequel il se penche sur la théorie d’extrême droite du « grand remplacement », il affirme qu’elle trouve un écho bien réel au Québec.
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Sur le plateau de la grand-messe dominicale radio-canadienne de Guy A. Lepage, le documentariste derrière De souche est revenu sur la montée du discours sur le « grand remplacement » et sur les personnes qui contribuent à le banaliser. Sa visite a largement fait réagir sur les réseaux sociaux.
D’abord, qu’est-ce que le « grand remplacement »? Il s’agit grosso modo d’une théorie du complot qui veut qu’il y ait une élite immigrationniste qui organise le remplacement de la population dite de souche, a résumé Simon Coutu.
Cette théorie du complot avance même que la gauche favoriserait délibérément l’immigration pour gagner le pouvoir.
Son principal idéologue est l’écrivain français Renaud Camus, que le journaliste a rencontré pour son documentaire. L’homme a déjà été condamné pour des propos haineux, a rappelé l’animateur.
Selon une étude de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, publiée en mai 2022, environ 15 % de la population québécoise adhère à cette théorie. Simon Coutu a toutefois souligné que la proportion grimpe à 25 % ailleurs au Canada.
« Ça a clairement un écho dans la population. C’est pourquoi on considérait qu’il y avait un intérêt public de traiter de cette question-là », a-t-il expliqué.
Le journaliste a aussi évoqué la « fenêtre d’Overton », un concept en science politique qui décrit comment un discours autrefois jugé radical finit par paraître de plus en plus banal dans l’espace public.
Que montre le documentaire De souche?
Réalisé avec Manuelle Légaré, De souche cherche à comprendre comment cette théorie s’est normalisée au Québec, notamment par les médias et les réseaux sociaux. Le journaliste y rencontre des personnes qui défendent ce discours, mais aussi d’autres qui le dénoncent.
On y croise entre autres le groupe Nouvelle Alliance, la télé Web nomos.tv d’Alexandre Cormier-Denis et un groupe masqué appelé Second Sons, que Simon Coutu compare au Patriot Front américain. Le terme « rémigration », qui revient souvent dans le film, y est aussi décortiqué.
Guy A. Lepage a demandé au journaliste pourquoi il tend le micro à des groupes d’extrême droite. « Si on ne tend pas le micro à ces gens-là, il y a un risque de plus de polarisation », a-t-il répondu, ajoutant que l’équipe s’est préparée pour recadrer la désinformation.
De souche | BANDE-ANNONCE | Documentaire youtube.com
Plusieurs auteurs de tueries de masse, dont ceux de Christchurch en Nouvelle-Zélande, d’El Paso aux États-Unis ainsi qu’Anders Breivik en Norvège, se sont réclamés du grand remplacement dans leurs manifestes, a rappelé le journaliste. Il a toutefois nuancé son propos.
« Ce n’est pas parce qu’on adhère à la théorie du grand remplacement qu’on est nécessairement violent ou qu’il va y avoir nécessairement un passage à l’acte », a-t-il dit.
Le documentaire sera présenté en première mondiale le jeudi 5 novembre au festival CINEMANIA, où il est en compétition officielle.
Il sera mis en ligne le même soir à 20 h sur la chaîne YouTube de Télé-Québec, puis diffusé à la télévision le lundi 9 novembre à 20 h.
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