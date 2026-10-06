Paul St-Pierre Plamondon sera premier ministre du Québec pendant 4 ans et voici sa réaction

« Je serai le premier ministre de tous les Québécoises et les Québécois, sans exception. »

Paul St-Pierre Plamondon.

Paul St-Pierre Plamondon a livré son premier discours comme premier ministre désigné du Québec.

Radio-Canada
Éditeur Junior, Nouvelles

« Je serai le premier ministre de tous les Québécoises et les Québécois, sans exception. » C’est devant une foule en liesse à l’Espace St-Denis de Montréal que Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), s’est adressé pour la toute première fois en tant que premier ministre désigné du Québec à la tête d’un gouvernement minoritaire.

À lire également : Le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon remporte les élections provinciales 2026

Après une campagne électorale de 39 jours, le chef péquiste a d'abord insisté dans son discours de 20 minutes sur l'ampleur de la remontée de sa formation politique, qui ne comptait que trois députés élus à l'Assemblée nationale au lendemain des élections de 2022. Il en comptera dorénavant près de 60.

« Que ce soit une augmentation de 2000 % ou de 2100 %, c'est un tour de force dans un contexte où il y a bel et bien cinq partis qui se partagent l'appui des Québécoises et des Québécois », a-t-il lancé, affirmant que « le Parti québécois est prêt ».

PSPP a promis de diriger un gouvernement « qui donne l’heure juste » et qui parle avec « franchise et authenticité », tout en assurant vouloir collaborer avec les autres formations politiques.

« Le Parti québécois formera un gouvernement qui tend la main, et je serai le premier ministre de tous les Québécoises et les Québécois, sans exception », a-t-il déclaré.

Cette volonté de collaboration devrait d’ailleurs se traduire rapidement dans les décisions de son gouvernement. Le premier ministre désigné a annoncé qu'une mise à jour économique serait présentée dès cet automne afin notamment d'aider les personnes qui peinent à composer avec le coût de la vie et d'agir en matière d'itinérance avant l'hiver.

Il souhaite aussi intégrer au prochain budget certaines idées provenant des programmes électoraux des autres partis.

« Je pense qu'il y a des bonnes idées dans chaque parti politique au Québec », a-t-il affirmé.

Un message à Mark Carney et au reste du Canada

Le chef péquiste a également profité de son discours pour s'adresser au reste du pays, alors que son projet d'indépendance du Québec devrait occuper une place importante au cours des quatre prochaines années.

« Le projet d'indépendance que nous portons n'est pas construit contre vous, et le Québec sera toujours un partenaire de bonne foi, ouvert à la collaboration », a-t-il assuré à l'intention du Canada anglais.

Le nouveau premier ministre provincial a aussi envoyé un message directement au premier ministre canadien, Mark Carney.

« Il trouvera en moi quelqu'un de direct, de franc, de transparent, et surtout quelqu'un qui défendra d'abord et avant tout et en tout temps l'intérêt des Québécoises et des Québécois », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il serait aussi disposé à collaborer avec Ottawa lorsque les intérêts du Québec seront servis.

Rappelons que tout au long de la campagne, PSPP a promis de tenir un référendum sur l’indépendance du Québec d’ici 2030. Il a toutefois précisé qu’il n’aurait pas lieu tant que Donald Trump sera à la Maison-Blanche, repoussant ainsi une éventuelle consultation à 2029 ou 2030.

« Le pays du Québec que nous voulons nous donner sera d'expression française, il sera riche, il sera moderne, mais surtout, il sera parmi les démocraties les plus exemplaires de la planète », a-t-il lancé.

Il a rappelé le chemin parcouru depuis son arrivée à la tête du PQ en 2020, alors que le parti traversait une période particulièrement difficile.


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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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