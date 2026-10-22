Nouveau Conseil des ministres de PSPP : On te démêle qui fait quoi au gouvernement

Il y en a pas mal qui en auront plein les bras! 🤯

Paul St-Pierre-Palmondon

Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a présenté les 22 membres de son cabinet ministériel.

Assemblée nationale du Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Ça y est : le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est officiellement premier ministre du Québec. Assermenté ce mercredi 21 octobre, il a présenté les 22 ministres qui formeront son nouveau gouvernement minoritaire. Recrues, anciens et anciennes, nouveaux ministères, portefeuilles qui disparaissent : on te dit tout.

À lire également : L’Alberta dit « oui » au Canada : Tout ce qu’il faut savoir sur le référendum de l’Ouest

Pour son premier cabinet ministériel, PSPP a opté pour un régime minceur, alors que 23 personnes, incluant le premier ministre, dirigeront le Québec au cours des quatre prochaines années, si tout se passe comme prévu. Il s’agit d’un des plus petits cabinets depuis la Révolution tranquille.

Le dernier Conseil des ministres nommé par l’ex-première ministre Christine Fréchette comptait 29 personnes, tandis que celui de François Legault en comptait 30.

Le nouveau cabinet compte donc six membres de moins que celui de sa prédécesseure, mais cela ne signifie pas nécessairement que six ministères ont été abolis. Plusieurs d’entre eux ont été mêlés à d’autres.

Le 34e premier ministre du Québec sera au volant de « la plus petite équipe de ministres en près de 20 ans » et « dans la zone paritaire », a-t-il dit lors de son discours d’entrée.

Outre Paul St-Pierre Plamondon, qui détient le portefeuille de ministre responsable de la Lutte contre l’itinérance, voici les 22 autres ministres du gouvernement du Québec :

Ministre de l’Immigration

Catherine Gentilcore

Catherine Gentilcore, ministre de l’Immigration du Québec.

Parti québécois

  • Catherine Gentilcore
  • Terrebonne
  • Vice-première ministre du Québec
  • Ministre responsable de l’Accession du Québec à l’Indépendance
  • Leader parlementaire
Le premier ministre St-Pierre Plamondon a mandaté son bras droit pour réduire les seuils d’immigration et préparer le terrain en vue d’un prochain référendum qui, rappelons-le, a été promis après le départ du président américain Donald Trump de la Maison-Blanche, prévu en janvier 2029.

Ministre des Finances et du Revenu

Nicolas Marceau

Nicolas Marceau, ministre des Finances du Québec.

Parti québécois

  • Nicolas Marceau
  • Marie-Victorin
  • Ministre responsable des Infrastructures
Nicolas Marceau retrouve ses pantoufles de ministre des Finances, qu’il avait déjà portées sous le gouvernement de Pauline Marois. Le grand argentier du Québec devra notamment réformer la fiscalité municipale afin de permettre aux villes de mieux entretenir leurs infrastructures.

Conseil du Trésor

Alain Therrien

Alain Therrien, président du Conseil du Trésor du Québec.

Parti québécois

  • Alain Therrien
  • Sanguinet
  • Ministre responsable de l’Action communautaire
  • Ministre responsable de l’Administration gouvernementale
  • Leader parlementaire adjoint
Selon les dires du chef péquiste, l’objectif de M. Therrien « sera de rendre les programmes de soutien à l’action communautaire plus simples, moins lourds sur le plan de la bureaucratie et la paperasse et d’accroître la qualité de notre filet social ».
Il devrait notamment déposer un premier projet de loi gelant le salaire des députés et députées de l’Assemblée nationale jusqu’à ce que l’équilibre budgétaire soit atteint.

Ministre délégué à l’Efficacité gouvernementale

S\u00e9bastien D\u2019Astous

Sébastien D’Astous portera plusieurs chapeaux.

Parti québécois

  • Sébastien D’Astous
  • Abitibi-Ouest
  • Ministre délégué à l’Efficacité gouvernementale et à l’Allégement réglementaire de l’État
  • Ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Ministre déléguée à l’Intelligence artificielle et au numérique

Anne Nguyen

Anne Nguyen, ministre déléguée à l’Intelligence artificielle et au numérique du Québec.

Parti québécois

  • Anne Nguyen
  • Prévost
  • Ministre responsable de la région des Laurentides

Celle qui est devenue la première femme d’origine vietnamienne à siéger au Salon bleu aura pour mission d’encadrer l’intelligence artificielle, en plus de lancer un audit du secteur informatique québécois.

Ministre des Transports et de la Mobilité durable

Nicolas Girard

Nicolas Girard, ministre des Transports.

Parti québécois

  • Nicolas Girard
  • Repentigny
  • Ministre des Affaires municipales
  • Ministre responsable de la Capitale-Nationale
Nicolas Girard est de retour au gouvernement et, cette fois-ci, comme superministre. En plus de s'occuper de la région de la Capitale-Nationale, où le PQ n’a fait élire personne, le député de Repentigny devra notamment s’attaquer aux bouchons de circulation, faire avancer le projet de tramway de Québec, développer un projet de transport collectif dans l’est de Montréal, élargir l’autoroute 20 et construire un pont vers la Côte-Nord. Rien de moins!

Ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Énergie

St\u00e9phane Paquet

Stéphane Paquet, ministre de l'’Économie et de l’Énergie

Parti québécois

  • Stéphane Paquet
  • Pointe-aux-Trembles
  • Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Autre superministre du cabinet de PSPP, Stéphane Paquet a reçu le mandat de faire le ménage dans « le bar ouvert » des subventions aux entreprises et de réduire les impôts.

À titre de ministre de l’Énergie, il devra notamment miser sur l’efficacité énergétique et favoriser l’accès des PME à des blocs d’énergie.

Ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur

Dieudonn\u00e9 Ella Oyono

Dieudonné Ella Oyono, ministre des Relations internationales du Québec.

Parti québécois

  • Dieudonné Ella Oyono
  • Les Plaines
  • Ministre responsable de la région de Laval

Ministre de l’Éducation nationale

Jo\u00ebl Arseneau

Joël Arseneau, ministre de l'Éducation du Québec.

Parti québécois

  • Joël Arseneau
  • Îles-de-la-Madeleine
Ce dernier a le mandat de lancer des États généraux sur l’éducation à partir du début de 2027. Les travaux devraient s’étendre sur plus de 18 mois.

Ministre de l’Habitation

Elsie Lefebvre

Elsie Lefebvre, ministre de l'Habitation du Québec.

Parti québécois

  • Elsie Lefebvre
  • Berthier
  • Ministre de l’Enseignement supérieur
  • Ministre responsable de la Condition féminine
  • Ministre responsable de la région de Lanaudière

Avec ses nombreux portefeuilles, l’ancienne chroniqueuse des médias de Québecor devra notamment réformer le financement des universités québécoises et s’assurer que les campus sont des milieux où la « méthode scientifique a préséance sur toute autre considération ou idéologie », a dit PSPP lors de l'assermentation.

Elle aura aussi comme mission d'améliorer l’accessibilité au marché immobilier des jeunes acheteurs et acheteuses ainsi que d’accélérer la construction de maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Mathieu Lebrun

Mathieu Lebrun, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec.

Parti québécois

  • Mathieu Lebrun
  • Rousseau

Ministre de la Famille et de la Jeunesse

M\u00e9ganne Perry M\u00e9lan\u00e7on

Méganne Perry Mélançon, ministre

Parti québécois

  • Méganne Perry Mélançon
  • Gaspé
  • Ministre responsable des Sports et loisirs
  • Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Celle qui fait son retour au Salon bleu devra notamment revaloriser le métier d'éducatrice à la petite enfance afin de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre.

Ministre de la Santé, de la Prévention et des Ainés

Marie-Karlynn Laflamme

Marie-Karlynn Laflamme, ministre de la Santé du Québec.

Parti québécois

  • Marie-Karlynn Laflamme
  • Chicoutimi
  • Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Elle devra s'affairer à démanteler Santé Québec, l’un des grands legs de l’ancien ministre caquiste de la Santé, Christian Dubé.

Ministre responsable des Institutions démocratiques

Camille Pellerin-Forget

Camille Pellerin-Forget, ministre déléguée à la Santé mentale et aux Services sociaux du Québec.

Parti québécois

  • Camille Pellerin-Forget
  • Iberville
  • Ministre déléguée à la Santé mentale et aux Services sociaux

Ministre de la Justice

Marie-Claude Sarrazin

Marie-Claude Sarrazin, ministre de la Justice du Québec.

Parti québécois

  • Marie-Claude Sarrazin
  • Groulx
  • Ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes
  • Ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise
  • Ministre responsable de la Lutte contre le racisme
  • Ministre responsable de la lutte contre la discrimination envers les personnes LGBTQ+
  • Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels
  • Ministre responsable de la Laïcité

En voulez-vous, des ministères? En v’là! L’ex-procureure de la commission Gallant aura notamment pour mandat d’embaucher davantage de procureurs dans le système de justice québécois afin d’éviter de « négocier des peines clémentes faute de ressources humaines ».

Elle épaulera également le ministre de la Sécurité intérieure pour « rétablir le sentiment de sécurité qu’on prenait pour acquis » au Québec.

Ministre de la Sécurité intérieure

Guy Lapointe Jr

Guy Lapointe Jr, ministre de la Sécuité intérieure.

Parti québécois

  • Guy Lapointe Jr
  • Verchères
  • Ministre responsable de la région de la Montérégie

Ministre de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française

Pascal B\u00e9rub\u00e9

Pascal Bérubé, ministre de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française.

Parti québécois

  • Pascal Bérubé
  • Matane-Matapédia-Mitis
  • Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent
Celui qui a tenu le fort pendant les débâcles électorales du PQ en 2018 et en 2022 hérite du portefeuille de la Culture. Député d'expérience, M. Bérubé devra notamment négocier avec les géants étrangers du Web concernant le contenu québécois, revoir le mandat de Télé-Québec pour y ajouter un volet d’information et déposer une nouvelle mouture de la Charte de la langue française.

Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques

Jean Pellerin

Jean Pellerin, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques.

Parti québécois

  • Jean Pellerin
  • Trois-Rivières
  • Ministre responsable de la Protection de la biodiversité, de la Faune et des Parcs
  • Ministre responsable de la région de la Mauricie

Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits

Simon-Pierre Savard-Tremblay

Simon-Pierre Savard-Tremblay, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits

Parti québécois

  • Simon-Pierre Savard-Tremblay
  • Saint-Hyacinthe

Ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Natalie Bisaillon

Natalie Bisaillon, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Parti québécois

  • Natalie Bisaillon
  • Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie
  • Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches

Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Bernard S\u00e9vigny

Bernard Sévigny, ministre de l' Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Parti québécois

  • Bernard Sévigny
  • Richmond
  • Ministre responsable de la région de l'Estrie

Ministre responsable des Régions et de l’Occupation du territoire

Meggie Richard

Meggie Richard, ministre responsable des Régions et de l'Occupation du territoire du Québec.

Parti québécois

  • Meggie Richard
  • Duplessis
  • Ministre responsable de la Côte-Nord

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    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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