Nouveau Conseil des ministres de PSPP : On te démêle qui fait quoi au gouvernement
Il y en a pas mal qui en auront plein les bras! 🤯
Ça y est : le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est officiellement premier ministre du Québec. Assermenté ce mercredi 21 octobre, il a présenté les 22 ministres qui formeront son nouveau gouvernement minoritaire. Recrues, anciens et anciennes, nouveaux ministères, portefeuilles qui disparaissent : on te dit tout.
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Pour son premier cabinet ministériel, PSPP a opté pour un régime minceur, alors que 23 personnes, incluant le premier ministre, dirigeront le Québec au cours des quatre prochaines années, si tout se passe comme prévu. Il s’agit d’un des plus petits cabinets depuis la Révolution tranquille.
Le dernier Conseil des ministres nommé par l’ex-première ministre Christine Fréchette comptait 29 personnes, tandis que celui de François Legault en comptait 30.
Le nouveau cabinet compte donc six membres de moins que celui de sa prédécesseure, mais cela ne signifie pas nécessairement que six ministères ont été abolis. Plusieurs d’entre eux ont été mêlés à d’autres.
Le 34e premier ministre du Québec sera au volant de « la plus petite équipe de ministres en près de 20 ans » et « dans la zone paritaire », a-t-il dit lors de son discours d’entrée.
Outre Paul St-Pierre Plamondon, qui détient le portefeuille de ministre responsable de la Lutte contre l’itinérance, voici les 22 autres ministres du gouvernement du Québec :
Ministre de l’Immigration
Catherine Gentilcore, ministre de l’Immigration du Québec.
- Catherine Gentilcore
- Terrebonne
- Vice-première ministre du Québec
- Ministre responsable de l’Accession du Québec à l’Indépendance
- Leader parlementaire
Ministre des Finances et du Revenu
Nicolas Marceau, ministre des Finances du Québec.
- Nicolas Marceau
- Marie-Victorin
- Ministre responsable des Infrastructures
Conseil du Trésor
Alain Therrien, président du Conseil du Trésor du Québec.
- Alain Therrien
- Sanguinet
- Ministre responsable de l’Action communautaire
- Ministre responsable de l’Administration gouvernementale
- Leader parlementaire adjoint
Ministre délégué à l’Efficacité gouvernementale
Sébastien D’Astous portera plusieurs chapeaux.
- Sébastien D’Astous
- Abitibi-Ouest
- Ministre délégué à l’Efficacité gouvernementale et à l’Allégement réglementaire de l’État
- Ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec
Ministre déléguée à l’Intelligence artificielle et au numérique
Anne Nguyen, ministre déléguée à l’Intelligence artificielle et au numérique du Québec.
- Anne Nguyen
- Prévost
- Ministre responsable de la région des Laurentides
Celle qui est devenue la première femme d’origine vietnamienne à siéger au Salon bleu aura pour mission d’encadrer l’intelligence artificielle, en plus de lancer un audit du secteur informatique québécois.
Ministre des Transports et de la Mobilité durable
Nicolas Girard, ministre des Transports.
- Nicolas Girard
- Repentigny
- Ministre des Affaires municipales
- Ministre responsable de la Capitale-Nationale
Ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Énergie
Stéphane Paquet, ministre de l'’Économie et de l’Énergie
- Stéphane Paquet
- Pointe-aux-Trembles
- Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
Autre superministre du cabinet de PSPP, Stéphane Paquet a reçu le mandat de faire le ménage dans « le bar ouvert » des subventions aux entreprises et de réduire les impôts.
Ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur
Dieudonné Ella Oyono, ministre des Relations internationales du Québec.
- Dieudonné Ella Oyono
- Les Plaines
- Ministre responsable de la région de Laval
Ministre de l’Éducation nationale
Joël Arseneau, ministre de l'Éducation du Québec.
- Joël Arseneau
- Îles-de-la-Madeleine
Ministre de l’Habitation
Elsie Lefebvre, ministre de l'Habitation du Québec.
- Elsie Lefebvre
- Berthier
- Ministre de l’Enseignement supérieur
- Ministre responsable de la Condition féminine
- Ministre responsable de la région de Lanaudière
Avec ses nombreux portefeuilles, l’ancienne chroniqueuse des médias de Québecor devra notamment réformer le financement des universités québécoises et s’assurer que les campus sont des milieux où la « méthode scientifique a préséance sur toute autre considération ou idéologie », a dit PSPP lors de l'assermentation.
Elle aura aussi comme mission d'améliorer l’accessibilité au marché immobilier des jeunes acheteurs et acheteuses ainsi que d’accélérer la construction de maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Mathieu Lebrun, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec.
- Mathieu Lebrun
- Rousseau
Ministre de la Famille et de la Jeunesse
Méganne Perry Mélançon, ministre
- Méganne Perry Mélançon
- Gaspé
- Ministre responsable des Sports et loisirs
- Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Celle qui fait son retour au Salon bleu devra notamment revaloriser le métier d'éducatrice à la petite enfance afin de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre.
Ministre de la Santé, de la Prévention et des Ainés
Marie-Karlynn Laflamme, ministre de la Santé du Québec.
- Marie-Karlynn Laflamme
- Chicoutimi
- Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Ministre responsable des Institutions démocratiques
Camille Pellerin-Forget, ministre déléguée à la Santé mentale et aux Services sociaux du Québec.
- Camille Pellerin-Forget
- Iberville
- Ministre déléguée à la Santé mentale et aux Services sociaux
Ministre de la Justice
Marie-Claude Sarrazin, ministre de la Justice du Québec.
- Marie-Claude Sarrazin
- Groulx
- Ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes
- Ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise
- Ministre responsable de la Lutte contre le racisme
- Ministre responsable de la lutte contre la discrimination envers les personnes LGBTQ+
- Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels
- Ministre responsable de la Laïcité
En voulez-vous, des ministères? En v’là! L’ex-procureure de la commission Gallant aura notamment pour mandat d’embaucher davantage de procureurs dans le système de justice québécois afin d’éviter de « négocier des peines clémentes faute de ressources humaines ».
Elle épaulera également le ministre de la Sécurité intérieure pour « rétablir le sentiment de sécurité qu’on prenait pour acquis » au Québec.
Ministre de la Sécurité intérieure
Guy Lapointe Jr, ministre de la Sécuité intérieure.
- Guy Lapointe Jr
- Verchères
- Ministre responsable de la région de la Montérégie
Ministre de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française
Pascal Bérubé, ministre de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française.
- Pascal Bérubé
- Matane-Matapédia-Mitis
- Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent
Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques
Jean Pellerin, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques.
- Jean Pellerin
- Trois-Rivières
- Ministre responsable de la Protection de la biodiversité, de la Faune et des Parcs
- Ministre responsable de la région de la Mauricie
Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits
Simon-Pierre Savard-Tremblay, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits
- Simon-Pierre Savard-Tremblay
- Saint-Hyacinthe
Ministre des Ressources naturelles et des Forêts
Natalie Bisaillon, ministre des Ressources naturelles et des Forêts
- Natalie Bisaillon
- Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie
- Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Bernard Sévigny, ministre de l' Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
- Bernard Sévigny
- Richmond
- Ministre responsable de la région de l'Estrie
Ministre responsable des Régions et de l’Occupation du territoire
Meggie Richard, ministre responsable des Régions et de l'Occupation du territoire du Québec.
- Meggie Richard
- Duplessis
- Ministre responsable de la Côte-Nord