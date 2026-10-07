Voici quel sera le salaire de Paul St-Pierre Plamondon comme premier ministre du Québec

Disons que c'est une belle augmentation de salaire. 💰

Paul St-Pierre Plamondon et d'autres députés et porte-paroles péquistes, en décembre 2025.

On te présente à quoi ressemblera le salaire de Paul St-Pierre Plamondon comme premier ministre du Québec.

Paul St-Pierre Plamondon | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Parti québécois est de retour au pouvoir après 12 ans dans l'opposition, et son chef, Paul St-Pierre Plamondon, s'apprête à devenir le nouveau premier ministre du Québec. Avec ce poste viennent de lourdes responsabilités, mais aussi la rémunération la plus élevée de la députation présente à l'Assemblée nationale.

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Ce 5 octobre, les Québécois et Québécoises ont parlé et ont mené au pouvoir le PQ, lors des élections provinciales avec 59 sièges sur 127, soit cinq de moins que la majorité.

Le parti, qui n'avait fait élire que trois personnes en 2022, formera donc un gouvernement minoritaire, après avoir récolté environ 28 % des voix.

Réélu dans Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon devient ainsi premier ministre désigné à 49 ans. Il prendra officiellement ses fonctions une fois que son conseil des ministres aura été assermenté. Mais combien touchera-t-il une fois installé dans le fauteuil de premier ministre?

Parlons money, money, money

Comme toutes les personnes qui siègent à l'Assemblée nationale, Paul St-Pierre Plamondon recevra d'abord l'indemnité annuelle de base prévue pour les députées et députés. Depuis le 1er avril 2026, elle s'élève à 146 375 $.

À cette somme s'ajoute une indemnité supplémentaire liée à sa fonction. Pour la personne qui occupe le poste de premier ministre, elle correspond à 105 % de l'indemnité de base, soit 153 694 $, le pourcentage le plus élevé de toutes les fonctions parlementaires et ministérielles.

Au total, le nouveau premier ministre touchera donc 300 069 $ par année. Cela représente environ 25 000 $ par mois, ou un peu plus de 5 770 $ par semaine, avant impôts.

Ces montants sont établis par la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale.

Les membres du futur conseil des ministres de Paul St-Pierre Plamondon recevront une indemnité additionnelle équivalant à 75 % de l'indemnité de base, pour une rémunération totale de 256 156 $. C'est aussi ce que touchera la personne qui dirigera l'opposition officielle, le chef libéral Charles MIlliard, ainsi que celle qui présidera l'Assemblée nationale.

Le chef de la deuxième opposition, le conservateur Éric Duhaime, ainsi que la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, à la tête du troisième groupe d’opposition, toucheront un salaire annuel de 197 606 $.

Des allocations en plus du salaire

La rémunération du premier ministre ne s'arrête pas à son salaire. Comme l'ensemble des parlementaires, il aura droit à une allocation annuelle pour couvrir certains frais liés à ses fonctions, comme la représentation ou l'hospitalité. En 2026, celle-ci est de 21 831 $ après impôt fédéral et elle est indexée chaque année selon l'indice des prix à la consommation.

Les élues et élus de l'Assemblée nationale bénéficient aussi d'un régime de retraite et, dans certains cas, d'une allocation de transition à la fin de leur mandat. Diverses allocations pour les déplacements et le remboursement de certains frais de logement sont également prévues.

Reste maintenant à voir combien de temps Paul St-Pierre Plamondon pourra profiter de ce salaire. À la tête d'un gouvernement minoritaire, il devra composer avec les trois autres partis représentés à l'Assemblée nationale pour faire adopter ses projets de loi.

Les actifs de PSPP

Lors de chaque élection, le bureau parlementaire de Cogeco Média demande aux leaders des principaux partis de présenter les grandes lignes de leurs finances personnelles.

Selon les données transmises, Paul St-Pierre Plamondon possède des actifs totalisant un peu plus de 1,2 million de dollars, principalement grâce à une propriété locative évaluée à 725 000 $, sa part d’une résidence personnelle et différents placements.

Une fois ses dettes déduites, notamment deux hypothèques totalisant plus de 500 000 $ avec une marge de crédit et une carte de crédit, son actif net s’élève à environ 696 000 $.

Selon ses déclarations fiscales de 2025, il a également déclaré des revenus totaux de 203 027 $, dont 201 085 $ en salaire.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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