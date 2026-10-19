TLMEP : Mathieu Lacombe de la CAQ explique sans gêne pourquoi il était au party du PQ

« Que diantre câlissiez-vous là? », a demandé Guy A. Lepage.

TLMEP : Mathieu Lacombe de la CAQ explique sans gêne pourquoi il était au party du PQ
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L'ex-ministre de la Culture et des Communications sous la Coalition avenir Québec (CAQ), Mathieu Lacombe, était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle pour s'expliquer à la suite de sa visite au party électoral du Parti québécois (PQ), le 5 octobre dernier, qui n'a pas passé auprès de ses collègues caquistes.

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« Que diantre câlissiez-vous là? », a demandé d'entrée de jeu l'animateur, Guy A. Lepage.

« C’était une mauvaise décision que je ne reprendrais pas si je pouvais. Parce que je sais que ça a blessé des collègues », a d'abord rétorqué l'ex-ministre caquiste.

Ce dernier a réaffirmé qu'il s'était déplacé à l'Espace Saint-Denis, le soir du 5 octobre, pour féliciter « de bons amis qui célébraient un moment important », dans une salle privée, loin des regards.

« J’étais un peu détaché depuis quelques mois, c’est-à-dire que j’avais déjà annoncé mon départ, a-t-il expliqué. J’avais un certain éloignement qui fait que j’ai baissé ma garde... »

Mathieu Lacombe reconnaît d'ailleurs qu'il s'agissait d'« une mauvaise décision » et que s'il avait « à reprendre cette décision-là, aujourd'hui, je prendrais une décision différente ».

Son soutien à des amis et amies péquistes, alors que la CAQ a été rayée de la carte électorale, lui a coûté son poste de ministre de la Culture et des Communications. Il s'est également fait montrer la porte du parti dont il portait les couleurs depuis 2018.

Quant à son avenir politique, Mathieu Lacombe reste plutôt vague. Celui qui s'est affiché souverainiste au printemps dernier, affirmant qu'il voterait « oui » lors d'un référendum sur l'indépendance du Québec, n'a pas voulu « animer les théories » selon lesquelles l'ancien journaliste pourrait éventuellement se joindre aux troupes du Parti québécois.

« Je ne suis plus membre d'aucun parti politique ce soir. Je n'ai pas l'intention de changer ça dans les prochaines semaines », a répondu M. Lacombe, qui dit s'être senti « utile » lors de ses années au sein du gouvernement du Québec.

Est-ce pour autant la fin de sa vie politique? « Je suis certain que je vais en refaire, j’ai trop aimé ça, a-t-il lancé. J’ai trop eu la piqûre pour vous dire que je ne referais pas de politique », a-t-il confié.

« Avec le PQ dans 18 mois? », a demandé le fou du roi de la soirée, Jean-Sébastien Girard. « Je ne penserais pas », a répondu Lacombe, tout sourire.

Rappelons que le 5 octobre dernier, la CAQ de la première ministre sortante Christine Fréchette n'a fait élire personne à l'Assemblée nationale. Le PQ a quant à lui été porté au pouvoir avec un gouvernement minoritaire comptant 59 députés et députées.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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