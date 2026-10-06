Christine Fréchette démissionne : Voici ce qui va se passer avec la CAQ qui n’a aucun élu
« Hier soir, vous avez été clairs. »
De 79 députés à zéro. C'est tout un revirement de situation que la population québécoise a vécu le soir du 5 octobre. La Coalition avenir Québec (CAQ) a été rayée de la carte aux élections 2026, et sa cheffe, Christine Fréchette, a annoncé sa démission dans la foulée. Après huit ans au pouvoir, le parti doit plier bagage et quitter l'Assemblée nationale par la petite porte.
À lire également : Élections 2026 : Voici combien d'argent ton vote rapporte à chaque parti au Québec
C'est plutôt le Parti québécois qui formera un gouvernement minoritaire, avec 59 sièges. Le Parti libéral du Québec suit avec 40 sièges, devant le Parti conservateur du Québec (19) et Québec solidaire (9). Pour la CAQ, une foule de questions se posent : le parti va-t-il disparaître? Va-t-il continuer de recevoir de l'argent? On t'explique concrètement ce qui l'attend.
Est-ce que la CAQ disparaît totalement?
Non. Même avec zéro siège, la CAQ continue d'exister comme parti politique. Elle reste inscrite au registre d'Élections Québec comme parti autorisé, au même titre que les nombreuses formations qui n'ont aucune personne élue à l'Assemblée nationale, par exemple le Parti vert du Québec ou le Parti nul.
Ce statut vient avec certaines obligations. Selon la Loi électorale, un parti doit notamment compter en tout temps au moins 100 membres ayant la qualité d'électeur et détenant une carte de membre valide. Il doit aussi produire un rapport financier annuel et présenter au moins deux candidatures à chaque élection générale. Un parti qui ne respecte pas ces règles peut perdre son autorisation.
Ce qui change vraiment pour la CAQ, c'est sa place au parlement. Pour la première fois depuis son entrée à l'Assemblée nationale en 2012, le parti n'aura plus aucune voix au Salon bleu. Elle ne pourra pas poser de questions au gouvernement, déposer de projets de loi ou participer aux débats. Pour se faire entendre d'ici la prochaine élection, elle devra passer par les médias et ses membres, comme les autres partis sans siège.
Qu'arrive-t-il à Christine Fréchette?
Christine Fréchette a annoncé mardi qu'elle quittait la direction de la CAQ, au lendemain d'une soirée électorale catastrophique pour son parti. Non seulement elle a été défaite dans sa circonscription de Trois-Rivières, remportée par le péquiste Jean Pellerin, mais aucune candidature caquiste n'a réussi à l'emporter ailleurs au Québec.
« Hier soir, vous avez été clairs. Vous avez choisi de confier le gouvernement à une autre équipe. Ce choix, je l'accepte et comme cheffe, j'en porte la responsabilité. Alors, aujourd'hui, j'ai remis ma démission comme cheffe de la Coalition avenir Québec », a déclaré Mme Fréchette en point de presse.
La chute est brutale pour une formation qui avait fait élire 90 députés en 2022. La cheffe dirigeait le parti depuis le 12 avril 2026.
La CAQ doit maintenant se trouver une personne pour assurer l'intérim. Selon l'article 66 de la Loi électorale, lorsque le poste de chef d'un parti autorisé devient vacant, le parti doit désigner un chef intérimaire dans les 30 jours et en aviser Élections Québec.
« Les instances du parti vont donc s'occuper de la suite. La coalition a dès maintenant besoin de quelqu'un qui pourra mener nos troupes jusqu'à la prochaine élection et bien au-delà aussi », a mentionné la politicienne.
Christine Fréchette demeure toutefois première ministre jusqu'à l'assermentation du prochain gouvernement.
Qui dirige le Québec en attendant?
Le gouvernement Fréchette reste en place jusqu'à l'assermentation du nouveau Conseil des ministres. La première ministre sortante l'a confirmé lundi soir : « Jusqu'à l'assermentation du prochain Conseil des ministres, notre gouvernement continuera d'exercer ses responsabilités avec rigueur au service des Québécois. »
Elle s'est aussi engagée à assurer avec le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, une transition « ordonnée, complète et respectueuse ».
De son côté, le premier ministre désigné doit former son Conseil des ministres, qui sera ensuite assermenté. C'est à ce moment que le gouvernement Fréchette cédera officiellement sa place.
Est-ce que la CAQ va continuer de recevoir de l'argent?
Oui. Même sans siège, la CAQ continuera de recevoir du financement public, parce que celui-ci dépend des votes obtenus, et non du nombre de personnes élues.
Chaque année, Élections Québec verse une allocation aux partis autorisés. Pour 2026, l'enveloppe totale est calculée à un taux de 1,99 $ par personne inscrite sur les listes électorales, soit environ 12,5 millions de dollars. « Le montant total, lui, est basé sur les gens qui sont inscrits, mais la répartition se fait en fonction du pourcentage des votes qu'ils ont obtenus », a expliqué Gabriel Sauvé-Lesiège, porte-parole d'Élections Québec, en entrevue avec Narcity Québec.
Ce sont les résultats du 5 octobre qui serviront de base jusqu'à la prochaine élection. « C'est toujours la dernière élection générale qui est le point de référence », a précisé le porte-parole. Avec ses 13,35 % des votes, la CAQ touchera donc sa part chaque année jusqu'au prochain scrutin.
La baisse sera tout de même importante pour le parti. En 2025, la CAQ avait reçu un peu plus de 5 millions de dollars, selon Élections Québec, grâce aux quelque 41 % des voix obtenues en 2022. Comme sa part des votes a fondu cette année, son allocation sera nettement moins élevée.
Le parti pourra aussi récupérer une partie de ses dépenses de campagne. Selon Élections Québec, un parti qui obtient au moins 1 % des votes valides à l'échelle du Québec peut se faire rembourser la moitié de ses dépenses électorales admissibles. Le même remboursement s'applique aux candidates et candidats qui ont été élus ou qui ont obtenu au moins 15 % des votes dans leur circonscription.
Qu'est-ce que la CAQ perd en n'ayant aucun député?
Sans siège, la CAQ perd l'argent que l'Assemblée nationale verse aux partis qui y sont représentés. Chaque parti représenté à la suite de la dernière élection générale reçoit une somme pour la recherche et le soutien, en vertu de l'article 108 de la Loi sur l'Assemblée nationale. Cet argent sert à payer le personnel embauché par le parti et le fonctionnement de son service de recherche. Pour l'année 2026-2027, la CAQ s'était vu allouer 1 335 182 $. Elle n'y aura plus droit.
Du côté des membres de la députation caquiste qui ont été défaits ou qui ne se représentaient pas, la fin du mandat signifie la fin du salaire de député, de la masse salariale pour leur personnel et du budget de leur bureau de circonscription. Ces personnes ont toutefois droit à une allocation de transition. Selon l'Assemblée nationale, celle-ci équivaut à deux mois de salaire pour chaque année passée en poste, pour un minimum de quatre mois et un maximum de douze mois. Elle peut être versée en un seul paiement ou étalée sur un maximum de 36 mois.
Pourquoi zéro siège avec plus de votes que QS?
Selon les résultats préliminaires d'Élections Québec, la CAQ a récolté 571 525 votes, soit 13,35 % des voix, sans faire élire personne. Québec solidaire a obtenu 532 185 votes, soit 12,43 % des voix, et enverra neuf députés et députées au Salon bleu.
Ça s'explique par notre mode de scrutin, appelé uninominal à un tour. Selon la Loi électorale, le Québec est divisé en 127 circonscriptions (article 14), et chacune d'elles élit une seule personne. C'est la candidate ou le candidat qui récolte le plus de votes dans sa circonscription qui l'emporte. Les votes des personnes qui ont perdu ne mènent à aucun siège, peu importe combien il y en a à l'échelle du Québec.
Ainsi, la CAQ a récolté de nombreux votes, mais ils étaient répartis à travers la province plutôt que concentrés dans certaines circonscriptions. Résultat : elle n'est arrivée première nulle part. À l'inverse, les appuis de Québec solidaire sont concentrés dans quelques circonscriptions, ce qui lui a permis d'en remporter neuf.
- Voici qui de ces 9 personnalités connues ont été élues aux élections 2026 du Québec ›
- Élections 2026 : voici les résultats des chefs des 5 principaux partis dans leur comté ›
- 8 promesses du Parti québécois de PSPP qui impacteront ton quotidien ›
- Le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon remporte les élections provinciales 2026 ›
- Paul St-Pierre Plamondon sera premier ministre du Québec pendant 4 ans et voici sa réaction ›
- 8 choses à savoir sur Paul St-Pierre Plamondon, premier ministre élu du Québec ›