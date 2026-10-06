Voici qui de ces 9 personnalités connues ont été élues aux élections 2026 du Québec

Quelques vedettes ont réussi à se frayer une place à l’Assemblée nationale!

Nada Boumeftah. Droite : Isabelle Blais.

Plusieurs personnalités connues ont été élues aux élections 2026 et feront leur entrée à l'Assemblée nationale.

@nada_boumeftah_avocate | Instagram, @psppqc | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Chaque campagne électorale amène son lot de vedettes et de personnalités connues qui tentent leur chance en politique. Parmi les neuf candidatures qu’on t’avait dénichées en septembre, voici celles qui ont réussi à se tailler une place à l’Assemblée nationale.

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Il y aura plusieurs nouveaux visages entre les murs de la Maison du peuple à Québec, alors que le scrutin du 5 octobre a complètement redessiné la carte électorale de la province.

Parmi eux, quelques personnalités bien connues du public québécois, qu’on avait recensées le mois dernier, ont réussi à se faire élire et feront leur entrée à l’Assemblée nationale.

Ces candidatures « vedettes » ont fait le saut en politique pour différentes raisons, que ce soit par convictions personnelles ou pour défendre et représenter leur région. Il y a fort à parier que tu reconnaîtras plusieurs visages.

Nada Boumeftah

  • Parti libéral du Québec (PLQ)
  • Maurice-Richard
  • Élue

Tu l’as peut-être déjà vue ou entendue commenter l’actualité juridique dans les médias, ou plus récemment dans la téléréalité Les Traîtres sur Noovo.

Sa victoire a permis au Parti libéral de reprendre la circonscription de Maurice-Richard, qui était détenue par Québec solidaire au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale.

Elle a reçu 31,07 % des votes, devant la solidaire Anne Latendresse (3009 %) et la péquiste Aisha Issa (24,69 %).

Clodine Desrochers

  • Coalition avenir Québec (CAQ)
  • Joliette
  • Défaite

Celle que plusieurs ont d’abord connue au petit écran grâce à ses émissions de cuisine, puis plus récemment pour sa participation et sa victoire à Sortez-moi d’ici! en 2024, n’a pas réussi à convaincre l’électorat de Joliette.

L’animatrice a terminé au deuxième rang avec 17,72 % des voix, derrière la péquiste Véronique Venne, qui a récolté 45,04 % des votes.

Force est de constater que Clodine Desrochers a survécu à la jungle du Costa Rica, mais pas celle de la politique.

Isabelle Blais

  • Parti québécois (PQ)
  • Maskinongé
  • Élue

Isabelle Blais a réussi à se faire élire dans la circonscription de Maskinongé sous la bannière du Parti québécois, avec 31,96 % des voix. Elle a devancé le conservateur Marc-André Cloutier, qui a obtenu 27,04 %, ainsi que le caquiste Simon Allaire, avec 19,67 %.

L’auteure et comédienne, présente sur la scène culturelle québécoise depuis plus de 25 ans, s’est notamment fait connaître grâce à ses rôles dans les séries Deux frères et C.A., ainsi que dans les films Québec-Montréal, Les invasions barbares, Moïse : L’Affaire Roch Thériault et Borderline.

Antoine Dionne Charest

  • Parti libéral du Québec (PLQ)
  • Verdun
  • Élu

Tel père, tel fils! Le fiston de l'ancien premier ministre libéral du Québec Jean Charest a été élu sous le parti qui a mené son père au pouvoir au tournant des années 2000.

« J'ai la politique dans la peau », a lancé M. Dionne Charest lors d'une allocution prononcée à l'occasion de son investiture, en juin dernier. Il a ensuite évoqué l'influence de son père.

Avec 37,77 % des votes et une avance de 710 voix, il a défait la députée solidaire sortante Alejandra Zaga Mendez, élue en 2022.

Geneviève Pettersen

  • Coalition avenir Québec (CAQ)
  • L’Assomption
  • Défaite

L'auteure, chroniqueuse et animatrice brigait la circonscription de l'ex-premier ministre et député sortant de l'Assomption, François Legault. Elle a toutefois mordu la poussière, en terminant troisième, derrière le PQ et le PCQ.

Pierre-Luc Brillant

  • Parti québécois (PQ)
  • Rosemont
  • Défait

Contrairement à sa conjointe, le musicien, auteur-compositeur-interprète, actuel vice-président de l’Union des artistes (UDA) et comédien, n'a pas réussi à se faire élire dans la circonscription de Rosemont, à Montréal.

Farnell Morisset

  • Parti libéral du Québec (PLQ)
  • Taschereau
  • Défait

Le PLQ a misé sur un ingénieur civil de formation devenu créateur de contenu pour tenter de ravir à Québec solidaire la circonscription de Taschereau, dans la région de Québec.

Il a toutefois terminé près de 10 000 voix derrière le vainqueur, Étienne Grandmont, de Québec solidaire.

Marjolaine Ferron

  • Coalition avenir Québec (CAQ)
  • Mirabel
  • Défaite

La femme d’affaires et créatrice de contenu a annoncé qu’elle se lançait dans l’arène politique aux côtés de la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette.

Or, avec une quatrième place, l’ancienne associée de la Maison Lavande ne fera pas son entrée à l’Assemblée nationale. C’est plutôt la péquiste Geneviève Couture, qui a récolté 39,81 % des voix, qui représentera la circonscription de Mirabel au Salon bleu.

Elsie Lefebvre

  • Parti québécois (PQ)
  • Berthier
  • Élue

Après près de deux décennies loin du Salon bleu, l’analyste politique fera son retour à l’Assemblée nationale. Jusqu’à tout récemment, elle commentait l’actualité sur les ondes de LCN et dans les pages du Journal.

Son premier passage en politique remonte à 2004, alors qu’elle avait été élue pour le PQ dans Laurier-Dorion à seulement 25 ans, avant d’être défaite trois ans plus tard.

Cette fois, elle a remporté sa circonscription avec plus du double des voix de son plus proche adversaire, Steve Piché, du PCQ.


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    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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