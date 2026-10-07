Elon Musk juge que le Québec devrait se séparer du Canada : Voici quoi savoir

L'élection du Parti québécois a fait jaser à travers le monde.

Des drapeaux du Québec. Droite : Elon Musk.

Sur le réseau social X, Elon Musk a indiqué que le Québec devrait se séparer du Canada à la suite d'un référendum.

Andrei Antipov | Dreamstime, Frédéric Legrand | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’élection du Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon à la tête du gouvernement du Québec a largement fait réagir à l’international. Au point où même le patron de Tesla, Elon Musk, estime que la Belle Province devrait devenir un pays souverain à la suite d’un référendum sur son indépendance.

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C’est du moins ce qu’il a laissé entendre sur son réseau social X, ce mercredi 7 octobre, soit deux jours après l’élection provinciale.

Le milliardaire réagissait à une publication du compte de la plateforme de paris en ligne Polymarket, qui affirmait que le premier ministre désigné du Québec rêvait de voir la province devenir un pays un jour.

« Le Québec devrait se séparer », a écrit Elon Musk, ajoutant que la population québécoise « s’en porterait mieux ».

Le Canado-Sud-Africain est même allé plus loin en affirmant que « l’Alberta et la Saskatchewan devraient se séparer aussi ».

Rappelons que Paul St-Pierre Plamondon a promis durant la campagne électorale de démarrer la machine référendaire au cours d’un premier mandat, mais pas avant le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, prévu en janvier 2029.

« On verra ce qui va se passer après le départ de M. Trump, entre autres, mais je pense que les conditions peuvent changer et bouger rapidement », avait-il alors déclaré.

Le commentaire du grand patron de SpaceX n’est d’ailleurs pas le premier du genre. En avril dernier, l’ex-haut conseiller du président américain avait déjà exprimé son appui à la séparation de l’Alberta du reste du Canada.

Le tout survient alors qu’une guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis bat son plein depuis la fin de l’été, après l’interruption abrupte des négociations entre les deux voisins, faute d’un terrain d’entente satisfaisant pour les deux parties.

Depuis, Donald Trump a multiplié les critiques à l’endroit du Canada, qu’il considère être en train de « s’autodétruire » en matière d’immigration.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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