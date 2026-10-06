Le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon remporte les élections provinciales 2026

Les Québécois ont fait leur choix!

Paul St-Pierre-Plamondon.

Le Parti québécois de PSPP remporte les élections provinciales 2026 et formera le prochain gouvernement du Québec.

Paul St-Pierre Plamondon | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Après 39 jours de campagne électorale dans le cadre des élections provinciales de 2026, ça y est : l’électorat québécois a fait son choix et a confié un premier mandat au Parti québécois (PQ) de Paul St-Pierre Plamondon (PSPP).

À lire également : Voici combien coûterait un référendum pour la souveraineté du Québec, selon le PQ

Malgré une chaude lutte dans de nombreuses circonscriptions, les grands médias du Québec ont annoncé la victoire du parti souverainiste, ce lundi 5 octobre, vers 20 h 40

Au moment d’écrire ces lignes, il n’était toutefois pas encore clair si le prochain gouvernement formé par PSPP et sa troupe péquiste serait minoritaire ou majoritaire.

Il faut dire qu’il s’agit de l’un des scrutins provinciaux québécois les plus incertains de l’histoire, alors que cinq principaux partis se sont affrontés pendant près de 40 jours et qu’une vingtaine de circonscriptions étaient chaudement disputées.

Vers 20 h 54, selon les résultats préliminaires, le PQ menait avec environ 64 sièges sur les 127 que comptera la prochaine députation, à la suite de la reconfiguration de la carte électorale. Rappelons qu’une majorité au Salon bleu nécessite l’élection d’au moins 64 député.e.s.

Le Parti libéral de Charles Milliard comptait 32 sièges, le Parti conservateur d’Éric Duhaime 17, Québec solidaire 10 et la Coalition avenir Québec de Christine Fréchette 4.

D’ailleurs, le chef conservateur fera finalement son entrée au Salon bleu après plusieurs tentatives pour se faire élire lors d’élections générales et partielles depuis son arrivée à la tête du parti, en 2021. Il a remporté la circonscription de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches.

L’ex-ministre caquiste Bernard Drainville a pour sa part été défait dans Lévis par la conservatrice Karine Laflamme, ex-présidente de la chambre de commerce de la région.

Il s’agit d’une véritable traversée du désert qui prend fin pour le parti souverainiste, alors que le PQ n’avait fait élire que trois députés lors du scrutin de 2022. Au fil des ans, d’autres personnes se sont ajoutées à la députation péquiste à la suite d’élections partielles.

Au moment de la dissolution du Parlement en août dernier, sept personnes représentaient le parti fondé par René Lévesque.

Plus de détails suivront.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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