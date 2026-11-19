4 des 25 criminels les plus recherchés au Canada sont Québécois
Une récompense allant jusqu'à 50 000 $ est offerte pour deux d'entre eux! 👀
Le Programme Bolo a dévoilé ce jeudi 19 novembre la nouvelle mouture de son Top 25 des criminels les plus recherchés au Canada. Si la majorité des dossiers proviennent de l'Ontario et de l'Ouest canadien, plusieurs suspects sont aussi activement recherchés par des corps policiers du Québec.
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La liste a été présentée lors d'une conférence de presse à Toronto. Pour l'occasion, l'organisme a diffusé des vidéos grandeur nature des 25 suspects et suspectes, générées par intelligence artificielle, afin de montrer à quoi ils pourraient ressembler dans la vie de tous les jours. La plupart sont recherchés pour des meurtres ou des tentatives de meurtre.
Au total, quatre fugitifs - tous des hommes - du nouveau classement sont recherchés par les forces de l'ordres québécoises, soit par la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).
Qui sont les fugitifs recherchés au Québec?
Le plus haut classé est Ayoub Mohamed, au 4e rang. La SQ recherche ce Montréalais de 19 ans en lien avec le meurtre de Jordan Gagné, survenu le 4 septembre dernier dans un commerce de Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie. Une récompense pouvant atteindre 50 000 $ est offerte pour toute information menant à son arrestation.
Au 10e rang, on retrouve Gianpietro Tiberio, recherché par le SPVM pour meurtre. Il est soupçonné dans une attaque survenue en 2012 au café Domenica-In, autrefois situé sur le boulevard Provencher à Montréal.
Le SPVM recherche aussi Dylan Denis, qui occupe le 13e rang. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt pancanadien en lien avec un homicide commis le 14 mai 2024 dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Le Programme Bolo offre jusqu'à 50 000 $ pour le retrouver.
Enfin, Tommy Bernier-Thibault ferme la marche au 25e rang. Le SPVL le recherche pour voies de fait. Surnommé « Montmagny », il aurait notamment agressé le personnel d'un établissement licencié de Lévis en novembre 2022.
Le directeur exécutif du Programme Bolo, Maxime Langlois, s'est adressé directement aux personnes recherchées.
« Chaque jour où vous tentez de fuir est un jour de plus où quelqu'un pourrait vous reconnaître. Vous devez réussir à passer inaperçus chaque minute de chaque journée. Nous, collectivement, n'avons besoin de vous reconnaître qu'une seule fois », a-t-il déclaré, avant de les inviter à se livrer aux autorités.
La liste complète des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada
- Satinderjeet Singh, alias Goldy Brar
- Recherché pour meurtre par le Service de police de Winnipeg
- Récompense jusqu'à 250 000 $, s'il est arrêté au Canada ou aux États-Unis
- Kyle Prouse
- Recherché pour tentative de meurtre par le Service de police de Toronto
- Récompense jusqu'à 100 000 $
- Cody Rudifo
- Recherché pour meurtre par le Service de police de Toronto
- Récompense jusqu'à 50 000 $
- Ayoub Mohamed
- Recherché pour meurtre par la Sûreté du Québec
- Récompense jusqu'à 50 000 $
- Sabrina Agusto-Ramirez
- Recherchée pour meurtre par le United States Marshals Service
- Récompense jusqu'à 50 000 $, si elle est arrêtée au Canada
- Joseph Madore
- Recherché pour meurtre par la Police provinciale de l'Ontario
- Récompense jusqu'à 50 000 $
- Brayton Kennedy
- Recherché pour meurtre par la Police provinciale de l'Ontario
- Récompense jusqu'à 50 000 $
- Manpreet Singh
- Recherché pour meurtre par la Police régionale de Peel
- Devondre Hall
- Recherché pour meurtre par le Service de police de Toronto
- Gianpietro Tiberio
- Recherché pour meurtre par le Service de police de la Ville de Montréal
- Paul Bonnick
- Recherché pour meurtre par le Service de police de Winnipeg
- Anthony Gillespie
- Recherché pour tentative de meurtre par le Service de police régional de Waterloo
- Dylan Denis
- Recherché pour meurtre par le Service de police de la Ville de Montréal
- Récompense jusqu'à 50 000 $
- Filmon Fesshaghirgis
- Recherché pour meurtre par la Police provinciale de l'Ontario
- Maaroof Bangi
- Recherché pour meurtre par le Service de police régional de Niagara
- Fadel Naim
- Recherché pour meurtre par le Service de police de Toronto
- Tamah McLean
- Recherché pour meurtre par le Service de police de Toronto
- Mason Jenkins
- Recherché pour liberté illégale par la brigade de recherche des fugitifs de la Police provinciale de l'Ontario
- Devin Norgaard
- Recherché pour des infractions liées aux stupéfiants et aux armes à feu par le Service de police d'Edmonton
- Pedram Rabie
- Recherché pour tentative de meurtre par la Police régionale de Peel
- Joshua Turner
- Recherché pour liberté illégale par la brigade de recherche des fugitifs de la Police provinciale de l'Ontario
- Yusuf Ali
- Recherché pour tentative de meurtre par le Service de police de Winnipeg
- Gurkirat Singh
- Recherché pour agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans par le Service de police de Delta
- Dellano Robertson-Berry
- Recherché pour meurtre par le Service de police de Toronto
- Tommy Bernier-Thibault
- Recherché pour voies de fait par le Service de police de la Ville de Lévis
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