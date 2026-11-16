Cet appareil électronique à 35 % de rabais s’est vendu 2 000 fois en un mois sur Amazon
Avec une note de 4,2/5!
Que ce soit pour écouter ta playlist préférée pendant un entraînement, rattraper tes épisodes de balados en marchant ou te plonger dans un livre audio en faisant le ménage, une bonne paire d’écouteurs sans fil, ça sert pas mal plus souvent qu’on le pense. Et quand tu peux en trouver qui tiennent bien dans les oreilles, qui résistent à l’eau et qui ne coûtent pas une fortune, c’est encore mieux. Justement, en fouillant parmi les aubaines d’Amazon Canada, on a repéré des écouteurs qui profitent d’un rabais de 35 %.
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Leur prix passe de 109,98 $ à 71,52 $, ce qui représente une économie de 38,46 $ sur une paire d’écouteurs conçue autant pour les séances de sport que pour les petites activités du quotidien. Note que le prix réduit s’applique aux versions noire, bleue et blanche, alors que la version violette reste à 109,98 $.
Les écouteurs JBL Endurance Race 2 en rabais sur Amazon Canada.Amazon Canada
Ce qui est particulièrement intéressant avec le modèle JBL Endurance Race 2, c’est sa conception pensée pour rester en place même quand tu bouges beaucoup. Les écouteurs sont munis de petites ailes ergonomiques avec la technologie Twistlock, qui les aident à rester en place. Ils viennent aussi avec des embouts de trois tailles différentes pour mieux s'adapter à tes oreilles.
Ils possèdent aussi une certification IP68, ce qui signifie qu’ils résistent à la poussière et à l’immersion dans l’eau selon les conditions prévues par cette norme. Pas besoin, donc, de trop t’inquiéter de la sueur pendant tes entraînements ou de quelques gouttes de pluie pendant ta marche.
Côté fonctionnalités, les JBL Endurance Race 2 proposent une suppression active du bruit ainsi qu’un mode Smart Ambient, qui permet de rester à l’écoute de ce qui se passe autour de toi sans devoir retirer tes écouteurs. Tu peux également personnaliser les réglages sonores dans l’application JBL Headphones, notamment selon le type d’entraînement que tu fais.
Et pour l’autonomie, tu as droit à un maximum de douze heures d’écoute, auxquelles s’ajoutent 36 heures grâce à l’étui de recharge, pour un total pouvant atteindre 48 heures lorsque la suppression active du bruit est désactivée. Une recharge rapide de dix minutes peut aussi te donner jusqu’à quatre heures d’écoute supplémentaires.
Du côté des commentaires, le produit affiche une note moyenne de 4,2 étoiles sur 5, basée sur plus de 1 950 évaluations sur Amazon. Plusieurs personnes soulignent notamment la qualité du son, le confort et le fait que les écouteurs restent bien en place pendant l’exercice.
Une personne qui les utilise pour courir explique d’ailleurs avoir remarqué une amélioration du son après avoir personnalisé les réglages dans l’application. Une autre mentionne que les écouteurs tiennent bien pendant les mouvements plus intenses, en plus d’apprécier leur résistance à l’eau.
Tout n’est toutefois pas parfait. Certains commentaires indiquent que la suppression du bruit pourrait être plus efficace, tandis que quelques personnes ont trouvé le maintien moins confortable ou ont dû replacer leurs écouteurs pendant la course. Comme pour bien des modèles intra-auriculaires, le confort semble donc dépendre de la forme de tes oreilles.
Cette trouvaille pourrait tout de même valoir le coup d’œil si tu cherches une paire d’écouteurs polyvalente à prix intéressant.
Écouteurs sans fil JBL Endurance Race 2
Prix : En rabais à 71,52 $ plutôt que 109,98 $
C’est ici pour acheter le produit sur le site d’Amazon Canada
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