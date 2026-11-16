Un échange tendu entre Pierre-Yves McSween et Kim Lizotte crée un malaise à TLMEP

« J'ai ressenti le malaise dans mon salon... » 😳

Kim Lévesque-Lizotte à Tout le monde en parle. Droite : Pierre-Yves McSween à Tout le monde en parle.

Pierre-Yves McSween était invité à Tout le monde en parle pour décortiquer l’affaire Nvidia le 15 novembre 2026.

Tout le monde en parle | ICI Télé
Éditrice sénior, Nouvelles

Le malaise était palpable jusque dans les maisons dimanche soir. Invité à l’émission Tout le monde en parle pour décortiquer le scandale Nvidia, le comptable et chroniqueur financier Pierre-Yves McSween a eu un échange glacial avec Kim Lévesque-Lizotte, qui occupait le siège de coanimatrice pour cet épisode du 15 novembre.

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Au cœur de l’entrevue : Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui a reconnu une relation extraconjugale avec une femme que le New York Times a identifiée comme étant Alice Huang. Selon le quotidien new-yorkais, des responsables du renseignement américain soupçonneraient cette femme d’affaires chinoise d’avoir été recrutée pour espionner le dirigeant.

Kim Lévesque-Lizotte s’est d’abord demandé s’il n’était pas réducteur de présenter Alice Huang uniquement comme une « espionne chinoise » dans les médias, alors que c'est une « femme d'affaires qui est connue ». Le chroniqueur a répondu sans détour que ça n’avait rien à voir avec le fait qu’elle soit une femme et que c’était le risque qu’elle représente qui posait problème aux yeux des autorités américaines.

« C'est une ancienne journaliste du monde des finances qui dirige une entreprise. Et pourquoi elle est dans les médias? Ce n'est pas parce que c'est une femme d'affaires. Pourquoi elle est dans les médias présentement? C'est parce qu'on la soupçonne d'être intervenue dans une situation qui est, disons-le, pas tolérée par les Américains. C'est pas parce que c'est une femme, c'est pas parce qu'on la pointe, qu'on la nomme espionne chinoise. C'est parce que c'est ça, le risque. »

L’humoriste a ensuite tenté une blague en demandant comment les hommes d’affaires peuvent savoir si leur maîtresse est une espionne. La réponse est arrivée net, frette, sec : « Mais je comprends pas le lien avec la question », a lancé sèchement Pierre-Yves McSween. Ce à quoi Kim Lévesque-Lizotte a répondu : « OK. C'est bon. »

Après ce passage, la scénariste est restée plutôt silencieuse. Il faut dire qu’à Tout le monde en parle, le siège de coanimation est souvent appelé celui du « fou du roi » : on attend de la personne qui l’occupe qu’elle réagisse aux échanges de façon spontanée et avec humour. Kim Lévesque-Lizotte collabore à l’émission depuis 2024.

Un malaise qui fait jaser

Les internautes n’ont pas tardé à réagir. Au lendemain de la diffusion, la publication de Tout le monde en parle sur cette entrevue comptait déjà plus de 260 commentaires, et le public semble divisé.

D’un côté, il y a ceux et celles qui ont trouvé le chroniqueur arrogant. De l’autre, il y a les gens qui estiment qu’il a simplement voulu rester centré sur la discussion. Et plusieurs s’entendent sur une chose : c’était gênant à regarder.

« J’ai ressenti le malaise dans mon salon! », a écrit une personne. « ishhhhh stait fret! », a résumé une autre.

Capture d'\u00e9cran. La publication de Tout le monde en parle sur l’entrevue de Pierre-Yves McSween a récolté plus de 260 commentaires en moins de 24 heures.Tout le monde en parle | Facebook

Plusieurs ont pointé du doigt le ton du chroniqueur. « Le point de Kim Lizotte était tout à fait justifié, la condescendance de McSween, pas mal moins », peut-on lire parmi les commentaires.

D’autres ont parlé d’« arrogance » ou ont trouvé qu’il aurait pu être « moins expéditif ». Une personne estime même qu’il « a manqué un peu d’intelligence émotionnelle à quelque part ».

Capture d'\u00e9cran. Arrogance ou simple recadrage? Les avis sont partagés sur l’attitude de Pierre-Yves McSween à TLMEP.Tout le monde en parle | Facebook

Une bonne partie du public a toutefois pris la défense de Pierre-Yves McSween. Pour ces gens, la blague de Kim Lévesque-Lizotte n’avait pas sa place dans une discussion sur un dossier d’espionnage, et le chroniqueur voulait seulement rester sur son sujet.

« Façon polie de dire à Kim que son intervention n’était pas pertinente. J’adore », a commenté une personne.

Une autre a salué un entretien « très bien mené », précisant que le chroniqueur « est demeuré concentré sur son sujet ».

Une chose est sûre, c'est que si l’hiver n'est pas officiellement arrivé, le froid, lui, était bien présent dans le studio de Radio-Canada. L’entrevue complète est offerte en rattrapage sur ICI Télé.

Où en est le scandale Nvidia?

L’affaire dont Pierre-Yves McSween est venu parler à Tout le monde en parle a fait bien des remous dans les derniers jours. Le 12 novembre, Jensen Huang a quitté ses fonctions de président, de PDG et de membre du conseil d’administration de Nvidia, avec effet immédiat.

La cheffe des finances de l’entreprise, Colette Kress, assure la direction par intérim. Le conseil d’administration doit maintenant trouver un successeur permanent, à l’interne ou à l’externe.

De son côté, la Chine rejette les accusations. En conférence de presse le 10 novembre, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a affirmé que les allégations faisant d’Alice Huang une « espionne chinoise » étaient sans fondement et visaient à salir la Chine.

L’entreprise singapourienne Megaspeed, où travaillait Alice Huang, affirme qu’elle n’en fait plus partie depuis août 2025. La compagnie a aussi lancé une enquête interne sur des reportages au sujet de ses activités.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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