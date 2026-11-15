Quel est le salaire d’un chauffeur d'autobus du Grand Montréal en 2026? Voici quoi savoir
Attends de voir le nombre de primes offertes! 👀 🤯
Beau temps, mauvais temps, les chauffeurs et chauffeuses d’autobus sillonnent chaque jour les rues du Grand Montréal. Ce sont souvent les premiers visages qu’on croise le matin en partant au travail. On s’est donc demandé : quel est le salaire de ces personnes qui nous mènent à bon port et qui passent leur journée derrière le volant avec une clientèle pas toujours facile?
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Dans le Grand Montréal, on compte trois grands transporteurs publics qui desservent chacun leur territoire, soit la Société de transport de Montréal (STM), la Société de transport de Laval (STL) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL). Chacun a sa propre convention collective, négociée avec une section locale différente du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).
C’est sur ces trois sociétés que porte notre article. Exo dessert aussi plusieurs villes des couronnes nord et sud de la métropole, mais n’emploie pas directement ses chauffeurs et chauffeuses. Ce sont plutôt des transporteurs privés sous contrat, comme Transdev ou Keolis, qui les embauchent. Les salaires et les conditions de travail varient donc d’un secteur à l’autre.
Quel est le salaire d’un chauffeur ou d’une chauffeuse de la STM?
À la STM, la nouvelle convention a été signée le 31 mars 2026, après le conflit de travail qui avait perturbé le transport en commun en 2025. Elle touche plus de 4 500 personnes, dont les chauffeurs et chauffeuses d’autobus, les opérateurs et opératrices de métro et les agents et agentes de station. Elle est en vigueur jusqu’en janvier 2030.
En 2026, un chauffeur ou une chauffeuse d’autobus de la société de la Principauté de Soraya Martinez Ferrada gagne 31,01 $ l’heure à l’embauche. Comme la semaine normale de travail est de 40 heures, Narcity Québec a multiplié les taux horaires par 40 heures, sur une année de 52 semaines, pour obtenir les montants annuels bruts. Ces montants n’incluent aucune prime ni aucune heure supplémentaire.
Le salaire grimpe chaque année, jusqu’à atteindre le sommet de l’échelle après trois ans de service. Voici l’échelle en vigueur depuis le 5 janvier 2026 :
- À l’embauche : 64 501 $ par année
- Taux horaire : 31,01 $
- Après 12 mois : 69 118 $ par année
- Taux horaire : 33,23 $
- Après 24 mois : 74 027 $ par année
- Taux horaire : 35,59 $
- Après 36 mois : 79 394 $ par année
- Taux horaire : 38,17 $
La convention prévoit aussi des hausses de 3,25 % en 2027, de 3,25 % en 2028 et de 4 % en 2029. D'ici la fin de l'entente, un chauffeur ou une chauffeuse au sommet de l'échelle touchera 42,32 $ l'heure, soit environ 88 000 $ par année.
Quel est le salaire d'un chauffeur ou d'une chauffeuse de la STL?
Au pays du maire Stéphane Boyer, les salaires sont exprimés en montants hebdomadaires. Les recrues sont payées à 70 % du salaire de la quatrième année, puis montent d'un échelon chaque année, à la date anniversaire de leur embauche.
Voici la grille en vigueur depuis le 1er août 2026, selon la STL. Les montants annuels ont été calculés sur 52 semaines :
- Première année : environ 58 494 $ par année
- Salaire hebdomadaire : 1 124,89 $ (70 % du salaire)
- Deuxième année : environ 66 851 $ par année
- Salaire hebdomadaire : 1 285,59 $ (80 % du salaire)
- Troisième année : environ 75 207 $ par année
- Salaire hebdomadaire : 1 446,29 $ (90 % du salaire)
- Quatrième année : environ 83 563 $ par année
- Salaire hebdomadaire : 1 606,99 $ (100 % du salaire)
Le chauffeur ou la chauffeuse de la STL qui commence sa carrière gagne donc un peu moins qu'à la STM. Une fois au sommet de l'échelle, il ou elle touche toutefois un salaire de base plus élevé. La convention collective actuelle de la STL prend fin le 31 juillet 2027.
Quel est le salaire d'un chauffeur d'autobus du RTL?
Au Royaume de Catherine Fournier, le calcul du taux horaire est différent de celui de la STM et de la STL. Une personne ne change pas d'échelon au bout d'une année, mais selon un certain nombre d'heures travaillées.
Les taux horaires sont toutefois absents de la convention collective actuellement en vigueur. Contacté par Narcity Québec, le RTL a confirmé qu'une personne débutait son emploi 28,56 $ de l'heure.
Voici à quoi ressemble le salaire au RTL, selon la plus récente convention collective :
- 4 160 premières heures : 59 405 $ par année
- Taux horaire : 28,56 $ (75 % du salaire)
- 4 160 heures suivantes : 67 330 $ par année
- Taux horaire : 32,37 $ (85 % du salaire)
- Après 8 320 heures : 79 206 $ par année
- Taux horaire : 38,08 $ (100 % du salaire)
Sur la Rive-Sud, la convention collective signée en octobre 2025 prévoit une hausse annuelle d'au moins 3 % des taux horaires de 2025 à 2028, puis d'au moins 2,5 % en 2029 et en 2030. Ces hausses peuvent atteindre 3,5 % si l'inflation est plus forte.
Les recrues du RTL sont payées à 75 % du taux horaire de base pour leurs 4 160 premières heures travaillées, soit environ deux ans à temps plein. Elles passent ensuite à 85 % pour les 4 160 heures suivantes, avant d'atteindre le plein salaire.
Quelles primes peuvent s'ajouter au salaire?
Le salaire de base ne raconte qu'une partie de l'histoire, puisque les horaires de soir et de fin de semaine sont mieux payés dans les trois sociétés.
À la STM, les chauffeurs et chauffeuses reçoivent une prime de 25 % de leur taux horaire pour les heures travaillées le dimanche. Ils et elles reçoivent aussi une prime de 3 % après 18 h et une prime de flexibilité opérationnelle de 1,75 % sur leurs heures régulières.
Des primes s'ajoutent pour les journées de travail qui s'étirent au-delà de neuf heures, ainsi que pour les postes de réserve-réseau (4,50 $ l'heure) et le transport adapté (0,75 $ l'heure).
À la STL, les chauffeurs et chauffeuses touchent 1 $ de plus l'heure à partir de 18 h, une prime de 10 % le samedi et une prime de 25 % le dimanche. Ceux et celles qui travaillent un jour férié sont payés à taux et demi, en plus du paiement du congé.
Au RTL, la prime est de 2,5 % pour les heures travaillées après 16 h. Elle grimpe à 25 % du taux horaire pour les heures régulières du samedi et du dimanche, en plus d'une prime d'amplitude pour les longues journées.
Quels sont les avantages sociaux des chauffeurs d'autobus?
Le plus connu des avantages, c'est sans doute le transport gratuit. À la STM, les employés et employées ont accès gratuitement à l'autobus et au métro de Montréal, mais aussi au RTL, à la STL, au REM, à Exo et même au Réseau de transport de la Capitale, à Québec.
Ce privilège est conservé à la retraite. À Laval, le transport gratuit sur le réseau de la STL s'étend même au conjoint ou à la conjointe et aux personnes à charge.
Côté vacances, un chauffeur ou une chauffeuse de la STM a droit à deux semaines après un an de service. Ce nombre augmente graduellement jusqu'à six semaines après 20 ans. À la STL, la progression est plus rapide, avec trois semaines dès la deuxième année et six semaines après 18 ans.
La STM accorde aussi 11 jours fériés payés et six congés personnels par année, qui peuvent être remboursés s'ils ne sont pas utilisés. La STL prévoit 14 jours fériés, dont l'anniversaire de naissance de la personne salariée.
Dans les trois sociétés, le personnel profite d'un régime de retraite et d'assurances collectives. À la STM et à la STL, les primes d'assurances maladie et dentaires sont partagées à parts égales entre l'employeur et les employés.
L'envers de la médaille
C’est bien beau, les grosses slips de paie, mais le métier de chauffeur ou de chauffeuse d’autobus n’est pas toujours rose. Il faut parfois composer avec une clientèle qui n’est pas des plus patientes ni des plus respectueuses.
Même si la semaine normale est de 40 heures, les horaires ne sont pas toujours avantageux, surtout pour les personnes qui débutent dans le métier. De nouveaux chauffeurs et de nouvelles chauffeuses ont déjà confié à Narcity Québec que l’amplitude leur pesait.
C'est quoi, une amplitude? Ce terme désigne la durée totale d’une journée de travail, du début à la fin du service, pauses comprises.
Par exemple, une personne pourrait commencer sa journée à 6 h et la terminer à 18 h 30, avec une pause non payée de 9 h 30 à 15 h. Elle ne travaillerait donc que sept heures, mais sa journée s’étirerait sur 12 h 30. Des primes d’amplitude viennent toutefois compenser en partie ce désavantage.
Quelles sont les études pour devenir chauffeur ou chauffeuse d'autobus?
Pour devenir chauffeur ou chauffeuse d’autobus, pas besoin d’un troisième doctorat ni de passer des années sur les bancs de l’université.
La plupart du temps, un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) suffit.
Il te faudra toutefois un permis de conduire de classe 5 et quelques années d’expérience au volant d’une voiture. Tu devras aussi obtenir le permis de classe 2 avec la mention F, qui autorise la conduite d’un autobus. Selon l’employeur, tu pourras l’obtenir grâce à une formation payée par la société de transport ou en suivant des cours dans une école de conduite agréée.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.
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