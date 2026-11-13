Panne d'Outlook : les gens envoient leurs courriels à Hydro-Québec et c’est hilarant
Ton courriel urgent est peut-être rendu là. 👀😂
La panne mondiale d’Outlook et de Microsoft 365 a semé le chaos ce 12 novembre. Des millions de personnes ont été privées de leurs courriels pendant des heures. Plusieurs outils ont aussi été touchés : la plateforme de visioconférence Teams, l’assistant IA Copilot, ainsi que les services de stockage OneDrive et SharePoint. Hydro-Québec, réputée pour sa présence épique sur les réseaux sociaux, a eu une idée bien à elle : offrir sa page Facebook comme boîte de réception de secours.
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« Panne mondiale de Outlook? Nous on n’est pas en panne! Envoyez vos courriels ici en commentaire. Si vous en attendiez un, faites défiler la liste pour voir s'il est là », a écrit la société d'État.
En quelques heures seulement, la publication cumulait plus de 5 200 réactions, plus de 1 700 commentaires et 346 partages. Villes, arrondissements, comptes officiels et internautes de tous les horizons ont joué le jeu, et le fil de commentaires qui en est sorti vaut le détour.
Plusieurs personnes ont reproduit à la perfection les petites manies des courriels de bureau.
Plusieurs ont joué le jeu et les réponses sont épiques. Hydro-Québec | Facebook
Un internaute a pris soin de confirmer sa présence au « meeting de demain », en précisant qu’il avait aussi accepté l’invitation dans son agenda. Il a terminé avec le fameux « Envoyé de mon iPhone ». Il a même ajouté un P.-S. pour souligner qu’il avait fait « Répondre à tous » afin d’avertir les 147 invités. Son commentaire a récolté plus de 1 100 réactions.
La panne mondiale d'Outlook dure depuis plusieurs heures. Hydro-Québec | Facebook
Un autre a raconté avoir imprimé son message pour être certain qu’il se rende. Il demandait l’adresse postale d’Outlook et exigeait une réponse « avant 17 h, c’est urgent ».
La publication d'Hydro-Québec a reçu plus de 1 700 commentaires. Hydro-Québec | Facebook
Les conseils informatiques douteux n’ont pas tardé non plus, entre le bouton reset et la bonne vieille technique de souffler dans la cassette. On sait jamais!
La Ville de Longueuil a proposé une solution informatique bien connue pendant la panne d’Outlook.Hydro-Québec | Facebook
Ce sont toutefois les comptes officiels qui ont volé la vedette. L'un des échanges les plus suivis s’est déroulé entre municipalités. L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a interpellé la Ville de Montréal tout en majuscules : « ME RECEVEZ-VOUS??? »
L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a tenté de joindre la Ville de Montréal dans les commentaires d’Hydro-Québec.Hydro-Québec | Facebook
« Non, notre Facebook est lié à Outlook », a répondu la Ville de Montréal... sur Facebook!
La Ville de Saint-Jérôme et la STM se sont jointes à l’échange entre municipalités sur la page d’Hydro-Québec.Hydro-Québec | Facebook
La Ville de Longueuil a demandé à l’arrondissement de parler plus fort, puisqu’on ne l’entendait pas jusque sur la Rive-Sud. Il s’en est suivi un échange en majuscules. La Ville de Saint-Jérôme a confirmé que la réception était bonne jusque chez elle.
La STM a conclu la discussion avec une pointe d’autodérision : « POUR UNE FOIS QUE C’EST PAS LE MÉTRO QUI EST EN PANNE ».
Où en est la panne?
Vers 8 h 30 vendredi matin, le service n’était toujours pas complètement rétabli, mais la situation s’améliore. Dans sa plus récente mise à jour, Microsoft dit constater une reprise dans l’ensemble des régions touchées. L’Amérique du Nord connaît des progrès plus marqués, l’Europe se stabilise en bonne partie et l’Asie-Pacifique montre des signes encourageants.
Il est toutefois possible que tu aies encore de la difficulté à accéder à tes courriels par moments, ou que certains messages arrivent en retard. Microsoft indique travailler à stabiliser les serveurs remis en service, à régler les problèmes là où ils persistent et à acheminer les courriels restés en attente pendant la panne.
Aucun délai précis de retour à la normale n’a été annoncé, et la situation pourrait encore évoluer au cours de la journée. Pour suivre les plus récents développements, Microsoft publie ses mises à jour sur sa page d’état et sur son compte Microsoft 365 Status, sur X. En attendant, ton courriel urgent peut toujours tenter sa chance dans les commentaires d’Hydro-Québec.