Ces 13 adresses à Montréal font partie du top 100 des meilleurs restos au Canada en 2026
Bonne nouvelle pour ton estomac (mais un peu moins pour ton portefeuille) : OpenTable vient de dévoiler sa liste des 100 meilleurs restaurants au Canada en 2026, et Montréal y place treize adresses. Alors si tu cherchais justement de nouveaux restos à découvrir, ta bucket list est prête.
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Sur les 16 établissements québécois retenus, seuls jjacques et le Restaurant Le Continental à Québec, ainsi que le MacTaverne à Val-David, se trouvent à l’extérieur de la métropole. On y retrouve autant des institutions bien établies que des petits nouveaux qui ont ouvert leurs portes cette année.
Voici les restaurants à Montréal qui font partie du top 100 des meilleurs restos au Canada en 2026 selon OpenTable, classés selon leur note sur la plateforme :
- Bistro Le Cerf-Volant (4,9/5) - 8480, rue Hochelaga, Montréal, QC
- Le Grand Comité (4,9/5) - 1445, rue Bishop, Montréal, QC
- Arthurs Dinette (4,8/5) - 5700, av. de Monkland, Montréal, QC
- Damas (4,8/5) - 1209, av. Van Horne, Montréal, QC
- Ferreira Café (4,8/5) - 1446, rue Peel, Montréal, QC
- Garde Manger (4,8/5) - 408, rue Saint-François-Xavier, Montréal, QC
- Hoogan & Beaufort (4,8/5) - 4095, rue Molson, Montréal, QC
- Joe Beef (4,8/5) - 2491, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
- Liverpool House (4,8/5) - 2501, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
- Montréal Plaza (4,8/5) - 6230, rue Saint-Hubert, Montréal, QC
- Pasta Pooks (4,8/5) - 6704, rue Clark, Montréal, QC
- Restaurant Beba (4,8/5) - 3900, rue Éthel, Montréal, QC
- Toqué! (4,7/5) - 900, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Contrairement à d’autres palmarès, celui-ci n’a pas été établi par un jury de critiques. Pour dresser sa liste, OpenTable s’est basé sur plus de 1,1 million d’avis vérifiés laissés par sa clientèle entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026.
Seuls les restaurants inscrits sur la plateforme qui avaient reçu un nombre minimal d’avis pouvaient se qualifier. Chacun a ensuite été évalué selon plusieurs critères : les notes de la clientèle, la proportion d’avis cinq étoiles, le nombre d’alertes créées par des gens qui attendaient qu’une table se libère, la part des réservations faites à l’avance, le taux d’occupation et le nombre de recherches directes. Ces critères ont été pondérés pour obtenir une note globale.
Petite précision avant que tu cherches le grand gagnant : la liste officielle d’OpenTable est présentée en ordre alphabétique, et non selon le classement obtenu.
Que ce soit pour souligner un anniversaire, impressionner ta date ou simplement te gâter lors d'un de tes soirs libres, ces treize adresses te donnent de quoi remplir ton calendrier de sorties pour un bon bout de temps. Plusieurs de ces tables sont très convoitées, alors c’est une bonne idée de réserver un peu d’avance.
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