5 restos de Montréal reconnus pour leurs grosses portions à petit prix selon Google Maps
Si tu es du genre à repartir du restaurant avec un doggy bag pour te garder une collation ou un deuxième repas déjà prêt, cette liste est faite pour toi. Google Maps a dévoilé son palmarès 2026 des restos préférés des fans, et Montréal fait partie des dix villes à travers le monde retenues dans le classement.
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Pour établir sa sélection, Google s’est basé sur des milliards d’avis, de notes et de recherches d’itinéraires effectuées dans l’application. Le palmarès est divisé en plusieurs catégories, dont une qui risque de plaire aux gros appétits : Bang for your buck, qui met en lumière les établissements les mieux notés pour leurs portions généreuses à petit prix.
À Montréal, c’est la Dinette Dorée qui arrive en tête, mais quatre autres adresses se retrouvent aussi dans la sélection.
Alors, si tu as envie de bien manger sans vider ton compte en banque, c’est le moment de planifier ta prochaine sortie.
Voici les cinq restos montréalais où te remplir la panse :
Dinette Dorée
Choisi par Google Maps pour représenter Montréal dans la catégorie, ce casse-croûte de Verdun affiche une note de 4,7 étoiles. Son menu ratisse large : burgers, sous-marins, poutines, pizzas, riz frit, sandwichs et wraps, avec des options halal en prime.
Adresse : 6015, boul. LaSalle, Montréal, QC
Le Vieux St-Laurent
Cette institution du déjeuner mise sur les classiques réconfortants, servis dans une ambiance rétro des années 1950. On y va pour les assiettes bien garnies et le café à volonté, le tout avec une note de 4,6 étoiles.
Adresse : 3993, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
O Thanassis Grillades Grecques
Un peu plus haut sur la Main, cet établissement obtient lui aussi 4,6 étoiles. Comme son nom le laisse deviner, c’est un spécialiste des grillades grecques, l’adresse à retenir quand une grosse fringale de cuisine méditerranéenne se fait sentir.
Adresse : 5282, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pho Anni
Ouvert depuis 2024 dans Notre-Dame-de-Grâce, ce resto vietnamien se démarque avec une note de 4,7 étoiles. Au menu : des bols de Pho, du Pad Thaï, des grillades, des sautés et du café vietnamien glacé. Bonus : c’est un « apportez votre vin »!
Adresse : 5545, ch. Upper Lachine, Montréal, QC
Restaurant L’Oeuforie Matinale
Installé dans Ahuntsic-Cartierville, ce spot de déjeuner se spécialise dans les crêpes sucrées et salées ainsi que dans les plats à base d’œufs. Plusieurs avis soulignent la générosité de ses portions, et il récolte 4,5 étoiles.
Adresse : 391, boul. Henri-Bourassa O., Montréal, QC
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