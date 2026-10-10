5 restos de Montréal reconnus pour leurs grosses portions à petit prix selon Google Maps

Ton ventre ET ton portefeuille vont te dire merci! 🍽️
Un plat en bambou avec des mets variés. Droite : Une assiette avec un déjeuner.

Les restos de Montréal reconnus pour leurs grosses portions à petit prix.

@phoanni.mtl | Instagram, @dinettedoree | Instagram
Éditrice Junior

Si tu es du genre à repartir du restaurant avec un doggy bag pour te garder une collation ou un deuxième repas déjà prêt, cette liste est faite pour toi. Google Maps a dévoilé son palmarès 2026 des restos préférés des fans, et Montréal fait partie des dix villes à travers le monde retenues dans le classement.

À lire également : 23 des meilleurs restos abordables au Québec à booker en 2026

Pour établir sa sélection, Google s’est basé sur des milliards d’avis, de notes et de recherches d’itinéraires effectuées dans l’application. Le palmarès est divisé en plusieurs catégories, dont une qui risque de plaire aux gros appétits : Bang for your buck, qui met en lumière les établissements les mieux notés pour leurs portions généreuses à petit prix.

À Montréal, c’est la Dinette Dorée qui arrive en tête, mais quatre autres adresses se retrouvent aussi dans la sélection.

Alors, si tu as envie de bien manger sans vider ton compte en banque, c’est le moment de planifier ta prochaine sortie.

Voici les cinq restos montréalais où te remplir la panse :

Dinette Dorée

Choisi par Google Maps pour représenter Montréal dans la catégorie, ce casse-croûte de Verdun affiche une note de 4,7 étoiles. Son menu ratisse large : burgers, sous-marins, poutines, pizzas, riz frit, sandwichs et wraps, avec des options halal en prime.

Adresse : 6015, boul. LaSalle, Montréal, QC

Page Instagram de Dinette Dorée

Le Vieux St-Laurent

Cette institution du déjeuner mise sur les classiques réconfortants, servis dans une ambiance rétro des années 1950. On y va pour les assiettes bien garnies et le café à volonté, le tout avec une note de 4,6 étoiles.

Adresse : 3993, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Site Internet du restaurant Le Vieux St-Laurent

O Thanassis Grillades Grecques

Un peu plus haut sur la Main, cet établissement obtient lui aussi 4,6 étoiles. Comme son nom le laisse deviner, c’est un spécialiste des grillades grecques, l’adresse à retenir quand une grosse fringale de cuisine méditerranéenne se fait sentir.

Adresse : 5282, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Site Internet de O Thanassis Grillades Grecques

Pho Anni

Ouvert depuis 2024 dans Notre-Dame-de-Grâce, ce resto vietnamien se démarque avec une note de 4,7 étoiles. Au menu : des bols de Pho, du Pad Thaï, des grillades, des sautés et du café vietnamien glacé. Bonus : c’est un « apportez votre vin »!

Adresse : 5545, ch. Upper Lachine, Montréal, QC

Site Internet du Pho Anni

Restaurant L’Oeuforie Matinale

Installé dans Ahuntsic-Cartierville, ce spot de déjeuner se spécialise dans les crêpes sucrées et salées ainsi que dans les plats à base d’œufs. Plusieurs avis soulignent la générosité de ses portions, et il récolte 4,5 étoiles.

Adresse : 391, boul. Henri-Bourassa O., Montréal, QC

Page Facebook du Restaurant L’Oeuforie Matinale

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
restaurants à montréal meilleurs restaurants à montréal restos pas chers à montréal
Montréal Manger et Sortir Canada Manger et Sortir Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

9 des meilleurs restaurants apportez votre vin sur la Rive-Sud de Montréal

Une bonne bouffe et ta bouteille de vin préférée = le rêve.

23 des meilleurs restos abordables au Québec à booker en 2026

Pas besoin de dépenser des fortunes pour bien manger! ✨

Cette foodie marocaine nous dévoile où manger les meilleurs plats méditerranéens à Montréal

Prépare-toi à faire voyager tes papilles! 🤤

13 excellents restaurants du Vieux-Québec pour éviter les attrape-touristes

Histoire de payer pour la bouffe et non pour la vue!

Tu as des chances de voir des aurores boréales scintiller au-dessus du Québec ce week-end

Lève les yeux au ciel, ça s'annonce féerique! 🤩

14 trouvailles au Costco en octobre 2026 pour un automne et un hiver douillets

C'est la saison du « cocooning»!

Tu peux avoir jusqu’à 10 000$ pour changer ton vieux système de chauffage: Voici quoi savoir

Au prix qu'une thermopompe coûte neuve, ce n’est pas de refus!

Le ministre Lacombe, expulsé de la CAQ pour avoir participé au party du PQ, s'excuse

Il a fait la fête avec le mauvais parti... 😬

Monopoly chez McDonald's : Voici les vignettes les plus rares et ce qu'elles font gagner

La plus rare te paie le McDo à VIE! 🍟

Le top des meilleures villes où voyager en 2026 est dévoilé et Montréal bat Paris

Attends de voir le numéro 1. 👀✈️

Une expérience immersive d'horreur réservée aux 18 ans + débarque près de Laval

Être le personnage principal d'une histoire terrifiante, ça te tente? 🎃

Frais de garde au Québec : La date limite pour recevoir ton crédit d'avance arrive vite

Si tu paies une garderie non subventionnée, ça te concerne. ⏳

Ce festival d'Halloween près de Montréal a des labyrinthes illuminés et des parcours hantés

Tu peux choisir ton niveau de frissons selon l’activité! 👻👀