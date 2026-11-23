Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 840 $ seront versés dans ton compte cette semaine
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Les personnes de 65 ans et plus qui touchent la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) peuvent déjà encercler une date sur le calendrier du frigo. Le dépôt de novembre de Service Canada arrive cette semaine. C'est aussi le dernier à suivre l'horaire habituel, puisque celui de décembre sera devancé pour les Fêtes.
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Côté montant, aucune surprise ce mois-ci. Ce qui change d'une personne à l'autre, c'est ton âge, le nombre d'années que tu as vécues au pays et ce que tu as déclaré dans tes impôts à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Comme il s'agit d'une pension fédérale, Revenu Québec ne verse rien ici, même si la SV doit figurer dans tes deux déclarations.
Envie de voir les autres prestations et crédits qui arrivent en fin de mois? On les a réunis pour les personnes retraitées en décembre. Voici combien la SV peut te rapporter cette semaine, ce qui peut gruger ton dépôt et quel jour surveiller ton compte.
Qui reçoit la Sécurité de la vieillesse ?
Il faut avoir 65 ans et avoir habité au Canada au moins 10 ans depuis tes 18 ans. La pleine pension exige 40 années de résidence. En deçà, la pension est calculée au prorata. Par exemple, si tu as vécu 25 ans au pays, tu reçois les 25 quarantièmes de la pension complète.
Pas de lettre de Service Canada à l'approche de tes 65 ans ? L'inscription est souvent automatique, mais sans avis par la poste, c'est à toi de faire la demande.
Combien peux-tu recevoir cette semaine ?
Ton dépôt de novembre sera identique à celui d'octobre, puisque la pension n'est révisée qu'en janvier, avril, juillet et octobre. Pour le trimestre d'octobre à décembre 2026, voici le plafond mensuel selon ton âge et ton revenu net individuel de 2025 :
- Jusqu'à 762,50 $ par mois de 65 à 74 ans, si ton revenu net reste sous 152 062 $
- Jusqu'à 838,75 $ par mois à 75 ans et plus, si ton revenu net reste sous 157 923 $
Ce sont des plafonds, pas un montant garanti. Une pension partielle ou un revenu élevé réduisent ce qui arrive dans ton compte.
Comment un bon revenu fait-il fondre la pension? Au-dessus de 93 454 $ de revenu net en 2025, 15 cents sont retenus sur tes dépôts pour chaque dollar excédentaire. Avec 103 454 $, par exemple, l'excédent de 10 000 $ te coûte 1 500 $ sur l'année, soit 125 $ de moins par versement.
Quand le versement arrive-t-il ?
Le dépôt de novembre est prévu ce jeudi 26 novembre. Si tu touches aussi le Supplément de revenu garanti, l'Allocation ou l'Allocation au survivant, ces sommes arrivent en même temps.
Tu reçois aussi une rente du Régime de rentes du Québec (RRQ)? Ne la cherche pas jeudi. Retraite Québec la dépose le lundi 30 novembre, soit le dernier jour ouvrable de novembre, selon son propre calendrier.
Service Canada devance ensuite son calendrier pour les Fêtes. Le versement de décembre est prévu le mardi 22 décembre.
Pour vérifier les montants maximaux et les seuils de revenu, rends-toi sur la page officielle des paiements de la Sécurité de la vieillesse.
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