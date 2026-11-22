Quel est le salaire d'un policier de la Sûreté du Québec en 2026? Voici quoi savoir
Le salaire grimpe vite, mais les horaires viennent avec.
Tu les vois sur l'autoroute, peut-être dans les rues de ta petite municipalité ou aux nouvelles : les policières et policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sont partout sur le territoire. Mais quel est le salaire de ces personnes qui portent l'uniforme vert et qui font régner la loi et l'ordre à travers la province? On s'est penché sur la question.
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Si tu ne le savais pas déjà, la SQ est le corps de police national du Québec et la seule organisation policière à avoir juridiction sur l'ensemble du territoire, outre la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui s'affaire aux enjeux fédéraux. On y comptait, au 31 mars 2025, 6 131 policiers et policières et 1 042 municipalités et territoires desservis, selon le plus récent rapport de gestion.
Le service de police provincial dessert notamment les municipalités qui n'ont pas leur propre service de police, surveille le réseau routier et mène des enquêtes d'envergure, comme celles qui visent certains des fugitifs les plus recherchés au pays.
Voici quelques exemples de tâches que peuvent effectuer les membres de la SQ, selon leur affectation :
- Patrouiller sur les routes et les autoroutes, et faire respecter le Code de la sécurité routière;
- Répondre aux appels d'urgence et intervenir lors d'accidents, de crimes ou de situations de crise;
- Assurer la sécurité dans les municipalités desservies par la SQ;
- Mener des enquêtes criminelles, notamment sur le crime organisé, les crimes majeurs et les crimes à caractère sexuel;
- Travailler au sein d'unités spécialisées, comme l'escouade canine, la plongée ou le groupe tactique d'intervention.
Quel est le salaire des policiers de la SQ?
Le salaire du personnel policier de la SQ est fixé par le contrat de travail conclu entre le gouvernement du Québec et l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2028.
Cette entente, approuvée à 70 % par les membres en 2024 après plus de deux ans sans contrat, prévoit des hausses de 2 % par année jusqu'en 2026, un rattrapage salarial de 3 % en 2022 et de 1 % en 2023, puis une augmentation de 3,5 % le 1er avril 2027.
Les montants ci-dessous sont des salaires annuels bruts, sans prime ni heure supplémentaire.
Voici l'échelle salariale d'un agent ou d'une agente de la SQ
Une recrue commence au premier échelon et grimpe d'un échelon tous les six mois au début, puis tous les ans, jusqu'à atteindre le sommet après cinq ans de service. Voici l'échelle en vigueur depuis le 1er avril 2026 :
- À l'embauche
- 57 222 $ par année
- Après six mois
- 59 050 $ par année
- Après 12 mois
- 62 741 $ par année
- Après 18 mois
- 66 658 $ par année
- Après 24 mois
- 70 832 $ par année
- Après 30 mois
- 75 254 $ par année
- Après 36 mois
- 81 558 $ par année
- Après 48 mois
- 88 894 $ par année
- Après 60 mois
- 96 901 $ par année
Autrement dit, le salaire de base fait un bond de près de 40 000 $ en cinq ans. Avec la hausse de 3,5 % prévue le 1er avril 2027, un agent ou une agente au sommet de l'échelle dépassera la barre des 100 000 $, à 100 293 $ par année.
Et pour les grades plus élevés?
Les membres qui obtiennent une promotion voient leur salaire grimper davantage. Voici les salaires d'entrée en vigueur depuis le 1er avril 2026, selon les postes et termes employés dans le contrat de travail :
- Agent spécialiste
- 106 591 $ par année
- Sergent gestionnaire
- 111 436 $ par année
- Sergent enquêteur ou sergent gestionnaire enquête
- 112 405 $ par année
- Sergent responsable d'unité
- 123 549 $ par année
Quelles primes peuvent s'ajouter au salaire?
Le contrat de travail prévoit plusieurs ajustements et primes qui peuvent faire grimper la paie, selon l'ancienneté, les fonctions et le lieu de travail.
Voici les principales primes et allocations prévues au contrat de travail :
- Ajustement d'ancienneté de 6 % après 6 ans de service, de 7 % après 10 ans, de 9 % après 14 ans et de 11 % après 21 ans;
- Prime de rétention en patrouille de 3,5 % si tu as 5 à 10 ans de service, et de 4 % après 10 ans;
- Prime de soir de 0,73 $ l'heure;
- Prime de nuit de 11 % à 14 % du taux horaire, selon les années de service;
- Prime de fin de semaine de 4 % et prime de rotation de 1,8 %;
- Allocation annuelle de 19 792 $ à 23 753 $ pour les postes isolés, et de 6 074 $ à 10 730 $ pour les postes éloignés;
- Allocation de rétention de 8 % du salaire à Sept-Îles et à Port-Cartier;
- Allocation de 233 $ par mois pour les maîtres-chiens et de 43,24 $ par jour pour la plongée.
Quels sont les horaires et les heures de travail?
À la SQ, les policiers et policières travaillent généralement sur des quarts de 9 heures ou de 12 heures, de jour, de soir ou de nuit, y compris les fins de semaine et les jours fériés. Sur certains horaires de 12 heures, par exemple, un cycle de 35 jours compte 16 jours de travail et 19 jours de congé.
Les heures supplémentaires sont payées à taux et demi. Le temps double s'applique lorsqu'une personne est rappelée au travail pendant un jour férié ou ses vacances, ainsi que les fins de semaine du 15 juin au 15 septembre, sous certaines conditions. Un rappel au travail est d'ailleurs payé au minimum trois heures.
Les heures supplémentaires peuvent aussi être accumulées dans une banque de temps, jusqu'à 189 heures, pour être reprises en congé plus tard.
Quels sont les avantages sociaux des policiers et policières de la SQ?
Côté vacances, les membres ont droit à 162 heures par année après un an de service, soit l'équivalent de 18 quarts de 9 heures. Ce nombre augmente graduellement avec l'ancienneté, jusqu'à 288 heures après 32 ans.
Ils et elles bénéficient aussi de 81 heures de jours fériés payés par année, auxquelles s'ajoutera un congé spécial de 9 heures dès le 1er avril 2027.
À cela s'ajoutent un régime de retraite propre aux membres de la Sûreté du Québec (RRMSQ) et une assurance collective dont une partie de la prime est payée par le gouvernement.
Il faut toutefois tenir compte des nombreuses retenues sur la paie, notamment les impôts, les cotisations au régime de retraite et aux assurances ainsi que les cotisations syndicales.
Quelles sont les études nécessaires?
Pour devenir policier ou policière au Québec, il faut généralement obtenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques policières, d'une durée de trois ans.
Il faut ensuite réussir le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie de l'École nationale de police du Québec (ENPQ), à Nicolet. Cette formation est obligatoire pour exercer le métier, peu importe le corps de police. Il faut aussi être citoyen ou citoyenne du Canada.
Du 1er mai au 30 septembre, les étudiantes et étudiants en techniques policières peuvent avoir un avant-goût du métier en devenant cadets de la SQ pendant l'été. Le poste est payé 22,59 $ de l'heure, au 1er avril 2026.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l'adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d'un prochain article.
Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.
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