Costco: 6 calendriers de l’avent pour les adultes qui font changement des chocolats «cheap»
Il y en a pour tous les goûts, du vin aux LEGO.
Rendu à l’âge adulte, un petit chocolat qui goûte le carton chaque matin de décembre, ça ne fait plus vraiment rêver. Alors que Costco a toujours un peu de tout, tu peux y trouver des alternatives qui vont au delà des gourmandises. En passant dans les allées, on a trouvé des calendriers de l’Avent avec de la bière, du vin, des LEGO et même un roman d’amour à lire un chapitre à la fois. Bref, de quoi rendre le compte à rebours jusqu’à Noël pas mal plus le fun.
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Voici six options repérées à l'entrepôt qui pourraient bien te donner le goût de commencer le décompte jusqu'à Noël un peu plus tôt cette année. Que tu cherches un petit cadeau à t'offrir, une surprise pour ta douce moitié ou une idée originale pour quelqu'un qui a déjà pas mal tout, il y a de quoi faire changement des traditionnelles boîtes de chocolats. Certains calendriers permettent de découvrir un nouveau produit chaque jour, tandis que d'autres proposent plutôt une activité ou un petit moment de détente à intégrer à ta routine de décembre. Et entre nous, personne n'a dit qu'il fallait absolument ouvrir une case par jour.
Tu peux très bien prendre ton temps et prolonger le plaisir après Noël, ou prendre un peu d'avance sur le calendrier. On ne dira rien!
Caisse de l’avent - Unibroue
La Caisse de l’Avent d’Unibroue renferme 24 bières de la brasserie de Chambly.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 39,71 $
Les adeptes de petites frettes peuvent se désaltérer avec une canette chaque soir à partir du 1er décembre grâce à ce coffret d'Unibroue. La brasserie québécoise a réuni huit variétés de bières dans cette caisse de 24 canettes présentée sous forme de calendrier de l'avent, avec les numéros et tout! On y retrouve notamment la Blanche de Chambly, la Maudite, la Don de Dieu et la Trois Pistoles, en plus de l'Eau Bénite et de l'Entre-deux Saisons. C'est une belle idée pour la personne qui a toujours une nouvelle bière à te faire goûter, ou pour toi-même.
Coffret de chocolats chauds - The Grinch
Le coffret de chocolats chauds du Grinch au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Le Grinch a peut-être volé Noël, mais il se rattrape avec du chocolat chaud. Ce coffret de 680 grammes contient de quoi préparer 24 tasses, réparties dans des boîtes de métal en forme de boules de Noël à l’effigie du personnage de Dr. Seuss. Une fois vidées, elles peuvent servir de décorations dans le sapin. Ce n’est pas exactement un calendrier de l’Avent, mais avec ce nombre de portions, le compte est bon : une tasse par soir jusqu'à Noël, ça se prend bien!
Calendrier de l’avent - Domaine St-Basile
Le calendrier de l’Avent du Domaine St-Basile au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 89,99 $
Tu es plus du genre verre de vin que canette de bière? Ce calendrier du Domaine St-Basile cache 24 petites bouteilles de 200 millilitres de vin produit au Québec. Dans la boîte, il y a huit rouges Frontenac noir, quatre rouges réserve Frontenac noir, quatre blancs Frontenac gris et huit vins cuivrés Frontenac gris. Chaque format donne un peu plus qu’un verre, ce qui peut aussi être parfait pour une petite dégustation quotidienne avec ta personne favorite. À environ 3,75 $ la bouteille, c’est une façon intéressante de découvrir des cépages d’ici.
Romance de l’avent
Le roman Un Noël à la cerise de la collection Romance de l’Avent au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 18,99 $
Dans la collection Romance de l’avent d’Auzou, chaque chapitre correspond à une journée de décembre : tu en ouvres un par jour, comme une case de calendrier, jusqu’à Noël. Au Costco, on a repéré Un Noël à la cerise, de Cynthia Kafka, et Un cœur pour Noël, de Sophie Jomain, le titre qui a lancé la vague il y a quelques années. Le plus difficile, ce sera de ne pas tout dévorer dès le premier soir. Ça fait aussi un bon cadeau pour l’amie qui ne manque jamais un film de Noël quétaine.
Calendriers de l’avent - LEGO
Les calendriers de l’Avent LEGO au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 49,99 $
Qui a dit que les LEGO, c’était juste pour les enfants? Au Costco, les calendriers de l’avent de la marque sont offerts en trois modèles assortis : Star Wars, Marvel et Disney. Celui de Marvel compte 317 $ morceaux, celui de Star Wars, 293 $, et celui de Disney, 290 $. De quoi t’occuper quelques minutes chaque matin avec ton café, ou partir une petite compétition avec le reste de la maison. Le choix peut varier d’un entrepôt à l’autre, alors jette un œil à ce qui reste sur la palette.
Calendrier de l’avent - Lindt
Le calendrier de l’Avent Lindt Teddy au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 23,99 $
Okay, celui-là, c’est du chocolat. Mais on est loin du petit carré un peu fade. Avec le calendrier Teddy de Lindt, tu peux tomber sur des boules Lindor, des napolitains, du nougat, un bonhomme de neige, un mini-renne et des oursons Teddy de différentes tailles, dont un de 40 grammes. Si tu as la dent sucrée, c'est un classique que tu pourras savourer tous les jours en attendant d'ouvrir tes cadeaux.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.