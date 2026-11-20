Voitures hybrides, électriques : Ton immatriculation te coûtera plus cher en 2027 au Québec
Tu croyais avoir déjoué la taxe sur l’essence, mais… 🥴
Si tu roules en voiture électrique ou en hybride rechargeable, le renouvellement de ton immatriculation va faire un peu plus mal au portefeuille en 2027. Et cette fois, ce n'est pas seulement la taxe pour le transport en commun qui est en cause.
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Pendant des années, les propriétaires de véhicules électriques ont profité de plusieurs avantages. Mais Québec a décidé que ces personnes devaient aussi contribuer davantage au financement des routes et du transport collectif, puisqu'ils ne paient pas la taxe sur l'essence comme les autres automobilistes.
Le gouvernement instaure donc un nouveau droit annuel qui s'ajoutera aux frais d'immatriculation dès le 1er janvier 2027. Il sera perçu au moment du renouvellement des plaques, a annoncé la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
Combien tu paieras de plus selon ton véhicule
Le montant dépend du type de véhicule. Voici ce qui s'ajoutera chaque année à partir de 2027 :
- Voiture entièrement électrique - 125 $ par année
- Voiture hybride rechargeable - 62,50 $ par année
- Voiture hybride non rechargeable - aucun montant supplémentaire
Les hybrides « classiques », qui ne se branchent pas, ne sont donc pas visées par cette nouvelle contribution. Leurs propriétaires paieront les mêmes frais qu'une voiture à essence, y compris les hausses de la taxe pour le transport collectif dans plusieurs régions.
Un rabais de 50 $ qui ne s'applique pas
De septembre 2026 à août 2027, Québec accorde un rabais de 50 $ sur les droits d'immatriculation des véhicules de promenade. Les voitures à essence, au diesel, hybrides et hybrides rechargeables y ont droit, mais pas les véhicules entièrement électriques.
Pour un hybride rechargeable, ce rabais viendra donc absorber une bonne partie du nouveau droit de 62,50 $ pendant cette période. Les propriétaires de voitures électriques, eux, paieront les 125 $ sans aucune compensation.
La taxe pour le transport collectif s'ajoute aussi
Comme tous les automobilistes, les propriétaires de véhicules électriques et hybrides doivent aussi payer la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade (TIV) selon la municipalité où le véhicule est immatriculé. Une contribution de 30 $ au transport en commun s'y ajoute dans les secteurs desservis par un organisme de transport collectif.
Or, la TIV augmente en 2027 dans toutes les régions où elle existait déjà. Elle atteindra notamment 158,21 $ dans le Grand Montréal, 93,75 $ à Sherbrooke, 92,70 $ à Gatineau et 63 $ à Québec.
Concrètement, le propriétaire d'une voiture électrique immatriculée dans la plupart des municipalités du Grand Montréal devra prévoir 313,21 $ pour la TIV, la contribution au transport en commun et le nouveau droit annuel.
À Québec, la facture d'un hybride rechargeable pour ces mêmes frais s'élèvera à 155,50 $. Ces montants s'ajoutent aux droits d'immatriculation de base et à la contribution d'assurance.
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