On a « stalké » Enzo d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir
Fait-il partie de tes chouchous?
Arrivé peu après la première vague de candidats et de candidates à Occupation Double Panama, Enzo s’est rapidement retrouvé au cœur d’un triangle amoureux avec Emma et Billy. Au fil de l’aventure, il a gagné l’affection d’une partie du public, et maintenant que plusieurs couples chouchous ont été éliminés avant la dernière étape, on verra lors de la finale si son charisme et son parcours pourront lui permettre de tout remporter.
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Afin d'en savoir un peu plus sur lui, on a fouillé sur le Web. Il faut dire que sa présence en ligne est plutôt discrète, mais on a tout de même déniché six choses qui pourraient t'intéresser.
Il a quitté la Corse pour Québec
Enzo Poncetta, 25 ans, est originaire de France. Sur son profil Facebook, on peut lire qu'il vient plus précisément de Bastia, une ville du nord-est de la Corse, située entre les montagnes et la mer Méditerranée. Il vit maintenant à Québec, où il travaille comme serveur.
Le basketball l’a suivi de la Corse au Québec
Il a d’abord porté les couleurs de Borgo, en Haute-Corse, puis de Venelles, près d’Aix-en-Provence, avant de poursuivre son parcours au Québec. En 2020, il s’est joint aux Titans du Cégep Limoilou, en Division 2, comme ailier. L’équipe soulignait alors sa vision du jeu, son côté explosif et sa défense.
À 23 ans, il est finalement retourné en Corse pour jouer la saison 2024-2025 avec l’Étoile Filante Olympique Bastiaise, en Nationale masculine 3 (NM3). En juin 2025, le club a annoncé son départ pour une « nouvelle aventure » au Canada.
Petite trouvaille : selon les Titans, Enzo mesure six pieds deux pouces.
Il s’entraîne au Hyrox
Si tu ne connais pas le Hyrox, c’est une compétition de mise en forme qui combine la course à pied et des épreuves d’entraînement fonctionnel. Et disons qu’Enzo prend ça au sérieux! En 2026, il a décroché sa qualification pour les Championnats du monde à Stockholm, en Suède, grâce à sa performance au GoodLife Hyrox d’Ottawa, dans la catégorie Pro hommes 16-24 ans.
Est-ce qu’il s’est rendu jusqu’en Suède : le site TrainRox ne mentionne aucune participation aux Championnats du monde. On y découvre toutefois qu’il a déjà terminé en seconde place de son groupe d’âge, et pas juste une fois, mais deux!
Enzo a participé à un défilé de mode
En avril 2026, Enzo a pu démontrer ses talents de mannequin en marchant sur scène pour le défilé de mode organisé par les étudiantes et étudiants du baccalauréat en Communication publique de l'Université Laval. Sur Instagram, il a qualifié cette expérience d'extraordinaire.
Tu peux le voir dans des pubs
Enzo est apparu dans des publicités de Duus, une marque de gel énergisant à base d’érable. Dans deux vidéos partagées par l'entreprise québécoise en janvier, on le voit s’entraîner dans un gym alors que du texte ou une voix off passe un message au sujet du produit. Avec son profil de sportif, ce n'est pas surprenant de le voir dans ce contexte, mais ça reste un fun fact intéressant.
Sa communauté Instagram a beaucoup grandi
Plus de 10 000 personnes se sont abonnées au compte Instagram d'Enzo d'OD depuis le mois d'août.
Enzo fait partie des finalistes d'OD avec Emma, et on peut voir qu'il a gagné en popularité auprès du public depuis ses débuts à l'écran. Le 19 août, soit le jour de l'annonce de sa participation, le candidat avait une communauté d'environ 1 200 personnes qui le suivaient sur Instagram. En date du 19 novembre, à quelques jours du dévoilement du couple gagnant de la saison, ce chiffre monte à près de 12 000. À voir si c'est assez pour lui permettre de remporter la saison!
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