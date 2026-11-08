On a « stalké » Sabrina d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir
Elle a déjà pris soin de visages bien connus! ✨
Chaque saison d’Occupation Double, les fans se transforment en détectives pour en apprendre davantage sur les célibataires qui tentent leur chance en amour devant les caméras. Cette année, Sabrina Fontaine fait réagir le public d’OD Panama, et plusieurs l’apprécient pour sa grande maturité. On a donc fouillé le Web pour découvrir qui elle est à l’extérieur des maisons.
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De son métier, qui l’a amenée à côtoyer des personnalités québécoises, à ses nombreux voyages, voici huit choses à savoir sur celle qui est très populaire auprès des adeptes de l'émission (attends de voir à quel point sa communauté a grandi sur Instagram).
Elle vient de la Rive-Sud
Sabrina Fontaine est originaire de Varennes, en Montérégie. Si le nom de la ville te dit quelque chose, c’est normal : Alexis, l’un des gars de cette saison, a lui aussi grandi dans cette municipalité située au bord du fleuve.
Elle est esthéticienne et technicienne laser
Même si elle a ses racines sur la Rive-Sud, c’est dans la métropole que la candidate travaille comme esthéticienne et technicienne laser. Elle fait partie de l’équipe d’Espace Skins Montréal, où elle prodigue des soins de la peau à sa clientèle.
Sur Instagram, elle a d’ailleurs un compte professionnel sous un autre nom, soit @dailymarguerite (Sabrina Marguerite).
Des personnalités québécoises sont passées entre ses mains
Au fil de sa carrière, la candidate a eu l’occasion de s’occuper de quelques vedettes d’ici. Parmi elles, on retrouve l’actrice Sophie Nélisse, l’animatrice Maripier Morin, qui est aux commandes d’OD Tentations au soleil, le spin-off d’Occupation Double, ainsi que Camille Dufresne, une ancienne candidate de l’émission. Comme quoi le milieu est vraiment petit!
Elle a étudié en entrepreneuriat
Après avoir obtenu son DEC en sciences humaines au Cégep de Sorel-Tracy, où elle a aussi fait partie de l’équipe collégiale de soccer, Sabrina a poursuivi ses études à l’Université Laval. Elle y a fait un certificat en entrepreneuriat et gestion de PME de 2020 à 2022.
Avant de se tourner vers l’esthétique, elle a d’ailleurs travaillé pour l’entreprise d’aménagement paysager de sa famille.
Elle a soufflé 30 bougies cet été
Sabrina a célébré ses 30 ans entourée de ses proches cet été, entre la fin juin et le début juillet. Pour les adeptes d’astrologie, cela signifie que la candidate est née sous le signe du Cancer.
Elle a une sœur
Côté famille, on a appris en fouillant en ligne que Sabrina a une sœur, Alyson. On ne sait toutefois pas qui est l’aînée des deux.
Son passeport a déjà quelques étampes
En faisant défiler ses publications, on comprend vite que la candidate adore voyager. Elle a notamment visité la Grèce, le Maroc et le Portugal, en plus d’avoir fait un saut à New York. Le Panama s’ajoute donc à une liste de destinations déjà bien remplie.
Sa communauté Instagram a explosé
La page Instagram de Sabrina d'OD Panama en date du 11 août 2026.
@sabrinaf.od_officiel | Instagram
Sabrina ne passe pas inaperçue à Occupation Double, et ça paraît sur ses réseaux sociaux. À ses débuts dans l’aventure, son compte @sabrinaf.od_officiel comptait 1 352 abonné.e.s. En date du 5 novembre, ce chiffre grimpe à environ 27 000, soit près de 20 fois plus. Visiblement, sa présence ne laisse pas les téléspectatrices et téléspectateurs indifférents.
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