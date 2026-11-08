Ce « must » de la magie de Noël est 77 % moins cher chez Tigre Géant que sur Amazon

Les mauvais coups du lutin, version petit budget.

La façade d'un Tigre Géant.

Tu peux trouver des lutins coquins pas cher au Tigre Géant.

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Éditrice Junior

Chaque année à l’approche des Fêtes, un drôle de petit visiteur s’installe dans plusieurs maisons du Québec : le lutin de Noël. Caché dans le sapin, en train de faire des anges dans la farine ou de prendre un bain de guimauves, ce personnage farceur fait partie de la magie du temps des Fêtes pour bien des familles. Si le tien a besoin d’un remplaçant cette année (ou si tu veux lancer la tradition), un arrêt au Tigre Géant pourrait te faire économiser pas mal comparé à Amazon.

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Le détaillant connu pour ses bas prix vend présentement un lutin coquin de dix pouces à seulement 6 $. Vendu sous le nom Vilain lutin par la marque Elves Behavin’ Badly, il a tout du classique : un visage en vinyle aux joues rosées, un habit rouge avec une ceinture noire, un collet en feutre blanc, un bonnet et de longues jambes rayées rouge et blanc.

Son corps est tout doux et ses bras et ses jambes sont flexibles, ce qui permet de le placer dans toutes sortes de positions. Selon le site du Tigre Géant, il est fait à 80 % de polyester, à 15 % de PVC et à 5 % de métal.

Une main tenant le Vilain lutin offert \u00e0 6 $ au Tigre G\u00e9ant. Le Vilain lutin offert à 6 $ au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Et c’est là que la différence de prix devient frappante : une poupée semblable se vend plus de quatre fois plus cher sur Amazon Canada.

Ce modèle de la marque LitoMagic, un peu plus grand avec ses douze pouces, a lui aussi un visage en vinyle, une tenue en feutre rouge et des membres en fil de fer qui tiennent la pose. Offert en version « garçon ou fille » sur Amazon Canada, il se vend 25,99 $. L’ensemble des deux, lui, coûte 35,99 $.

La poup\u00e9e de lutin articul\u00e9e de LitoMagic, offerte \u00e0 25,99 $ sur Amazon Canada. La poupée de lutin articulée de LitoMagic, offerte à 25,99 $ sur Amazon Canada.Amazon Canada

Le lutin du Tigre Géant coûte donc environ 77 % de moins que celui d’Amazon. Si tu planifies déjà les mauvais coups de ton lutin pour décembre, ça pourrait valoir la peine de passer au Tigre Géant avant de faire ta commande en ligne.


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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