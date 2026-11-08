Ce « must » de la magie de Noël est 77 % moins cher chez Tigre Géant que sur Amazon
Les mauvais coups du lutin, version petit budget.
Chaque année à l’approche des Fêtes, un drôle de petit visiteur s’installe dans plusieurs maisons du Québec : le lutin de Noël. Caché dans le sapin, en train de faire des anges dans la farine ou de prendre un bain de guimauves, ce personnage farceur fait partie de la magie du temps des Fêtes pour bien des familles. Si le tien a besoin d’un remplaçant cette année (ou si tu veux lancer la tradition), un arrêt au Tigre Géant pourrait te faire économiser pas mal comparé à Amazon.
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Le détaillant connu pour ses bas prix vend présentement un lutin coquin de dix pouces à seulement 6 $. Vendu sous le nom Vilain lutin par la marque Elves Behavin’ Badly, il a tout du classique : un visage en vinyle aux joues rosées, un habit rouge avec une ceinture noire, un collet en feutre blanc, un bonnet et de longues jambes rayées rouge et blanc.
Son corps est tout doux et ses bras et ses jambes sont flexibles, ce qui permet de le placer dans toutes sortes de positions. Selon le site du Tigre Géant, il est fait à 80 % de polyester, à 15 % de PVC et à 5 % de métal.
Le Vilain lutin offert à 6 $ au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Et c’est là que la différence de prix devient frappante : une poupée semblable se vend plus de quatre fois plus cher sur Amazon Canada.
Ce modèle de la marque LitoMagic, un peu plus grand avec ses douze pouces, a lui aussi un visage en vinyle, une tenue en feutre rouge et des membres en fil de fer qui tiennent la pose. Offert en version « garçon ou fille » sur Amazon Canada, il se vend 25,99 $. L’ensemble des deux, lui, coûte 35,99 $.
La poupée de lutin articulée de LitoMagic, offerte à 25,99 $ sur Amazon Canada.Amazon Canada
Le lutin du Tigre Géant coûte donc environ 77 % de moins que celui d’Amazon. Si tu planifies déjà les mauvais coups de ton lutin pour décembre, ça pourrait valoir la peine de passer au Tigre Géant avant de faire ta commande en ligne.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.