Tu peux manger de la bavette À VOLONTÉ pour 45 $ dans ces restos au Québec
Dans cette économie? OUI SVP! 💸
Avec le coût de la vie qui ne cesse de grimper, se payer un bon steak au restaurant peut rapidement devenir un luxe. Entre la pièce de viande, les accompagnements et un verre ou deux, le total de la facture monte vite. Cela dit, le resto-bar western Jack Saloon propose une formule à volonté qui te permet de manger à ta faim sans (trop) vider ton portefeuille.
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Tous les mardis, de 17 h à 20 h, les établissements de Laval, du Quartier DIX30 à Brossard et de Trois-Rivières servent leur bavette autant de fois que ton appétit le permet pour 45 $ par personne.
D’après la vidéo partagée par le restaurant sur ses réseaux sociaux, l’assiette comprend une bavette grillée accompagnée de frites bien assaisonnées et d’une portion de salade de chou rouge, en plus d’un petit ramequin de sauce. Il y a toutefois une règle à respecter : tu dois terminer ton assiette au complet avant d’en commander une nouvelle. Il faut donc t'assurer d'avoir un gros appétit pour vraiment profiter de cette offre.
Pour te donner une idée, la bavette Sterling AAA du menu régulier coûte entre 36 et 39 $ selon la succursale pour une portion de huit onces, servie avec un « beurre cowboy » et frites maison.
Note qu'il s’agit d’une offre pour une durée limitée, et que tu peux te présenter sur place ou réserver une table directement sur le site Web du Jack Saloon pour t'y rendre le mardi. Bon appétit!
Les mardis bavette à volonté du Jack Saloon
Prix : 45 $ par personne pour la bavette à volonté
Quand : Les mardis, de 17 h à 20 h
Adresses :
- Jack Saloon Laval - 4745, boul. Dagenais O., Laval, QC
- Jack Saloon DIX30 - 1720, av. des Lumières, Brossard, QC
- Jack Saloon Trois-Rivières - 332, rue des Forges, Trois-Rivières, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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