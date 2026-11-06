Cette ruelle au décor enchanteur se cache dans le Vieux-Montréal et il y a un accès gratuit
À toi les photos dignes d’un film de Noël aussi quétaine que magique! 🎄📸
Dès que le mois de novembre pointe le bout de son nez, la magie de Noël commence à s'emparer de Montréal. Exit les citrouilles et les guirlandes de feuilles colorées : place aux lumières scintillantes, aux décors enchanteurs et à cette ambiance féérique qui donne envie de citer Mariah Carey. Et certaines adresses de la métropole semblent tout droit sorties d'un conte de Noël. À quelques pas de la place D'Youville, une ruelle bien cachée du Vieux-Montréal se métamorphose annuellement en un véritable petit paradis des Fêtes.
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Il s'agit de la ruelle de la Maison Pépin, qui se pare de lumières scintillantes et de décorations soigneusement choisies pour offrir une ambiance digne d'un film de Noël Hallmark, au point de devenir l'un des coins les plus photographiés de la métropole en décembre.
Bonne nouvelle : la magie sera de retour dès le 14 novembre! La boutique montréalaise a confirmé le retour de ses séances photo de Noël, une tradition qui permet de s'offrir un petit moment digne d'une carte de souhaits des Fêtes.
Le concept est simple : tu réserves ta plage horaire, tu rassembles tes personnes préférées et tu prends la pose devant l’objectif d’un ou d’une photographe professionnelle, loin du traditionnel sapin installé dans le salon. De quoi immortaliser de précieux souvenirs des Fêtes!
Cette année, la séance privée est offerte au coût de 299 $ pour un groupe de cinq personnes maximum (chaque personne supplémentaire coûte 50 $, payables sur place). Le forfait comprend une séance de dix minutes, dix photos retouchées et un accès privé à la ruelle pendant 20 minutes. Chocolat chaud, friandises et biscuits de Noël sont aussi au menu, et ton animal de compagnie est le bienvenu.
Les occasions de jouer les vedettes d’un film de Noël sont toutefois limitées : seuls cinq week-ends sont ouverts aux réservations, et les plages horaires ont tendance à partir vite.
Et si tu souhaites simplement t'imprégner de la magie des lieux sans débourser un sou, c'est aussi possible! La ruelle est accessible gratuitement, sans réservation, du mardi au vendredi, de 11 h à 17 h. Tu pourras donc te promener sous les décorations, admirer les lumières et prendre quelques clichés dans ce décor tout droit sorti d'un conte de fées. Seule exception : les journées où l'endroit est réservé pour un événement privé. Un petit coup d'œil au compte Instagram de la boutique avant de partir est donc une bonne idée pour éviter de trouver porte close.
Tant qu'à être sur place, pourquoi ne pas prolonger la magie avec un peu de magasinage des Fêtes? Puisque la boutique se spécialise dans la décoration, les accessoires de table et la mode, tu pourrais bien y dénicher quelques trésors à glisser sous le sapin. Une belle façon de combiner une sortie féérique et quelques emplettes de Noël en plein cœur du Vieux-Montréal.
Séances photo de Noël à la ruelle de la Maison Pépin
Coût : 299 $ par séance privée — Accès gratuit à la ruelle du mardi au vendredi
Quand : Les samedis et dimanches, du 21 novembre au 20 décembre 2026 pour les photos professionnelles — accès libre du mardi au vendredi, de 11 h à 17 h, à compter de la mi-novembre (sauf lors d'événements privés)
Adresse : 378, rue Saint-Paul O., Montréal, QCSite Internet de la Maison Pépin
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