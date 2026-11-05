Un nouveau chèque allant jusqu’à 679 $ sera versé aux Canadiens pour l’épicerie en 2027

De quoi bien commencer l'année et te desserrer la ceinture.

Une personne à l'épicerie.

Un nouveau chèque allant jusqu’à 679 $ sera versé aux Canadiens pour l’épicerie en 2027, a annoncé Ottawa.

Katarzyna Ledwon | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Bonne nouvelle pour les ménages qui peinent à joindre les deux bouts devant la facture d’épicerie. Dans le budget fédéral 2026 déposé ce jeudi 5 novembre, le gouvernement de Mark Carney annonce un nouveau chèque pour l’épicerie qui sera versé au début de 2027, grâce à une bonification de l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE).

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Cette allocation, qui remplace depuis juillet dernier l'ancien crédit pour la TPS/TVH, vise à aider les ménages à revenu faible ou modeste à payer leurs achats alimentaires et leurs autres dépenses courantes.

Selon Ottawa, plus de 12 millions de personnes à travers le pays pourraient profiter de ce versement unique, qui représente une augmentation de 50 % de leur allocation pour l'année de prestations 2026-2027.

Cette mesure s'ajoute à celles annoncées en janvier, alors que le gouvernement Carney avait instauré un premier supplément unique de 50 %, versé en juin 2026, ainsi qu'une hausse de 25 % de la prestation pour une période de cinq ans, à compter de juillet.

Combien d'argent pourrais-tu recevoir en 2027?

Le montant de ce chèque unique dépendra de ton revenu familial et de la composition de ton ménage. Le budget fédéral de 2026 donne deux exemples de montants maximaux :

  • Jusqu'à 339 $ pour une personne seule sans enfant
  • Jusqu'à 679 $ pour un couple avec deux enfants

Ces sommes seront versées en plus de l'allocation régulière déjà accordée aux personnes admissibles.

En additionnant ce nouveau paiement, le supplément de juin 2026 et la hausse de 25 % entrée en vigueur en juillet dernier, l'aide totale pourrait atteindre environ 1 290 $ pour une personne seule sans enfant et 2 570 $ pour un couple avec deux enfants au cours de l'année de prestations 2026-2027.

Qui pourra recevoir ce nouveau chèque?

Cette aide s'adresse aux personnes et aux familles à revenu faible ou modeste qui sont admissibles à l'ACEBE. Cette allocation est versée chaque trimestre et indexée chaque année pour suivre le coût de la vie.

Elle est administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), et les montants varient selon la situation familiale et les revenus déclarés. Pour y avoir droit, il faut notamment avoir au moins 19 ans et avoir produit sa déclaration de revenus de 2025. Pour une personne seule sans enfant, par exemple, le revenu net doit être inférieur à 60 012 $.

Les personnes admissibles reçoivent normalement leur allocation automatiquement, sans avoir à remplir de demande distincte. Si tu reçois déjà les versements trimestriels de l'ACEBE, tu pourrais donc avoir droit à ce supplément. Le montant exact dépendra toutefois de ta situation personnelle.

Tu n'as pas reçu ton dernier dépôt? Voici les raisons qui peuvent l'expliquer.

Le gouvernement fédéral prévoit effectuer ce paiement au début de 2027, sans préciser de date exacte. Le prochain dépôt de l'ACEBE est quant à lui prévu le 5 janvier.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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