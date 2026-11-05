Le plus grand Liquidation Marie a ouvert à Saint-Jérôme et la file était énorme (VIDÉO)
Il fallait être patient ce matin à Saint-Jérôme. Le nouveau Liquidation Marie, qui devient la plus grande succursale de la bannière au Québec, a ouvert ses portes ce jeudi 5 novembre, et la clientèle était au rendez-vous malgré la pluie.
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L'épicerie à bas prix a troqué son petit local du secteur Saint-Antoine contre un espace trois fois plus grand, dans le même secteur que le Costco. Narcity Québec a visité les lieux la veille de l'ouverture et s'est entretenu avec le directeur général de l'entreprise, Stéphane Boucher.
Une file qui faisait le tour du magasin
@arianefortin31 Le plus grand Liquidation Marie au Québec vient d’ouvrir à Saint-Jérôme, et environ 200 personnes ont bravé la pluie pour être parmi les premières à entrer! 🌧️🛒 Le nouveau magasin est trois fois plus grand que l’ancien, et ça se voit dès qu’on met les pieds à l’intérieur. T’as déjà fait ton tour? 📍 1105, rue Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme 🗓️Ouverture le 5 novembre 2026 @Liquidation marie ♬ sonido original - 💕이보네💕
Les portes ont ouvert à 9 h, mais une longue file s'était formée bien avant. Selon les estimations de Narcity Québec sur place, environ 200 personnes attendaient leur tour. La file serpentait devant l'entrée, s'étirait sur toute la longueur du bâtiment, puis revenait sur elle-même une fois rendue au bout.
Et la pluie battante qui tombait ce matin-là n'a visiblement découragé personne.
Une réponse à laquelle la direction s'attendait. « À chaque ouverture, Marie-Ève est toujours présente avec moi dehors. [...] Il y a toujours environ une centaine de clients. On s'attend à la même réponse demain », avait confié Stéphane Boucher la veille, en parlant de la propriétaire, Marie-Ève Breton.
Cette fois-ci, par contre, la propriétaire n'a pas pu être de la fête. Dans une publication Facebook partagée jeudi matin, Marie-Ève Breton a annoncé qu'elle manquerait l'ouverture, une première pour elle. En raison d'une hospitalisation et d'une infection à traiter, elle doit prendre du repos pour se remettre sur pied.
« Je ne vous cacherai pas que ça me rend extrêmement triste de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui », a-t-elle écrit, avant de remercier sa clientèle et ses « précieuses abeilles », le surnom qu'elle donne aux membres de son personnel.
Un magasin trois fois plus grand
Le nouveau local s'étend sur 15 000 pieds carrés, soit trois fois la superficie de l'ancien. C'est suffisant pour détrôner la succursale de Saint-Roch-de-l'Achigan, qui détenait jusqu'ici le titre de plus grand Liquidation Marie au Québec.
Pour l'équipe, c'est une étape marquante. « C'est notre plus gros magasin, c'est un point tournant pour nous en tant qu'entreprise », a souligné le directeur général.
Et sur place, la différence avec l'ancien emplacement saute aux yeux. Dès l'entrée, un grand espace est occupé par des palettes de produits : breuvages, caisses de bière, pâtes alimetaires et plus encore. Les caisses se trouvent tout près, puis viennent cinq allées doubles. Les réfrigérateurs et les congélateurs occupent le fond du magasin.
On y trouve des produits d'épicerie populaires, mais aussi des produits de beauté, des décorations, des jeux, des jouets et des articles divers du quotidien.
Le concept, lui, ne change pas. L'épicerie mise toujours sur la revente de surplus d'inventaire et de produits déclassés à prix réduit. « On a toujours nos produits de liquidation, qui ont fait le nom de Liquidation Marie », a rappelé Stéphane Boucher, qui parle d'un « beau modèle hybride ».
De la bière et plus de grandes marques
Cette superficie permet aussi d'ajouter des produits qu'on ne trouvait pas avant. Liquidation Marie a conclu un partenariat avec Labatt, et Saint-Jérôme est la première succursale à offrir ses produits. Ils seront éventuellement proposés dans l'ensemble du réseau, selon Stéphane Boucher.
« Avec une plus grande superficie, on peut se permettre d'avoir des fournisseurs nationaux », a-t-il expliqué. L'objectif est clair : « Un client qui se présente, on veut qu'il puisse faire son épicerie au complet ici. »
Certains produits sélectionnés seraient aussi offerts à prix spécial pour l'ouverture, mais l'entreprise a préféré garder la surprise pour la clientèle.
Un déménagement attendu
L'ancienne succursale, qui a fermé ses portes le 1er novembre, avait son lot d'irritants. Son stationnement ne comptait que 25 places, et un commerce voisin imposait des restrictions sur certains produits.
« Ça faisait longtemps qu'on cherchait un bon emplacement », a reconnu Stéphane Boucher, en vantant le grand stationnement et la superficie du nouveau local. Selon lui, l'équipe de direction suit de près les commentaires laissés par la clientèle sur les réseaux sociaux.
Liquidation Marie continuera par ailleurs de louer ses locaux plutôt que d'en devenir propriétaire. L'expertise de l'entreprise, c'est l'alimentation, et non la gestion d'immeubles, a expliqué le DG. Ça n'empêche pas l'enseigne de voir à long terme : « On s'installe pour de bon. »
Et l'expansion se poursuit. Une deuxième succursale dans les Laurentides doit ouvrir à Boisbriand en décembre, tout comme une première en Mauricie, à Trois-Rivières. La bannière vise une cinquantaine d'adresses au Québec d'ici trois ans.
Liquidation Marie de Saint-Jérôme
Quand : Ouvert depuis le 5 novembre 2026
Adresse : 1105, rue Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme, QC
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