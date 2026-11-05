Les cinémas Cineplex offrent des films GRATUITS et des collations à 3 $ ce mois-ci
Au prix que ça coûte d'habitude, profites-en! 🍿🎬
Regarder un film à la maison, c’est confortable, mais ça n’a pas tout à fait le même effet que le grand écran et le son qui fait vibrer ton siège. Sauf qu’entre les billets, le popcorn et les boissons, une sortie au cinéma peut vite coûter cher, et c’est souvent pour ça qu’on reste sur le divan devant Netflix. Mais ce mois-ci, pas besoin de choisir entre ton budget et un bon film en salle : la Journée communautaire Cineplex offre des films complètement gratuits et des collations à 3 $ dans les cinémas participants.
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Le samedi 14 novembre, de 9 h à 11 h, les cinémas Cineplex participants projettent des films familiaux sans frais. De quoi plaire autant aux enfants qu’aux adultes un brin nostalgiques.
Les films à l'affiche pour la Journée communautaire Cineplex. Cineplex
Les billets sont remis uniquement sur place, selon l’ordre d’arrivée, mieux vaut donc arriver tôt si tu veux choisir ton film. Voici les films à l'horaire :
- Tom et Jerry à 10 h
- Paddington 2 à 10 h 15
- Le film LEGO à 10 h 30
- Un film Minecraft à 10 h 45
Côté collations, le popcorn, les boissons de format moyen et certaines friandises coûtent 3 $ (taxes en sus) jusqu’à 11 h. Dans les cinémas qui ont une salle XSCAPE, une carte ou des jetons valables 30 minutes sont aussi remis pour les jeux sans récompense, pratique pour passer le temps avant la projection.
Le Rec Room du Royalmount donne plutôt un bracelet qui permet de jouer pendant une heure aux jeux (sans récompense) pour l'occasion. Jusqu’à midi, quelques grignotines comme les frites y sont également à 3 $.
Pour chaque achat de nourriture ou de boissons au comptoir, et pour chaque achat ou recharge de carte ou de bracelet de jeu, 1 $ ira à BGC Canada, un organisme qui offre des programmes aux jeunes après l’école. Il y a donc plus d'une raison de profiter de cette journée spéciale.
Journée communautaire Cineplex
Prix : Films gratuits et grignotines à 3 $ (taxes en sus)
Quand : Le samedi 14 novembre 2026, de 9 h à 11 h
Adresse : Cinémas Cineplex et établissements The Rec Room et Playdium participants au Canada
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