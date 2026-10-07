Des films sont à seulement 3,99 $ dans certains Cineplex du Québec en octobre
Une sortie ciné à moins de 5 $? On dit OUI! 🍿🎃
Si tu cherches quoi faire avec les enfants un samedi matin cet automne, Cineplex a une option qui ne fera pas trop mal à ton portefeuille. En octobre, la série Films en famille propose des longs métrages d’animation et des titres d’Halloween dans certaines salles du Québec, à seulement 3,99 $ le billet.
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Le principe est simple : chaque semaine, un titre différent est projeté dans les cinémas participants. La sélection n’est toutefois pas offerte partout, alors mieux vaut vérifier quel établissement près de chez toi est de la partie avant de te déplacer.
Des billets à petit prix sont offerts par Cineplex tout le mois d’octobre 2026. Cineplex
Le 10 octobre, La Pat’Patrouille : le film mission Dino sera présenté au Capitol Saint-Jean, au Cinéma Galaxy Sherbrooke et au Cinéma Cineplex Odeon Beauport. Dans cette nouvelle mission, les chiots s'échouent sur une île tropicale inexplorée peuplée de dinosaures après que leur navire a été pris dans une mystérieuse tempête.
Le reste du mois prend une tournure plus magique, puis carrément épeurante. Le 17 octobre, ce sera au tour de L’arbre enchanté, suivi de La pendule d’Halloween le 24 octobre et de La mariée cadavérique le 31 octobre, pile le matin de la collecte de bonbons. Les salles participantes au Québec pour ces représentations seront annoncées au fur et à mesure.
Un incontournable de la saison des citrouilles sera projeté le 31 octobre. Cineplex
Au guichet, le prix est de 3,99 $ plus taxe, mais si tu réserves en ligne, le prix varie selon ton statut : le coût reste le même pour les membres CinéClub, puisque les frais de réservation sont supprimés, alors qu’il grimpe à 4,99 $ pour les membres Scène+ (1 $ de frais) et à 5,49 $ pour tous les autres (1,50 $ de frais). Ces frais te permettent de choisir tes sièges à l’avance, et ils s’appliquent seulement aux quatre premiers billets d’une même transaction. Tous les prix sont avant taxes.
Ce n’est pas tous les jours qu’une sortie au grand écran coûte moins cher qu’un café et une pâtisserie. Que ce soit pour divertir la marmaille ou pour replonger dans ton enfance, tu as de quoi remplir tes fins de semaine d’octobre.
Films en famille au Cineplex en octobre
Prix : 3,99 $, plus les taxes et les frais de réservation en ligne (selon le mode d’achat)
Quand : Les 10, 17, 24 et 31 octobre 2026
Adresse : Cineplex participants au Québec, à vérifier selon la date de projection
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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