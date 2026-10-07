Des films sont à seulement 3,99 $ dans certains Cineplex du Québec en octobre

Une sortie ciné à moins de 5 $? On dit OUI! 🍿🎃

L'intérieur d'un cinéma Cineplex.

Des films sont à 3,99 $ dans certains Cineplex du Québec.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu cherches quoi faire avec les enfants un samedi matin cet automne, Cineplex a une option qui ne fera pas trop mal à ton portefeuille. En octobre, la série Films en famille propose des longs métrages d’animation et des titres d’Halloween dans certaines salles du Québec, à seulement 3,99 $ le billet.

À lire également : Cineplex offre le billet et le popcorn à 5 $ chacun ce week-end : Voici comment en profiter

Le principe est simple : chaque semaine, un titre différent est projeté dans les cinémas participants. La sélection n’est toutefois pas offerte partout, alors mieux vaut vérifier quel établissement près de chez toi est de la partie avant de te déplacer.

Affiche des films. Des billets à petit prix sont offerts par Cineplex tout le mois d’octobre 2026. Cineplex

Le 10 octobre, La Pat’Patrouille : le film mission Dino sera présenté au Capitol Saint-Jean, au Cinéma Galaxy Sherbrooke et au Cinéma Cineplex Odeon Beauport. Dans cette nouvelle mission, les chiots s'échouent sur une île tropicale inexplorée peuplée de dinosaures après que leur navire a été pris dans une mystérieuse tempête.

Le reste du mois prend une tournure plus magique, puis carrément épeurante. Le 17 octobre, ce sera au tour de L’arbre enchanté, suivi de La pendule d’Halloween le 24 octobre et de La mariée cadavérique le 31 octobre, pile le matin de la collecte de bonbons. Les salles participantes au Québec pour ces représentations seront annoncées au fur et à mesure.

Affiche de La mari\u00e9e cadav\u00e9rique. Un incontournable de la saison des citrouilles sera projeté le 31 octobre. Cineplex

Au guichet, le prix est de 3,99 $ plus taxe, mais si tu réserves en ligne, le prix varie selon ton statut : le coût reste le même pour les membres CinéClub, puisque les frais de réservation sont supprimés, alors qu’il grimpe à 4,99 $ pour les membres Scène+ (1 $ de frais) et à 5,49 $ pour tous les autres (1,50 $ de frais). Ces frais te permettent de choisir tes sièges à l’avance, et ils s’appliquent seulement aux quatre premiers billets d’une même transaction. Tous les prix sont avant taxes.

Ce n’est pas tous les jours qu’une sortie au grand écran coûte moins cher qu’un café et une pâtisserie. Que ce soit pour divertir la marmaille ou pour replonger dans ton enfance, tu as de quoi remplir tes fins de semaine d’octobre.

Films en famille au Cineplex en octobre

Prix : 3,99 $, plus les taxes et les frais de réservation en ligne (selon le mode d’achat)

Quand : Les 10, 17, 24 et 31 octobre 2026

Adresse : Cineplex participants au Québec, à vérifier selon la date de projection

Site Internet de Cineplex

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
cineplex films en famille cineplex bucket list de narcity
Québec Canada Choses à faire Choses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Allocation pour l'épicerie : Voici pourquoi tu n'as PAS reçu ton versement d'octobre

Ton dépôt n'est toujours pas là? Voici ce qui a pu se passer. 🧐

Christine Fréchette démissionne : Voici ce qui va se passer avec la CAQ qui n’a aucun élu

« Hier soir, vous avez été clairs. »

8 promesses du Parti québécois de PSPP qui impacteront ton quotidien

Est-ce que la minorité va lui permettre de toutes les tenir?🤔

Voici quel sera le salaire de Paul St-Pierre Plamondon comme premier ministre du Québec

Disons que c'est une belle augmentation de salaire. 💰

Les candidats d'OD Tentations au soleil sont dévoilés et il y a 2 gagnantes d'OD

Il y a aussi des visages qu'on n'a jamais vus. 👀🌶️

Voici qui de ces 9 personnalités connues ont été élues aux élections 2026 du Québec

Quelques vedettes ont réussi à se frayer une place à l’Assemblée nationale!

8 choses à savoir sur Paul St-Pierre Plamondon, premier ministre élu du Québec

Tu n’as pas fini d'en entendre parler.

Le maire de Laval se fait opérer pour sa tumeur au cerveau et voici qui le remplace

« Mon dernier message avant mon opération au cerveau. »

Prime Day d'Amazon: 14 produits populaires qui sont jusqu'à 35 % moins chers qu'au Sephora

Épargner plus de 21 $ sur un seul produit, ça se prend vraiment bien! 😍

13 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 63 %

380 $ d'économie sur un seul achat? OUI SVP!