Des films à 3 $ débarquent dans 26 cinémas du Québec : Voici quand et comment en profiter
Un billet de cinéma au prix d’un café? On dit oui. 🍿
Rien de mieux qu’une sortie au cinéma pour décrocher un peu, surtout quand le froid s’installe et que les jours deviennent plus gris. Mais il faut le dire, entre le billet, le popcorn et la liqueur, la facture peut grimper pas mal vite. Bonne nouvelle : dès cet automne, plusieurs salles au Québec vont te faire économiser sur une bonne partie de ta sortie avec des projections à 3 $, taxes incluses.
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Dans le cadre du projet pilote Les dimanches Aime ton cinéma, 26 cinémas indépendants du Québec offriront des places à mini-prix dès le 8 novembre 2026, pour aller voir des films québécois tous les deuxièmes dimanches du mois.
L’initiative est lancée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), en collaboration avec Aime ton cinéma. Côté programmation, chaque salle choisit ses films selon ce qu’elle a à l’affiche. Tu ne trouveras donc pas forcément les mêmes titres à Rimouski qu’à Montréal, ce qui ajoute un côté unique à cette sortie.
Pour te procurer une place, tout se passe sur le site lesdimanches.aimetoncinema.ca, et seulement là. Pas besoin de te créer un compte, mais tu ne pourras pas acheter plus de deux billets. Ils seront mis en vente quelques jours avant chaque dimanche, et comme les sièges sont limités, mieux vaut ne pas trop attendre.
Sache que pour chaque billet vendu, la SODEC rembourse la salle au tarif habituel. L’idée, c’est d’attirer du nouveau monde vers les œuvres d’ici tout en donnant un coup de main aux salles et aux distributeurs.
« Grâce à une programmation qui saura rejoindre tous les goûts et tous les âges, notamment les jeunes, nous espérons faire découvrir, ou redécouvrir, toute la richesse et la diversité du cinéma québécois », a souligné Louise Lantagne, présidente-directrice générale de la SODEC, par voie de communiqué.
Le projet s’inspire de la campagne belge J’peux pas, j’ai cinéma, qui propose elle aussi des séances à prix symbolique pour faire rayonner le cinéma national.
Voici les cinémas participants :
Abitibi-Témiscamingue
Cinéma Amos - Amos
Cinéma Capitol Val-d’Or - Val-d’Or
Bas-Saint-Laurent
Cinéma Dégelis - Dégelis
Cinéma Princesse - Rivière-du-Loup
Cinéma Lido Rimouski - Rimouski
Capitale-Nationale
Cinéma Beaumont - Québec
Cinéma Cartier - Québec
Cinéma Alouette - Saint-Raymond
Chaudière-Appalaches
Cinéma Lumière - Sainte-Marie
Estrie
Cinéma Magog - Magog
Cinéma Princesse - Cowansville
La Maison du cinéma - Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Cinéma Gaieté - Matane
Cinéma Paradiso - Chandler
Laurentides
Cinéma Carrefour du Nord - Saint-Jérôme
Cinéma Laurier - Mont-Laurier
Cinéma Saint-Eustache - Saint-Eustache
Mauricie
Cinéma Biermans - Shawinigan
Cinéma Le Tapis Rouge - Trois-Rivières
Montérégie
Cinéma Carnaval - Châteauguay
Montréal
Cinéma Beaubien - Montréal
Cinéma Du Parc - Montréal
Cinéma Public - Montréal
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Cinéma Complexe Alma - Alma
Cinéma Dolbeau - Dolbeau
Cinéma Roberval - Roberval
Que ce soit pour une sortie en famille ou une date qui ne fait pas mal au portefeuille, c’est le moment d’encourager ton cinéma de quartier. Et avec ce que tu économises sur le billet, tu peux te gâter sur le popcorn!
Les dimanches Aime ton cinéma à 3 $
Prix : 3 $ par personne, taxes incluses
Quand : Les deuxièmes dimanches du mois, du 8 novembre 2026 au 10 octobre 2027
Adresse : Dans les cinémas participants au Québec
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