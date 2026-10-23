Rappel important de coussins pour bébé au Canada : cesse de les utiliser immédiatement
Plus de 25 000 unités ont été vendues au pays. Vérifie si tu en as un chez toi. 👀
Si tu as un nid ou un coussin pour bébé à la maison, ça vaut la peine de jeter un œil à l'étiquette. Santé Canada procède au rappel de nombreux nids et coussins pour bébé Kozy et Nido de marque Simmons, puisqu'ils ne respectent pas le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses et présentent un risque de chute.
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L'avis, publié le 22 octobre 2026, touche un nombre important de familles : l'entreprise rapporte que 25 088 unités ont été vendues au pays, de janvier 2002 à septembre 2026. Ça s'ajoute à une série de rappels et de mises en garde visant des articles pour bébé publiés par l'organisme fédéral cette année. Les produits, fabriqués en Chine, sont importés par Jasztex Fibers Inc., qui fait affaire sous le nom de Jupiter Industries, à Mississauga.
En date du 19 octobre, aucun incident ni aucune blessure n'avait été signalé au Canada, selon l'entreprise.
Quels produits sont visés ?
Des nids et coussins pour bébé Kozy et Nido de marque Simmons rappelés en raison d'un risque de chute.Santé Canada
Six modèles offerts en différentes couleurs et textures sont touchés. Tu trouveras le numéro de modèle sur l'étiquette d'avertissement du produit, alors que le code CUP figurait sur l'emballage.
- Kozy, gris : modèle 59900, CUP 7 74021 59900 2
- Kozy, taupe : modèle 59902, CUP 7 74021 59902 6
- Nido, ivoire : modèle 59950, CUP 7 74021 59950 7
- Nido, taupe : modèle 59955, CUP 7 74021 59955 2
- Nido, lait de coco : modèle 59960, CUP 7 74021 59960 6
- Nido, clair de lune : modèle 59965, CUP 7 74021 59965 1
Que faire si tu en as un?
Il faut arrêter immédiatement de l'utiliser et t'en débarrasser de façon sécuritaire, pour que personne ne puisse s'en servir de nouveau. Pas question non plus de le refiler à quelqu'un : la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner un produit rappelé au Canada.
Pour toute question, tu peux joindre Jupiter Industries au 1-800-465-5795, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, ou par courriel à customerservice@jupiterindustries.com.
Santé Canada en profite pour rappeler que le meilleur endroit pour faire dormir un bébé, c'est sur le dos, sur une surface ferme et plate conçue pour le sommeil. L'organisme a d'ailleurs un guide pour créer un environnement de sommeil sécuritaire.
C'est ici pour le rappel de Santé Canada
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