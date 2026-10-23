Fin du courrier à domicile : Postes Canada lance un outil pour savoir quand tu seras touché

Tu vas devoir marcher pour aller chercher ton courrier et ça arrive plus vite que tu penses! 📬

Des camions de Postes Canada.

Postes Canada a lancé un outil pour savoir quand tu seras touché par la fin de la livraison du courrier à domicile.

Elovkoff | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Dans la foulée de sa modernisation, Postes Canada a dévoilé un tout nouvel outil permettant de savoir à quel moment des boîtes postales communautaires seront installées dans ton quartier, mettant ainsi fin à la livraison du courrier à domicile.

À lire également : Quel est le salaire d'un facteur de Postes Canada en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Et tu es loin d'être la seule personne concernée par cette transition. Selon la société d'État, près de quatre millions d'adresses d'un océan à l'autre qui bénéficient toujours de la livraison à la porte passeront aux boîtes postales communautaires au cours des prochaines années.

Les premières municipalités visées par ce changement ont été annoncées en avril dernier, soit Sept-Îles, La Prairie et Candiac. D'ailleurs, les nouvelles installations ont commencé à faire leur apparition à Sept-Îles dans les derniers jours.

Quelque 139 000 autres adresses, réparties entre Laval, Longueuil, Saint-Hubert, Québec, Trois-Rivières et L'Ancienne-Lorette, devront également dire adieu à leur boîte aux lettres en 2027.

Depuis ces annonces, Postes Canada n'avait pas donné de nouvelles concernant les prochaines étapes de sa transition. Or, la société d'État a confirmé, ce jeudi 22 octobre, le lancement d'un outil en ligne qui permet de saisir son code postal pour connaître le moment prévu du changement dans son secteur.

« L'outil sera mis à jour avec des dates plus précises à mesure que les calendriers seront finalisés », précise Postes Canada.

La société d'État assure également que les personnes concernées recevront des préavis et des communications « tout au long du processus et avant que des changements soient apportés ».

À Montréal, les boîtes postales communautaires devraient d'abord faire leur apparition dans l'est de la métropole dès 2028, notamment à Anjou et dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Les quartiers plus centraux, comme Rosemont–La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Ahuntsic-Cartierville, devraient quant à eux être touchés vers 2030 et 2031.

Rappelons que le gouvernement fédéral avait tiré la sonnette d'alarme à l'automne 2025, qualifiant la situation financière de Postes Canada de « crise existentielle », alors que la société d'État avait accumulé plus de 5 milliards de dollars de pertes depuis 2018.

Postes Canada a d'ailleurs déclaré des pertes de 482 millions de dollars pour les trois premiers mois de 2026.

From Your Site Articles
postes canadagouvernement du canadapolitique canadienne
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

18 des meilleures trouvailles et nouveautés à 5 $ et moins au Dollarama

Des marques connues à prix mini aux décos qui n'ont rien à envier à celles du Winners, ces trouvailles valent le détour! 👀

6 pays dans le Sud visés par un avertissement de voyage du Canada ce mois-ci

Mieux vaut lire ça avant de réserver ton prochain voyage au soleil!

PSPP veut instaurer 3 semaines de vacances pour tous au Québec : Voici quoi savoir

Une priorité sur laquelle il ne perd pas de temps. 👀

Nouveau Conseil des ministres de PSPP : On te démêle qui fait quoi au gouvernement

Il y en a pas mal qui en auront plein les bras! 🤯

La proprio de Liquidation Marie se défend de nuire aux banques alimentaires

Elle répond aux critiques, une à une. 👀

8 activités pour profiter de l'automne à Montréal ce week-end

Il ne manque pas de choses à faire en tout cas!

Dollarama vend à seulement 5 $ une brume solaire qui coûte 19,99 $ chez Jean Coutu

Même produit, même format, quatre fois moins cher. 🤯☀️

Cette friperie à Montréal est parfaite pour trouver ton costume d'Halloween à bon prix

Pas besoin de te ruiner pour le costume parfait! ✨

Airbnb change ses règles : ton hôte ne pourra plus t’imposer le ménage avant de partir

Non, t'es pas supposé avoir une longue liste de tâches ET payer des frais de ménage. 🫠

8 aliments que tu devrais acheter sur Amazon au lieu de chez Maxi pour économiser

Même pas besoin de sortir de chez toi!