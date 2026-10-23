Fin du courrier à domicile : Postes Canada lance un outil pour savoir quand tu seras touché
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Dans la foulée de sa modernisation, Postes Canada a dévoilé un tout nouvel outil permettant de savoir à quel moment des boîtes postales communautaires seront installées dans ton quartier, mettant ainsi fin à la livraison du courrier à domicile.
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Et tu es loin d'être la seule personne concernée par cette transition. Selon la société d'État, près de quatre millions d'adresses d'un océan à l'autre qui bénéficient toujours de la livraison à la porte passeront aux boîtes postales communautaires au cours des prochaines années.
Les premières municipalités visées par ce changement ont été annoncées en avril dernier, soit Sept-Îles, La Prairie et Candiac. D'ailleurs, les nouvelles installations ont commencé à faire leur apparition à Sept-Îles dans les derniers jours.
Quelque 139 000 autres adresses, réparties entre Laval, Longueuil, Saint-Hubert, Québec, Trois-Rivières et L'Ancienne-Lorette, devront également dire adieu à leur boîte aux lettres en 2027.
Depuis ces annonces, Postes Canada n'avait pas donné de nouvelles concernant les prochaines étapes de sa transition. Or, la société d'État a confirmé, ce jeudi 22 octobre, le lancement d'un outil en ligne qui permet de saisir son code postal pour connaître le moment prévu du changement dans son secteur.
« L'outil sera mis à jour avec des dates plus précises à mesure que les calendriers seront finalisés », précise Postes Canada.
La société d'État assure également que les personnes concernées recevront des préavis et des communications « tout au long du processus et avant que des changements soient apportés ».
À Montréal, les boîtes postales communautaires devraient d'abord faire leur apparition dans l'est de la métropole dès 2028, notamment à Anjou et dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
Les quartiers plus centraux, comme Rosemont–La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Ahuntsic-Cartierville, devraient quant à eux être touchés vers 2030 et 2031.
Rappelons que le gouvernement fédéral avait tiré la sonnette d'alarme à l'automne 2025, qualifiant la situation financière de Postes Canada de « crise existentielle », alors que la société d'État avait accumulé plus de 5 milliards de dollars de pertes depuis 2018.
Postes Canada a d'ailleurs déclaré des pertes de 482 millions de dollars pour les trois premiers mois de 2026.