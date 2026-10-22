PSPP veut instaurer 3 semaines de vacances pour tous au Québec : Voici quoi savoir

Une priorité sur laquelle il ne perd pas de temps. 👀

​​Paul St-Pierre Plamondon.

Paul St-Pierre Plamondon promet que tous les Québécois auront trois semaines de vacances payées.

Paul St-Pierre Plamondon | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Lors de l'assermentation de son cabinet ministériel ce mercredi 21 octobre, le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a promis aux Québécois et aux Québécoises qu'un minimum de trois semaines de vacances payées serait accordé aux travailleurs et travailleuses de la province.

À lire également : Nouveau Conseil des ministres de PSPP : On te démêle qui fait quoi au gouvernement

C'est du moins ce qu'il a laissé entendre en présentant le mandat de son nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mathieu Lebrun.

« Vous aurez notamment comme mandat d’honorer nos engagements électoraux en matière de normes du travail, entre autres par l’instauration d’un minimum de trois semaines de vacances », a-t-il déclaré.

Le Parti québécois (PQ) soutient que cette promesse faisait bel et bien partie de sa plateforme électorale, bien qu'aucune annonce publique n'a été faite durant les 39 jours de campagne.

En feuilletant la plateforme électorale 2026 du PQ, on constate effectivement que l'engagement d'instaurer un minimum de trois semaines de vacances payées dans les normes du travail figure dans la section consacrée à la famille.

À l'heure actuelle, la Loi sur les normes du travail prévoit un jour de vacances par mois complet de service continu pour les personnes qui travaillent chez un même employeur depuis moins d'un an, et deux semaines de vacances pour celles qui comptent entre un et trois ans de service continu.

Après trois ans de service continu, les personnes salariées ont droit à un minimum de trois semaines de vacances. Les employeurs peuvent toutefois en offrir davantage.

Quelles sont les autres promesses du PQ pour les familles?

Les trois semaines de vacances payées sont loin d'être le seul engagement du Parti québécois pour faciliter la vie des familles.

Dans sa plateforme électorale de 2026, la formation politique promet notamment de créer 10 000 nouvelles places en CPE d'ici quatre ans, en plus des 15 000 déjà en cours de réalisation, pour un total de 25 000 places supplémentaires d'ici 2030.

Le PQ souhaite également bonifier les allocations familiales jusqu'à 700 $ pour les troisième et quatrième enfants, en plus d'améliorer le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Il propose notamment de garantir des prestations minimales de 300 $ par semaine, d'augmenter les taux de remplacement du revenu et de permettre aux parents d'utiliser leurs prestations sur une période de trois ans.

Parmi ses autres promesses, on retrouve le remboursement des deuxième et troisième cycles de fécondation in vitro, la prolongation du suivi postnatal des sages-femmes de six semaines à quatre mois et des mesures fiscales pour faciliter l'accès à la propriété grâce au transfert de REER des parents vers leurs enfants.

From Your Site Articles
politique québécoise paul st-pierre plamondon parti québécois promesse électorale congés vacances au québec
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

7 prestations et crédits versés aux personnes âgées ou retraitées en novembre 2026

Tant mieux, parce que le chauffage ne se paiera pas tout seul. 🍂

18 des meilleures trouvailles et nouveautés à 5 $ et moins au Dollarama

Des marques connues à prix mini aux décos qui n'ont rien à envier à celles du Winners, ces trouvailles valent le détour! 👀

Airbnb change ses règles : ton hôte ne pourra plus t’imposer le ménage avant de partir

Non, t'es pas supposé avoir une longue liste de tâches ET payer des frais de ménage. 🫠

8 activités pour profiter de l'automne à Montréal ce week-end

Il ne manque pas de choses à faire en tout cas!

STM, SAQ, SAAQ : des sites inaccessibles au Québec à cause d’une faille mondiale

Ce n'est pas ton Wi-Fi qui fait défaut. 👀

Un nouvel espace de coworking AVEC garderie ouvre à Montréal : Voici combien ça coûte

Et une partie de la facture pourrait t'être remboursée!

6 pays dans le Sud visés par un avertissement de voyage du Canada ce mois-ci

Mieux vaut lire ça avant de réserver ton prochain voyage au soleil!

Crime haineux au poivre de Cayenne dans le Village : le SPVM cherche ce suspect (VIDÉO)

Les violences auraient débuté par des insultes homophobes.

Rougeole au Québec : De nouveaux lieux exposés au virus sur la Rive-Nord de Montréal

Des endroits populaires se sont ajoutés à la liste. Vérifie si tu les as fréquentés. 😳

Nouveau Conseil des ministres de PSPP : On te démêle qui fait quoi au gouvernement

Il y en a pas mal qui en auront plein les bras! 🤯