PSPP veut instaurer 3 semaines de vacances pour tous au Québec : Voici quoi savoir
Une priorité sur laquelle il ne perd pas de temps. 👀
Lors de l'assermentation de son cabinet ministériel ce mercredi 21 octobre, le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a promis aux Québécois et aux Québécoises qu'un minimum de trois semaines de vacances payées serait accordé aux travailleurs et travailleuses de la province.
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C'est du moins ce qu'il a laissé entendre en présentant le mandat de son nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mathieu Lebrun.
« Vous aurez notamment comme mandat d’honorer nos engagements électoraux en matière de normes du travail, entre autres par l’instauration d’un minimum de trois semaines de vacances », a-t-il déclaré.
Le Parti québécois (PQ) soutient que cette promesse faisait bel et bien partie de sa plateforme électorale, bien qu'aucune annonce publique n'a été faite durant les 39 jours de campagne.
En feuilletant la plateforme électorale 2026 du PQ, on constate effectivement que l'engagement d'instaurer un minimum de trois semaines de vacances payées dans les normes du travail figure dans la section consacrée à la famille.
À l'heure actuelle, la Loi sur les normes du travail prévoit un jour de vacances par mois complet de service continu pour les personnes qui travaillent chez un même employeur depuis moins d'un an, et deux semaines de vacances pour celles qui comptent entre un et trois ans de service continu.
Après trois ans de service continu, les personnes salariées ont droit à un minimum de trois semaines de vacances. Les employeurs peuvent toutefois en offrir davantage.
Quelles sont les autres promesses du PQ pour les familles?
Les trois semaines de vacances payées sont loin d'être le seul engagement du Parti québécois pour faciliter la vie des familles.
Dans sa plateforme électorale de 2026, la formation politique promet notamment de créer 10 000 nouvelles places en CPE d'ici quatre ans, en plus des 15 000 déjà en cours de réalisation, pour un total de 25 000 places supplémentaires d'ici 2030.
Le PQ souhaite également bonifier les allocations familiales jusqu'à 700 $ pour les troisième et quatrième enfants, en plus d'améliorer le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Il propose notamment de garantir des prestations minimales de 300 $ par semaine, d'augmenter les taux de remplacement du revenu et de permettre aux parents d'utiliser leurs prestations sur une période de trois ans.
Parmi ses autres promesses, on retrouve le remboursement des deuxième et troisième cycles de fécondation in vitro, la prolongation du suivi postnatal des sages-femmes de six semaines à quatre mois et des mesures fiscales pour faciliter l'accès à la propriété grâce au transfert de REER des parents vers leurs enfants.
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