STM, SAQ, SAAQ : des sites inaccessibles au Québec à cause d’une faille mondiale

Ce n'est pas ton Wi-Fi qui fait défaut. 👀

Des mains qui pianotent sur un clavier d'ordinateur. Droite : Le site Web de la SAQ lors de la faille de sécurité du 21 octobre 2026.

Une faille dans PHP force plusieurs organisations à fermer leur site temporairement.

Glenn Carstens-Peters | Unsplash, Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu as essayé de payer ta facture d'Hydro-Québec, de planifier un trajet sur le site de la STM ou de commander une bouteille sur le site de la SAQ ce mercredi 21 octobre, tu as probablement vu apparaître une page d’erreur. Ce n'est pas un hasard : plusieurs organisations québécoises et canadiennes ont fermé leur site par précaution à cause d'une faille de sécurité mondiale.

À lire également : Les services secrets recrutent des employés au Québec qui parlent l'une de ces 6 langues

En cause : PHP, un outil informatique invisible pour toi, mais qui fait fonctionner une bonne partie des sites que tu visites chaque jour. La PHP Foundation, qui gère son développement, a publié un correctif mercredi à 10 h (heure du Québec) et presse tous ceux et celles qui l'utilisent de faire la mise à jour sans attendre, selon son communiqué.

Concrètement, les deux vulnérabilités critiques découvertes dans PHP pourraient permettre à un pirate d’exécuter ses propres commandes sur un serveur à distance, sans même avoir besoin d’un mot de passe. La PHP Foundation leur a attribué une note de gravité de 9,2 sur 10.

Tant que chaque organisation n'a pas installé la mise à jour, son site risque de rester fermé.

Le gouvernement fédéral a d'ailleurs mis certains de ses sites hors ligne, suivant les directives du Centre canadien pour la cybersécurité. « Il s’agit d’un problème global, et d’autres gouvernements et organisations prennent eux aussi des mesures de protection », a écrit sur X Evan Solomon, ministre fédéral de l’Intelligence artificielle.

Quels sites sont touchés?

Au moment d’écrire ces lignes, ces sites étaient inaccessibles en tout ou en partie :

  • Société de transport de Montréal (STM)
  • Société des alcools du Québec (SAQ)
  • Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
  • Statistique Canada et certains autres sites du gouvernement du Canada
  • Centre canadien pour la cybersécurité
  • Certains centres de services scolaires comme Marie-Victorin et des Affluents (y compris la plateforme Moodle)
« Nos équipes sont à pied d'œuvre afin d'identifier des solutions », a notamment indiqué la STM.
D’autres sites pourraient s’ajouter à la liste au fil des heures, à mesure que les organisations procèdent à la mise à jour.

Qu’est-ce que ça change pour toi?

Pour quelques heures, tu ne pourras peut-être pas payer ta facture d’Hydro-Québec, planifier un trajet sur le site de la STM ou faire certaines démarches en ligne. Rien n’indique que tes données aient été piratées : les fermetures sont une mesure de précaution.

Aucune heure de retour n’avait été annoncée au moment d’écrire ces lignes. Le ministre Solomon assure que les sites touchés reviendront dès que les correctifs seront appliqués : « Nous prenons cette situation extrêmement au sérieux. Nous remercions les équipes de cybersécurité qui travaillent à protéger les services sur lesquels les Canadiens comptent. »

Si ta démarche est urgente, passe par le téléphone ou en personne.

Il est également conseillé de te méfier des courriels et des textos qui te demandent de cliquer sur un lien pour « mettre ton compte à jour ». Attends que le site officiel soit de retour.

Et Hydro-Québec?*

L’indisponibilité de l’Espace client et de notre application n’est pas liée à la problématique PHP rapportée récemment. Ils ont été mis hors ligne de façon préventive à la suite de tentatives de connexion inhabituelles; aucun de nos systèmes n’a été compromis. Ils seront réactivés dès que possible.
— Hydro-Québec (@hydroquebec.com) 21 octobre 2026 à 14:54


Ce mercredi 21 octobre, l'Espace client et l'application d'Hydro-Québec étaient également inaccessibles. Cependant, la société d'État a fait une mise au point indiquant que cette indisponibilité n'était pas liée à la problématique PHP.

« Ils ont été mis hors ligne de façon préventive à la suite de tentatives de connexion inhabituelles; aucun de nos systèmes n’a été compromis. Ils seront réactivés dès que possible », peut-on lire dans une publication sur Bluesky.

*Cet article a été mis à jour ce 21 octobre suite à de nouvelles informations partagées par Hydro-Québec.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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