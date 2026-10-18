Les services secrets recrutent des employés au Québec qui parlent l'une de ces 6 langues
Ça peut payer jusqu’à près de 121 000 $ par année! 🤑
Travailler pour les services secrets, ça ressemble moins à Mission impossible qu’on le pense, mais ça paie quand même pas mal. Si tu maîtrises une langue étrangère, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a peut-être un emploi au Québec pour toi. Les « services secrets » canadiens cherchent des analystes des communications et le salaire peut atteindre 120 917 $ par année.
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Le principe est simple : écouter ou lire des communications dans une langue étrangère, les traduire et juger si elles valent la peine d’être creusées. C’est un poste permanent, et il est offert notamment à Montréal et à Gatineau.
Ça fait quoi, un ou une analyste des communications?
Oublie les gadgets et les déguisements : l’essentiel du travail se fait devant un ordinateur, casque d’écoute sur les oreilles. Une fois les communications traduites, l’analyste rédige des rapports qui pourraient ouvrir de nouvelles pistes d’enquête.
Pour y arriver, il faut fouiller des enjeux sociaux, économiques, géopolitiques ou ethnoculturels, et s'appuyer sur sa propre connaissance de la culture associée à la langue. Le SCRS insiste sur l'importance d'avoir un vif intérêt pour le renseignement et la politique, en plus d'être à l'aise avec les outils informatiques et les réseaux sociaux.
Petit avertissement avant de foncer : l'annonce précise que le poste peut exposer à du contenu perturbant et que des heures supplémentaires sont à prévoir.
Voici les langues recherchées :
- l'espagnol
- le mandarin
- le russe
- le pendjabi
- l'ourdou
- l'hindi
Où et combien ça paie?
Les postes sont offerts dans les bureaux régionaux de Montréal, de Gatineau, de Toronto, de Calgary, d'Edmonton, de Regina et de Winnipeg. Il faut d'ailleurs indiquer dans sa lettre de présentation le lieu précis pour lequel on postule.
Côté paie, l'échelle salariale va de 99 392 $ à 120 917 $ par année. Les exigences en matière de langues officielles varient selon le poste : certains demandent le français ou l'anglais, d'autres l'anglais seulement, et d'autres encore le bilinguisme.
Ce que ça prend pour postuler
Le concours est réservé aux citoyennes et citoyens canadiens. Voici les autres conditions à remplir :
- Un baccalauréat et deux ans d'expérience en recherche, en analyse et en rédaction de rapports, ainsi qu'en travail d'équipe. Une maîtrise ou un doctorat pourrait compter comme de l'expérience;
- Si ton diplôme a été obtenu à l'étranger, une attestation d'équivalence d'un établissement reconnu au Canada, obtenue à tes frais;
- Une maîtrise de niveau spécialisé de l'une des six langues, vérifiée par des tests écrits, tout comme ton français ou ton anglais;
De l'expérience en interprétation ou en traduction est considérée comme un atout.
Le processus de sélection est exigeant. Les personnes candidates doivent réussir trois évaluations, toutes réalisées pendant une seule journée complète, qui portent sur la langue étrangère, la communication écrite, l'analyse et la rigueur. Un seul échec met fin à la candidature. Les personnes qui réussissent sont ensuite convoquées à une entrevue.
Comme pour tous les emplois du SCRS, il faut aussi obtenir une cote de sécurité « très secret approfondi ». Au menu : entrevue de sécurité, test polygraphique et enquête sur les antécédents, qui comprend une vérification des finances et du crédit. L'agence rappelle également qu'il faut s'abstenir de consommer toute drogue illégale dès le dépôt de sa candidature.
Une fois embauchée, la personne devra réussir le cours destiné aux analystes des communications.
Motus et bouche cousue
Si tu postules, garde-le pour toi. Le SCRS demande de ne pas parler de sa candidature, y compris sur les réseaux sociaux, sauf à sa douce moitié ou à ses proches parents, et de leur rappeler de rester discrets à leur tour.
Tu as jusqu'au 29 octobre 2026 pour soumettre ta candidature. Ne tarde pas trop, puisque les dossiers sont évalués en continu jusqu'à ce que tous les postes soient pourvus.
Analyste des communications
Salaire : De 99 392 $ à 120 917 $ par année
Employeur : Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)
Lieux : Montréal, Gatineau, Toronto, Calgary, Edmonton, Regina et Winnipeg
Date limite pour déposer sa candidature : 29 octobre 2026
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