Les services secrets recrutent au Québec et tu peux gagner plus de 83 000 $ sans bac

Pas besoin de diplôme universitaire pour postuler!

Un drapeau du Canada.

Emploi payant au Québec : Les services secrets recrutent sans diplôme universitaire.

Shawn Ccf | Dreamstime
Éditrice Junior

Pas besoin d'avoir étudié à l'université pour décrocher un emploi au sein des services secrets canadiens, et le salaire pourrait te donner envie d'envoyer ton CV. Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) cherche à embaucher du personnel dans plusieurs villes du pays, dont Montréal et Gatineau, avec une rémunération qui peut dépasser les 83 000 $ par année.

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Tu as un diplôme d'études secondaires ou une formation collégiale et de l'expérience dans le domaine de la sécurité? Cette occasion est pour toi. Et contrairement à ce que tu pourrais imaginer d'un emploi dans les services secrets, tu n'auras pas à jouer les espions sur le terrain. Le travail consiste plutôt à assurer la sécurité des bâtiments et des personnes qui y travaillent.

Le SCRS recrute pour le poste d'agent ou d'agente des Services de protection régional. Concrètement, tu devras notamment surveiller les installations, effectuer des patrouilles, contrôler les entrées et les sorties des bâtiments et repérer les situations qui pourraient présenter un risque. Tu pourrais aussi devoir intervenir en cas d'urgence, te déplacer entre plusieurs sites, surveiller les systèmes de sécurité et rédiger chaque jour des rapports de quart et d’incident. Bref, ton rôle sera de veiller à ce que tout se déroule de façon sécuritaire.

Pour décrocher ce poste, tu n'as pas besoin de diplôme universitaire, mais tu dois avoir de l'expérience dans le domaine de la sécurité. Voici les différentes combinaisons de formation et d'expérience acceptées :

  • Diplôme d'études secondaires (DES) : Quatre ans d'expérience en sécurité.
  • Attestation d'études collégiales (AEC) ou formation collégiale d'un an : Trois ans d'expérience.
  • Diplôme d'études collégiales (DEC) de deux ans : Deux ans d'expérience.
  • Diplôme d'études collégiales (DEC) de trois ans : Un an d'expérience.

Tu dois également posséder la citoyenneté canadienne. Selon le poste, tu pourrais devoir maîtriser le français et l'anglais. Une expérience en surveillance par caméra, en premiers soins ou en gestion des accès pourrait aussi jouer en ta faveur.

Côté salaire, tu pourrais gagner entre 68 552 $ et 83 389 $ par année. Il faut toutefois savoir que tu devras être disponible pour travailler sur différents quarts pouvant durer jusqu'à douze heures, notamment les soirs et les fins de semaine. Et puisqu'il s'agit d'un emploi au sein des services secrets, attends-toi à un processus d'embauche assez poussé, avec des vérifications de tes antécédents, de tes finances et de ton crédit, ainsi qu'une entrevue de sécurité et un test polygraphique. Le SCRS demande également de garder ta candidature confidentielle, sauf auprès de ton partenaire ou de ta famille proche.

La date limite est fixée au 2 novembre 2026, alors si tu réponds aux critères et que tu te verrais bien travailler pour les services secrets canadiens, mieux vaut ne pas trop attendre.

Agent ou agente des Services de protection régional

Salaire : 68 552 $ à 83 389 $ par année

Employeur : Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)

C'est ici pour postuler

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    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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