Le gouvernement cherche des stagiaires avec sec. 5 pour une formation payée 1 000$/semaine

Et le salaire va jusqu'à 88 010 $!

Les drapeaux du Québec et du Canada.

Emploi au Québec : Le Gourvernement offre une formation à 1 000 $ par semaine

Erin Alexis Randolph | Dreamstime
Éditrice Junior

Tu aimerais mettre la main sur un emploi payant, mais tu ne sais pas trop vers quel domaine te tourner? On a une idée à laquelle tu n'avais peut-être pas encore pensé. La Garde côtière canadienne offre une formation rémunérée à 1 000 $ par semaine pour apprendre un métier qui peut ensuite te rapporter jusqu'à 88 010 $ par année.

À lire également : Voici les 13 secteurs d’emploi les mieux payés au Québec en ce moment

Le plus beau dans tout ça? Tu n'as même pas besoin d'avoir étudié dans le domaine maritime pour tenter ta chance, puisque ton diplôme de secondaire 5 pourrait suffire.

Le poste en question, c'est celui d'officier ou d'officière des Services de communications et de trafic maritimes (SCTM). Ça peut sembler compliqué dit comme ça, mais le travail consiste surtout à surveiller les déplacements des bateaux, à communiquer des informations importantes aux équipages et à répondre aux appels de détresse. Bref, tu joues un rôle clé pour assurer la sécurité des gens sur l'eau. Au Québec, les postes peuvent être situés à Québec ou aux Escoumins, dans la région de la Côte-Nord.

Avant de te lancer, tu devras suivre une formation de 26 à 28 semaines à l'Académie de la Garde côtière canadienne, en Nouvelle-Écosse. Pendant cette période, tu recevras 1 000 $ par semaine, ce qui représente entre 26 000 $ et 28 000 $ pour cette première étape.

Tu passeras ensuite à la pratique dans un centre de communications maritimes pendant trois à douze mois, avec un salaire annuel allant de 50 706 $ à 72 114 $. Une fois ta formation terminée et réussie, ta rémunération pourra se situer entre 64 944 $ et 88 010 $ par année.

Afin de postuler, un diplôme de secondaire 5 ou une équivalence acceptée fait partie des exigences de base. Tu dois aussi être capable de taper au moins 30 mots par minute avec une précision de 95 %, avoir de bonnes aptitudes en communication et réussir les évaluations demandées.

Par contre, il faut être à l'aise avec un horaire qui sort du traditionnel 9 à 5, puisque tu pourrais travailler les soirs, les nuits et les fins de semaine.

En échange, tu pourrais profiter d'assurances médicales et dentaires, d'un régime de retraite et de vacances payées.

Ça te parle? Tu as jusqu'au 31 mars 2027 pour envoyer tes informations pour la banque de candidatures.

Officier ou officière des Services de communications et de trafic maritimes

Salaire : 1 000 $ par semaine durant la formation initiale, puis de 50 706 $ à 88 010 $ par année, selon le niveau.

Employeur : Garde côtière canadienne — ministère de la Défense nationale

Date limite : 31 mars 2027

C'est ici pour postuler

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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