La Garde côtière canadienne engage au Québec avec un sec. 5 et paye jusqu’à 95 704$ /an
Un bon salaire et des avantages sociaux intéressants!
Tu cherches un emploi bien rémunéré et qui sort de l’ordinaire? La Garde côtière canadienne, qui relève du ministère de la Défense nationale, est actuellement à la recherche de personnes pour combler des postes en intervention et conformité partout au pays, incluant plusieurs villes au Québec.
Le salaire annuel varie de 74 995 $ à 85 266 $ pour le premier niveau (GT-04), et de 84 174 $ à 95 704 $ pour le second (GT-05). Les lieux de travail incluent entre autres l’île de Montréal et la ville de Québec.
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Côté exigences, un diplôme d’études secondaires (ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience) est demandé. On recherche aussi des candidat.e.s ayant de l’expérience à travailler en équipe multidisciplinaire, à rédiger et analyser des rapports techniques, et à maintenir des relations de collaboration avec différents partenaires. Pour le niveau GT-05, une expérience en supervision d’activités opérationnelles et en liaison avec des organisations externes est aussi recherchée. Les exigences linguistiques varient selon le poste à combler.
Parmi les avantages mis de l’avant : un salaire concurrentiel, une assurance santé et dentaire, un régime de retraite, ainsi que différents types de congés. L’employeur mentionne aussi des opportunités d’avancement pour les personnes intéressées à faire progresser leur carrière.
Le ministère de la Défense nationale, incluant la Garde côtière canadienne, ouvre donc un répertoire visant à combler divers postes vacants actuels et futurs, dans plusieurs lieux de travail dès cet été. La date limite pour soumettre ta candidature est le 31 août 2026, à 23 h 59.
Opportunités en Intervention et Conformité
Salaire : 74 995 $ à 95 704 $
Compagnie : Garde côtière canadienne
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