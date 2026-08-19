La Garde côtière canadienne engage au Québec avec un sec. 5 et paye jusqu’à 95 704$ /an

Un bon salaire et des avantages sociaux intéressants!

Une pancarte de la Garde côtière canadienne.

La Garde côtière canadienne embauche au Québec.

Modfos | Dreamstime
Éditrice Junior

Tu cherches un emploi bien rémunéré et qui sort de l’ordinaire? La Garde côtière canadienne, qui relève du ministère de la Défense nationale, est actuellement à la recherche de personnes pour combler des postes en intervention et conformité partout au pays, incluant plusieurs villes au Québec.

Le salaire annuel varie de 74 995 $ à 85 266 $ pour le premier niveau (GT-04), et de 84 174 $ à 95 704 $ pour le second (GT-05). Les lieux de travail incluent entre autres l’île de Montréal et la ville de Québec.

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Côté exigences, un diplôme d’études secondaires (ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience) est demandé. On recherche aussi des candidat.e.s ayant de l’expérience à travailler en équipe multidisciplinaire, à rédiger et analyser des rapports techniques, et à maintenir des relations de collaboration avec différents partenaires. Pour le niveau GT-05, une expérience en supervision d’activités opérationnelles et en liaison avec des organisations externes est aussi recherchée. Les exigences linguistiques varient selon le poste à combler.

Parmi les avantages mis de l’avant : un salaire concurrentiel, une assurance santé et dentaire, un régime de retraite, ainsi que différents types de congés. L’employeur mentionne aussi des opportunités d’avancement pour les personnes intéressées à faire progresser leur carrière.

Le ministère de la Défense nationale, incluant la Garde côtière canadienne, ouvre donc un répertoire visant à combler divers postes vacants actuels et futurs, dans plusieurs lieux de travail dès cet été. La date limite pour soumettre ta candidature est le 31 août 2026, à 23 h 59.

Opportunités en Intervention et Conformité

Salaire : 74 995 $ à 95 704 $

Compagnie : Garde côtière canadienne

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Québec Canada Argent
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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