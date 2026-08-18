Tu peux maintenant acheter du lait 6 % au Québec et voici où
Oseras-tu y goûter? 👀
Avis aux amateurs et amatrices de produits laitiers : du lait avec 6 % de matières grasses vient de faire son entrée sur le marché québécois. Or, seules deux chaînes d’alimentation le proposent actuellement à travers la province.
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Ce qu’il faut savoir, c’est que le lait 6 % n’est pas quelque chose de nouveau dans le reste du Canada, où il est offert depuis le printemps dernier grâce aux produits des entreprises Sealtest et Québon. Ces dernières ont enfin percé le marché québécois dans les derniers jours et leur breuvage à 6 % de matières grasses se trouvent maintenant que sur les tablettes des Costco et Walmart du Québec.
Sur le site Web de Québon, on indique que son goût est crémeux et onctueux, en plus d’être une source « abordable » de protéines, de calcium et de vitamines A et D.
Selon la description, le Québon 6 % M.G., fait à base de lait et de crème et vendu seulement en sacs de quatre litres, est un produit polyvalent qui convient autant aux desserts et aux boissons qu’aux plats principaux, tout en apportant une texture crémeuse et un goût authentique.
Le lait 6 % a notamment été pensé pour répondre aux habitudes de consommation de certaines communautés culturelles.Québon, Sealtest
Isabelle Huot, chroniqueuse et docteure en nutrition qui s'est exprimée à l'émission Salut Bonjour, se montre prudente face à l'arrivée de cette nouveauté dans les frigos du Québec. Elle affirme que le lait à 6 % ne devrait pas être consommé tous les jours, à l’instar du lait à 1 %, 2 % ou 3,25 %, en raison de sa teneur plus élevée en matières grasses saturées.
Initialement lancé en Ontario, ce produit a notamment été pensé pour répondre aux habitudes de consommation de certaines communautés culturelles, qui l'utilisent entre autres en cuisine et pour la préparation de boissons, comme le thé chaï, dont la consistance est plus riche avec ce type de lait qu'avec un lait à 1 % ou à 2 %.
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