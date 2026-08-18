Tu peux maintenant acheter du lait 6 % au Québec et voici où

Oseras-tu y goûter? 👀

Du lait Québon 6 %.

Sealtest et Québon ont lancé leur gamme de lait avec 6 % de matières grasses au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Avis aux amateurs et amatrices de produits laitiers : du lait avec 6 % de matières grasses vient de faire son entrée sur le marché québécois. Or, seules deux chaînes d’alimentation le proposent actuellement à travers la province.

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Ce qu’il faut savoir, c’est que le lait 6 % n’est pas quelque chose de nouveau dans le reste du Canada, où il est offert depuis le printemps dernier grâce aux produits des entreprises Sealtest et Québon. Ces dernières ont enfin percé le marché québécois dans les derniers jours et leur breuvage à 6 % de matières grasses se trouvent maintenant que sur les tablettes des Costco et Walmart du Québec.

Sur le site Web de Québon, on indique que son goût est crémeux et onctueux, en plus d’être une source « abordable » de protéines, de calcium et de vitamines A et D.

Selon la description, le Québon 6 % M.G., fait à base de lait et de crème et vendu seulement en sacs de quatre litres, est un produit polyvalent qui convient autant aux desserts et aux boissons qu’aux plats principaux, tout en apportant une texture crémeuse et un goût authentique.

Les laits 6 % disponibles au Qu\u00e9bec depuis peu. Le lait 6 % a notamment été pensé pour répondre aux habitudes de consommation de certaines communautés culturelles.Québon, Sealtest

Isabelle Huot, chroniqueuse et docteure en nutrition qui s'est exprimée à l'émission Salut Bonjour, se montre prudente face à l'arrivée de cette nouveauté dans les frigos du Québec. Elle affirme que le lait à 6 % ne devrait pas être consommé tous les jours, à l’instar du lait à 1 %, 2 % ou 3,25 %, en raison de sa teneur plus élevée en matières grasses saturées.

Initialement lancé en Ontario, ce produit a notamment été pensé pour répondre aux habitudes de consommation de certaines communautés culturelles, qui l'utilisent entre autres en cuisine et pour la préparation de boissons, comme le thé chaï, dont la consistance est plus riche avec ce type de lait qu'avec un lait à 1 % ou à 2 %.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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