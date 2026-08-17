5 maisons à vendre au Québec à moins de 200 000 $ qui valent étonnamment la visite

Oui, il y a vraiment des perles à ce prix-là! 😍

Une devanture de maison jaune. Droite : une devanture de maison blanche.

Plusieurs maisons à moins de 200 000 $ sont à vendre actuellement au Québec et ça vaut le détour.

Lydia Deschênes | RE/MAX Avant Tout Inc., Via Capitale Horizon
Éditeur Junior, Nouvelles

Devenir propriétaire est dans tes plans, mais les prix du marché immobilier te donnent le vertige? Que tu souhaites quitter ton logement pour une maison abordable au Québec ou simplement troquer ta propriété actuelle contre un tout nouvel environnement, il est encore possible de trouver plusieurs résidences à moins de 200 000 $ qui ont du gros bon sens.

À lire également : Voici le salaire qu’il te faut pour te payer une maison dans le Grand Montréal en ce moment

Évidemment, avec un tel budget, les choix se font beaucoup plus rares dans le Grand Montréal, particulièrement si tu rêves d’une grande propriété à proximité de l’action urbaine.

En élargissant toutefois ton rayon de recherche, tu pourrais tomber sur une demeure pleine de potentiel. Certaines pourraient devenir ton prochain chez-toi à long terme, alors que d’autres se prêteraient parfaitement à une escapade loin de la ville ou à un pied-à-terre pour profiter des beaux jours.

Maison à étage à 199 900 $

Une maison. En bas : une cuisine et une chambre \u00e0 coucher.

« C’est l’endroit idéal pour décrocher, se ressourcer et profiter pleinement de la nature », indique l’annonce.

RE/MAX Vision Inc.

Adresse : 200, Ch. Copeland-Evans, Alleyn-et-Cawood, QC

Description : Du calme, de l’intimité, de la nature et deux acres de terrain attendent les personnes qui mettront la main sur cette bellissime résidence rustique en Outaouais, à près de 1 h 30 d’Ottawa. C’est l’endroit parfait pour décrocher de la ville et se ressourcer, que ce soit en famille ou entre ami.e.s, puisqu’il y a deux chambres à coucher.

C’est ici pour voir l’annonce complète

Maison à étage - 199 900 $

Une maison. En bas : une cuisine et une chambre.

Ce cottage de trois chambres est pratiquement clé en main pour toute personne qui n’aime pas dans les rénos.

RE/MAX Avantages Inc.

Adresse : 15, Rue St-Honoré, Lévis, QC

Description : Ce cottage de trois chambres construit en 1888 est pratiquement clé en main pour toute personne qui ne souhaite pas se lancer dans les rénos. En plus, on compte un terrain de près de 6 000 pieds carrés, parfait pour développer une grande cour, question d’être la personne chez qui aller chaque semaine pour le 5 à 7 du « jeudredi ».

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Maison à étage - 189 500 $

Une maison. En bas : une salle de bain et une salle \u00e0 manger.

Cette maison à vendre est parfaite pour s’établir et fonder une famille.

Via Capitale Horizon

Adresse : 89, Rue Principale, Saint-François-Xavier-de-Viger, QC

Description : Si tu attendais un signe pour quitter la grande ville et déménager au Bas-Saint-Laurent, le voilà! Située à seulement 30 minutes de Rivière-du-Loup, cette maison de trois chambres à coucher, construite en 1960, est parfaite pour s’établir et, si tu le souhaites, fonder une famille et vivre dans la tranquillité et l’intimité. Le sous-sol est à terminer, mais c’est un si petit détail pour cette perle rare.

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Maison de plain-pied - 189 000 $

Une maison, son salon et sa salle \u00e0 manger.

Cette maison à vendre près de Rivière-du-Loup pourrait être à toi pour moins de 200 000 $.

James Fong | RE/MAX Distinction

Adresse : 8, Rue St-Laurent, Chute-aux-Outardes, QC

Description : Tu entends l’appel de la Côte-Nord? C’est le temps de répondre, parce qu'une maison près de Baie-Comeau est prête à t'accueillir. Comme l'indique l'annonce, de nombreux travaux y ont été faits dans les dernières années. On y retrouve notamment 12 pièces, dont trois chambres et deux salles familiales.

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Maison à étage - 132 500 $

Une maison et deux salons.

Cette maison à vendre près de Rivière-du-Loup pourrait être à toi pour moins de 200 000 $.

Lydia Deschênes | RE/MAX Avant Tout Inc.

Adresse : 188, Rue Principale, Esprit-Saint, QC

Description : Cette petite maison de quatre chambres située à mi-chemin entre Rimouski et Rivière-du-Loup ne fait pas son âge! Bien qu'elle ait été construite en 1939, les proprios qui l'ont habité semblent en avoir pris soin comme la prunelle de leurs yeux. Elle est d'ailleurs à quelques pas de l'école, du service de garde, de l'épicerie et des principaux services.

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Québec Canada Marché immobilier
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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