5 maisons à vendre au Québec à moins de 200 000 $ qui valent étonnamment la visite
Oui, il y a vraiment des perles à ce prix-là! 😍
Devenir propriétaire est dans tes plans, mais les prix du marché immobilier te donnent le vertige? Que tu souhaites quitter ton logement pour une maison abordable au Québec ou simplement troquer ta propriété actuelle contre un tout nouvel environnement, il est encore possible de trouver plusieurs résidences à moins de 200 000 $ qui ont du gros bon sens.
À lire également : Voici le salaire qu’il te faut pour te payer une maison dans le Grand Montréal en ce moment
Évidemment, avec un tel budget, les choix se font beaucoup plus rares dans le Grand Montréal, particulièrement si tu rêves d’une grande propriété à proximité de l’action urbaine.
En élargissant toutefois ton rayon de recherche, tu pourrais tomber sur une demeure pleine de potentiel. Certaines pourraient devenir ton prochain chez-toi à long terme, alors que d’autres se prêteraient parfaitement à une escapade loin de la ville ou à un pied-à-terre pour profiter des beaux jours.
Maison à étage à 199 900 $
« C’est l’endroit idéal pour décrocher, se ressourcer et profiter pleinement de la nature », indique l’annonce.
Adresse : 200, Ch. Copeland-Evans, Alleyn-et-Cawood, QC
Description : Du calme, de l’intimité, de la nature et deux acres de terrain attendent les personnes qui mettront la main sur cette bellissime résidence rustique en Outaouais, à près de 1 h 30 d’Ottawa. C’est l’endroit parfait pour décrocher de la ville et se ressourcer, que ce soit en famille ou entre ami.e.s, puisqu’il y a deux chambres à coucher.
Maison à étage - 199 900 $
Ce cottage de trois chambres est pratiquement clé en main pour toute personne qui n’aime pas dans les rénos.
Adresse : 15, Rue St-Honoré, Lévis, QC
Description : Ce cottage de trois chambres construit en 1888 est pratiquement clé en main pour toute personne qui ne souhaite pas se lancer dans les rénos. En plus, on compte un terrain de près de 6 000 pieds carrés, parfait pour développer une grande cour, question d’être la personne chez qui aller chaque semaine pour le 5 à 7 du « jeudredi ».
Maison à étage - 189 500 $
Cette maison à vendre est parfaite pour s’établir et fonder une famille.
Adresse : 89, Rue Principale, Saint-François-Xavier-de-Viger, QC
Description : Si tu attendais un signe pour quitter la grande ville et déménager au Bas-Saint-Laurent, le voilà! Située à seulement 30 minutes de Rivière-du-Loup, cette maison de trois chambres à coucher, construite en 1960, est parfaite pour s’établir et, si tu le souhaites, fonder une famille et vivre dans la tranquillité et l’intimité. Le sous-sol est à terminer, mais c’est un si petit détail pour cette perle rare.
Maison de plain-pied - 189 000 $
Cette maison à vendre près de Rivière-du-Loup pourrait être à toi pour moins de 200 000 $.
James Fong | RE/MAX Distinction
Adresse : 8, Rue St-Laurent, Chute-aux-Outardes, QC
Description : Tu entends l’appel de la Côte-Nord? C’est le temps de répondre, parce qu'une maison près de Baie-Comeau est prête à t'accueillir. Comme l'indique l'annonce, de nombreux travaux y ont été faits dans les dernières années. On y retrouve notamment 12 pièces, dont trois chambres et deux salles familiales.
Maison à étage - 132 500 $
Cette maison à vendre près de Rivière-du-Loup pourrait être à toi pour moins de 200 000 $.
Lydia Deschênes | RE/MAX Avant Tout Inc.
Adresse : 188, Rue Principale, Esprit-Saint, QC
Description : Cette petite maison de quatre chambres située à mi-chemin entre Rimouski et Rivière-du-Loup ne fait pas son âge! Bien qu'elle ait été construite en 1939, les proprios qui l'ont habité semblent en avoir pris soin comme la prunelle de leurs yeux. Elle est d'ailleurs à quelques pas de l'école, du service de garde, de l'épicerie et des principaux services.
- Voici le salaire qu’il te faut pour te permettre une maison à Québec en 2026 ›
- 6 frais à payer (en plus de ta mise de fonds) à l'achat d'une première maison au Québec ›
- « Taxe de bienvenue » au Québec : Voici quand tu pourras demander le remboursement ›
- Cette maison à vendre dans les Laurentides est à 29 995 $ et est aussi kitch que cute ›
- Voici le salaire qu’il te faut pour te payer une maison dans le Grand Montréal en ce moment ›
- Voici où tu peux acheter une maison avec seulement 19 000 $ de mise de fonds au Québec ›