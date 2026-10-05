Tu peux être payé 200 $ pour jouer à des jeux vidéo à Montréal ce mois-ci
Même pas besoin d’être un ou une pro de la manette pour t’inscrire!
Recevoir de l'argent pour passer quelques heures devant un jeu vidéo, ça te dit? Eh bien, si tu habites dans la région de Montréal et que les jeux de sport font partie de tes passe-temps, tu pourrais justement empocher 200 $ pour mettre tes talents de gamer à profit en octobre.
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Player Research, une firme spécialisée en recherche utilisateur pour les jeux vidéo, est actuellement à la recherche de personnes pour participer à un test en laboratoire au centre-ville de Montréal. L'entreprise s'intéresse particulièrement aux fans de titres comme EA SPORTS FC 26, Assetto Corsa et PGA TOUR 2K25, ainsi qu'à d'autres jeux du même genre.
Pas besoin d'avoir passé des centaines d'heures manette en main pour tenter ta chance. Player Research précise rechercher des profils avec des niveaux d'expérience très variés. Donc, même si ton CV de gamer n'est pas particulièrement impressionnant, tu peux tout de même remplir le formulaire d'inscription. Cela dit, celiui-ci demande les gamertags et les adresses courriel liées aux plateformes de jeu, pour vérifier ton historique de temps de jeu.
Les personnes retenues devront se rendre dans un laboratoire situé dans le secteur de la station de métro Place-des-Arts, près de Bleury et Sainte-Catherine Ouest. L'adresse exacte sera uniquement communiquée aux personnes invitées.
Les tests auront lieu les 20, 21 et 22 octobre 2026. Chaque participant.e sera assigné.e à une seule séance, soit de 9 h à 12 h 30, soit de 14 h à 16 h 30, et devra commenter son expérience à haute voix tout au long de celle-ci.
Peu importe la plage horaire attribuée, la rémunération annoncée est de 200 $ CA. Celle-ci sera offerte par l'intermédiaire de Tremendous, qui propose notamment des options comme PayPal, Amazon et Walmart. Note que les frais de déplacement et de stationnement ne sont pas remboursés.
Évidemment, quelques conditions s'appliquent. Tu dois avoir au moins 18 ans, pouvoir te déplacer au centre-ville de Montréal et posséder une pièce d'identité avec photo valide ainsi qu'une preuve de résidence. Les personnes sélectionnées devront également signer une entente de confidentialité avant de participer au test.
Bref, si passer quelques heures à tester un jeu vidéo contre 200 $ te semble être une façon plutôt agréable d'occuper une journée d'octobre, tu peux remplir le formulaire pour soumettre ta candidature.
Joueurs et joueuses de jeux vidéo
Salaire : 200 $ pour une plage horaire
Quand : De 9 h à 12 h 30 ou 14 h à 16 h 30
- Le mardi 20 octobre
- Le mercredi 21 octobre
- Le jeudi 22 octobre
Entreprise : Player Research
Adresse : Secteur de la station de métro Place-des-Arts, l'adresse exacte sera uniquement communiquée aux personnes invitées
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