9 activités d'automne à Montréal pour profiter du long week-end de l'Action de grâce
Ta « bucket list » est prête!
La saison du cocooning, des p'tites laines et des activités d'automne est enfin arrivée, et le long week-end de l'Action de grâce te permet d'avoir une journée de plus histoire de rayer quelques éléments de la bucket list. Tu n'en as pas? Eh bien, on a déniché neuf activités à Montréal qui devraient faire l'affaire!
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Alors, si tu te demandes quoi faire dans la métropole du 9 au 12 octobre, on te propose des classiques (parfois avec une twist), comme une randonnée iconique et une soirée bowling avec un petit plus, mais aussi des événements à découvrir, comme un marché de l'étrange et une exposition 100 % true crime. Que tu sois du style Gilmore Girls ou La famille Addams quand vient le temps de faire des sorties d'octobre, tu devrais trouver ton compte!
Jouer au bowling sur tes chansons R&B préférées
Prix : À partir de 27,50 $, les parties de quilles sont payantes séparément
Quand : Le samedi 10 octobre 2026, de 20 h à 1 h
Adresse : Montreal Bowling - 2313, rue Sainte-Catherine O., 4e étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Oublie les soirées de bowling classiques. Ce samedi, SONDELA organise un événement R&B au Montreal Bowling pendant cinq heures avec DJ Otis et Trevor J aux platines, des jeux et, évidemment, la possibilité de défier ta gang sur les allées. À noter que ton billet donne accès à la soirée, mais que les parties de quilles doivent être payées séparément sur place.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Plonger dans le « true crime » lors d'une exposition immersive
Prix : À partir de 25,90 $ par adulte et 22,90 $ pour les personnes de 65 ans et plus, les étudiant.e.s de 16 à 25 ans, les militaires et les personnes en situation de handicap
Quand : Du 7 octobre (en avant-première) 2026 au 31 janvier 2027
Adresse : 312, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu es adepte de true crime? Alors tu as certainement déjà entendu parler de plusieurs des noms tristement célèbres présentés dans le cadre de Dans la tête des tueurs en série: l'expo immersive. Lors de cet événement, tu pourras non seulement en apprendre plus sur la psychologie et le parcours de 18 meurtriers et meurtrières afin d'examiner certains facteurs et motivations derrière leurs gestes, mais aussi vivre une expérience d'enquête en réalité virtuelle.
Accessibilité : 16 ans et plus, les personnes de moins de 18 ans doivent être accompagnées d'un.e adulte, accessible aux personnes à mobilité réduite
Faire la tournée des ramens
Prix : Accès gratuit, plats à prix variables selon les restaurants
Quand : Du 12 au 25 octobre 2026
Adresse : Dans les restaurants participants à Montréal et à Québec
Pourquoi tu dois y aller : Le long week-end se termine avec une excellente excuse pour aller manger un bon bol de ramen! Dès le lundi 12 octobre, jour de congé de l’Action de grâce, le RAMEN RAMEN FES lance deux semaines consacrées à ce plat japonais ultra réconfortant. Plusieurs restaurants participants proposeront leurs créations, te permettant de faire la tournée des adresses et de découvrir différentes versions. Aucun billet n’est nécessaire : tu paies simplement ce que tu commandes sur place. La liste complète des adresses sera dévoilée le 12 octobre, juste à temps pour profiter de ta journée de congé.
Fouiller un marché consacré à l’horreur et au paranormal
Prix : Accès gratuit, kiosques de vente sur place
Quand : Le samedi 10 octobre 2026, de 11 h à 19 h
Adresse : Studio PJE - 4560, rue Adam, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Attention aux fans d'Halloween, de contre-culture et d’étrange. Le Stygian Fest rassemble plus de 35 créatrices et créateurs dans une ancienne église d’Hochelaga transformée pour l’occasion en marché de l’horreur. Tu pourras y fouiller parmi de l’art sombre, des curiosités et des objets faits à la main, en plus de découvrir une galerie d’œuvres originales, une zone de tatouage et du contenu consacré au paranormal.
Profiter de ton congé pour essayer gratuitement un cours de Pilates
Prix : Gratuit, réservation obligatoire
Quand : Le lundi 12 octobre 2026, de 12 h 15 à 12 h 45
Adresse : Studio Surya Montréal - 903, rue Saint-Zotique E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ton lundi de congé est l’occasion parfaite pour essayer quelque chose de nouveau sans sacrifier toute ta journée! Ce cours express de Pilates dure seulement 30 minutes et aucune expérience n’est nécessaire pour participer. Tu pourras bouger, travailler ta posture, ta mobilité et ton équilibre dans une ambiance décontractée et en petit groupe. Et comme c’est gratuit pour le cours d'essai, tu peux simplement réserver ta place, enfiler une tenue confortable et voir si le Pilates devient ta nouvelle obsession.
Voir un show digne de « Magic Mike » avec ta gang
Prix : À partir de 74 $ par adulte
Quand : Les 8, 9 et 10 octobre 2026
Adresse : Casino de Montréal - 1, av. du Casino, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Rassemble ta gang, parce que cette soirée risque d’être pas mal olé olé! La troupe australienne Thunder From Down Under débarque à Montréal avec un spectacle qui rappelle carrément l’univers de Magic Mike. Entre les chorégraphies sexy, les cowboys, les uniformes et la bonne dose d’humour, c’est le genre de plan parfait pour une soirée entre BFFs qui change du traditionnel souper au resto. Que ce soit pour célébrer un anniversaire, un bachelorette ou simplement profiter du long week-end, prépare-toi à crier, rire et probablement rougir un peu.
Accessibilité : Le Casino de Montréal est réservé aux 18 ans et plus
Site Internet de Thunder From Down Under
Te balader dans un parcours lumineux aux couleurs de l’Halloween
Prix : À partir de 24,95 $ par personne de 13 ans et plus, dès 14,95 $ par enfant de 2 à 12 ans
Quand : Plusieurs dates jusqu'au 3 janvier 2027
Adresse : Festilumi Montréal - 315, rue du Marché-Central, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Il y a de ces sorties qui deviennent rapidement des classiques à faire au moins une fois par année, et Festilumi pourrait bien en faire partie. L’immense parcours lumineux du Marché Central est de nouveau à découvrir cet automne avec 1,5 km de décors et treize univers thématiques. Pour octobre, l’endroit se met évidemment aux couleurs de l’Halloween avec des citrouilles, des fantômes, des squelettes et même un cimetière hanté. Tu peux aussi découvrir les nouveautés de 2026, dont un gigantesque monde de dinosaures et un labyrinthe fluo. Bref, si tu n’as pas encore fait ta visite annuelle, le long week-end est une bonne occasion de cocher ça sur ta bucket list.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Faire des manèges au bord du fleuve en plein automne
Prix : Entrée gratuite; 40 $ pour le bracelet de manèges à volonté ou 28 $ à 37 $ pour les forfaits de coupons
Quand : Jusqu'au 18 octobre 2026, (vendredi de 16 h à 23 h, samedi de 12 h à 23 h, dimanche de 12 h à 21 h et lundi 12 octobre de 12 h à 21 h pour le week-end de l'Action de grâce)
Adresse : Vieux-Port de Montréal - 333, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant le long week-end, tu peux faire un tour au Vieux-Port alors que le paysage explose avec les couleurs de l'automne pour profiter de plus d’une vingtaine de manèges, tester ton adresse aux jeux de fête foraine et évidemment faire le plein de petites douceurs sucrées et salées. L’entrée sur le site est gratuite, donc tu peux aussi simplement aller profiter de l’ambiance et choisir quelques manèges à la carte. Et bonne nouvelle si ton lundi de congé n’est pas encore rempli : la foire sera exceptionnellement ouverte pour l’Action de grâce.
Admirer les couleurs d’automne
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours, de 6 h à minuit
Adresse : Belvédère Kondiaronk - 1196, voie Camillien-Houde, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Un long week-end d’automne, c’est aussi l’excuse parfaite pour mettre tes souliers de course et aller voir les couleurs! Perché sur le mont Royal, le belvédère Kondiaronk te récompense avec une vue spectaculaire sur le centre-ville après ta montée. En octobre, la balade est encore plus belle alors que les arbres de la montagne se parent de rouge, d’orange et de jaune. Tu peux emprunter différents sentiers pour t’y rendre, puis t’arrêter au belvédère pour prendre quelques photos et profiter du panorama.
Accessibilité : Adapté aux poussettes, avec rampe et sentier d’accès au belvédère. Certains sentiers plus sportifs ne sont toutefois pas accessibles aux poussettes
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